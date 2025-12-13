Литр АИ-95 дороже 70 рублей станет нормой? Почему цены на бензин в России превысили американские и что дальше

Россиян высокими ценами на бензин уже не удивить Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Цены на бензин в России впервые за четыре года оказались выше, чем в США. Разница в стоимости топлива достигла 8%, что вызывает серьезные опасения у потребителей. По данным американского Минэнерго, розничные цены на бензин в США упали ниже психологической отметки в 3 доллара за галлон (3,785 литра. — Прим. ред.), что является самым низким уровнем с 2021 года.

Причин разницы цен множество, включая снижение мировых цен на нефть в США и увеличение производства внутри страны. В Америке сырье формирует почти половину конечной цены бензина. В то же время в России наблюдается обратная ситуация: цены на бензин растут быстрее, чем общая инфляция, а доля сырой нефти в его цене не превышает 10%.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов говорит MSK1.RU, что причину разницы цен на бензин в США и России нужно искать в принципиально разных механизмах ценообразования. В то время как в Америке около половины стоимости топлива составляет цена на сырую нефть, которая в настоящее время торгуется около $63 за баррель, в России доля нефти в конечной цене бензина не превышает 10%. Основную часть стоимости составляют налоги и сборы, достигающие 60–70%.

«Получается, что колебания нефтяных котировок почти не влияют на то, сколько мы платим на АЗС», — говорит Иванов.

Генеральный директор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев согласен, что основные причины высоких цен на топливо в нашей стране кроются в налоговом бремени, которое составляет от 65 до 70% от стоимости каждого литра. В то время как американский рынок не субсидируется и более свободен от налоговых ограничений, российские нефтяные компании сталкиваются с высокими налогами и низкой рентабельностью переработки нефти и розничной продажи топлива.

«Российская ситуация усугубляется сложностями с логистикой, особенно в удаленных регионах. Рост нефтяных котировок дает возможность АЗС и НПЗ повышать свою прибыльность, не снижая цены для потребителей. А когда котировки падают, компании вынуждены реагировать на снижение доходности путем повышения цен для конечных потребителей», — говорит Матвеев.

За год цены уже выросли примерно на 12%, это заметно выше официальной инфляции, напоминает Иванов. Биржевые котировки осенью били рекорды, доходя до 82 тысяч рублей за тонну АИ-95, хотя сейчас немного откатились назад. Власти продлили запрет на экспорт бензина и ввели ограничения на биржевые торги, пытаясь сдержать рост.

«Скорее всего, в декабре наступит затишье: сезонный спрос падает, люди меньше ездят, производство восстанавливается после осенних простоев. Росстат уже фиксирует небольшое еженедельное снижение цен на несколько копеек», — говорит Иванов.

При этом, несмотря на введенные меры, структурная напряженность на рынке остается. Налоговая нагрузка продолжает расти: акцизы с начала года увеличились на 14%, говорит Иванов. Из-за резкого роста цен на бензин всё чаще звучат призывы к регулированию розничных цен на топливо, напоминает Матвеев. Однако эксперт считает, что директивное ценообразование может иметь обратные последствия — гигантские убытки для производителей горючего.

«Если не произойдут новые внеплановые остановки НПЗ и геополитическая ситуация не внесет неожиданных изменений, мы можем ожидать стабилизации цен в диапазоне 67–70 рублей за литр АИ-95 до весны», — прогнозирует Иванов.

По его мнению, говорить о реальном снижении цен пока не приходится, так как существует множество факторов, оказывающих давление в противоположную сторону.

«Нам необходим взвешенный метод, который учтет интересы всех участников — нефтедобывающих организаций, транспортных предприятий, автозаправочных станций и покупателей. Важно обеспечить прозрачность ценообразования, чтобы не было спекуляций на рынке, — подчеркивает Матвеев.

«Для достижения этой цели важно наладить диалог между основными поставщиками, обсуждая не только объемы поставок, но и вопросы ценообразования и транспортной логистики. Прозрачность ценообразования поможет избежать спекуляций на рынке и создать более стабильную ситуацию для всех участников», — заключает эксперт.