В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию на 40% (и даже больше). Этот способ доступен всем

Способ доступен каждому и является добровольным Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Россияне могут значительно увеличить размер пенсии по старости. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. Для этого нужно отложить оформление выплаты.

«Стоит подчеркнуть, что если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше. За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение», — цитирует Перминова РИА Новости.

А вот конкретные цифры: если отложить оформление страховой пенсии по старости на 5 лет, размер выплат может увеличиться примерно на 40%. При этом максимальный срок отсрочки составляет 10 лет.

Механизм отложенной пенсии носит исключительно добровольный характер, уточнила сенатор. Каждый россиянин самостоятельно решает, когда ему оформить пенсионные выплаты.