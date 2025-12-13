НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию на 40% (и даже больше). Этот способ доступен всем

В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию на 40% (и даже больше). Этот способ доступен всем

Механизм позволит существенно улучшить финансовое положение

Россияне могут значительно увеличить размер пенсии по старости. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. Для этого нужно отложить оформление выплаты.

«Стоит подчеркнуть, что если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше. За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение», — цитирует Перминова РИА Новости.

А вот конкретные цифры: если отложить оформление страховой пенсии по старости на 5 лет, размер выплат может увеличиться примерно на 40%. При этом максимальный срок отсрочки составляет 10 лет.

Механизм отложенной пенсии носит исключительно добровольный характер, уточнила сенатор. Каждый россиянин самостоятельно решает, когда ему оформить пенсионные выплаты.

Такой подход может стать эффективным инструментом для тех, кто планирует продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Это позволит существенно улучшить финансовое положение в будущем.

Пенсия Отсрочка Госдума
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
