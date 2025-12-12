Придет 13-я пенсия! Минтруд объявил, кто получит еще одну выплату в декабре

Уточните, когда именно придет пенсия Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В декабре многих пенсионеров ждет приятный сюрприз. Некоторым из них выплатят еще одну пенсию, которая будет уже 13-й за год. Подробностями об этом поделился глава Минтруда Антон Котяков. Разобрались в его словах, а заодно рассказали, как изменятся пенсии у других категорий, — в материале.

Кому выплатят сразу две пенсии

Приятный сюрприз в виде двойной выплаты ждет тех пенсионеров, что получают свои деньги до 12 числа каждого месяца.

«Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — заявил министр

Всё дело в новогодних праздниках. Первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки в эти дни не проводят операции. Поэтому в последний месяц года части получателей выплатят сразу две пенсии: в начале месяца — за декабрь, а в последние числа уходящего года — авансом за январь.

Если получаете пенсию через почту, она придет с 3 по 25 декабря. Точная дата у всех индивидуальна. Получить свои деньги можно в кассе местного отделения или с доставкой на дом. Узнать точную дату получения пенсии в любом регионе можно по телефону горячей линии или в местном отделении СФР.

К слову, та пенсия, которую выплатят авансом за январь, окажется больше. Дело в том, что с 1 января 2026 года ожидается повышение выплат для всех категорий пенсионеров в России на 7,6%. Именно на это значение повысятся пенсии.

Кому и на сколько повысят пенсии

Россияне старше 80 лет и инвалиды

У россиян, которым исполнилось 80 лет в ноябре, вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии как раз перед Новым годом. В декабре она удвоится — с 8907,70 до 17 815,40 рубля. Повышение произойдет автоматически, для этого не требуется никаких документов и заявлений.

Фиксированная выплата — это базовая часть страховой пенсии. То есть гарантированная сумма, которую государство платит вне зависимости от основания: по старости, по инвалидности или в случае потери кормильца. К ней добавляют сумму накопленных пенсионных коэффициентов.

Аналогичную прибавку получат и те, кому установили первую группу инвалидности. Но есть одно важное уточнение: на такое повышение можно рассчитывать только один раз. То есть у инвалида, получившего эту прибавку, при достижении 80 лет фиксированная выплата удваиваться не будет.

Дополнительно для этих категорий назначается надбавка за уход — 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную выплату. Ранее ежемесячная надбавка назначалась тому, кто ухаживает за нетрудоспособным гражданином, а теперь эта сумма включается в пенсию инвалида или человека старше 80 лет и индексируется наравне с ней.

Недавно уволившиеся

В 2025 году пенсии работающих пенсионеров начали индексировать впервые с 2016 года, однако перерасчет за предыдущие годы они по-прежнему могут получить только после увольнения. Именно на эту прибавку в декабре смогут рассчитывать те работающие пенсионеры, которые решили уйти на заслуженный отдых.

Подавать заявление в Соцфонд для увеличения выплат не нужно. Факт прекращения трудовой деятельности отметят в системе автоматически, когда работодатель передаст эти сведения. Получается, что, если пенсионер продолжал работать, но потом решил уйти на заслуженный отдых, он автоматически начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Пенсионеры с иждивенцами

Увеличить выплаты могут и те, кто начнет ухаживать за нетрудоспособными родственниками. К ним относятся дети, родители или супруг с инвалидностью, братья, сестры и внуки до 18 лет или до 23 лет, если они являются инвалидами с детства или продолжают очное обучение и не работают.

Доплата за каждого иждивенца составляет треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии: 2969 рублей за каждого. Но доплачивать будут не более чем за трех человек. В 2026 году размер этой выплат вырастет до 3217,49 рубля за каждого.

Для оформления нужно подать заявление и предоставить подтверждающие документы в Соцфонд.

Кто выйдет на пенсию

Из-за постепенного увеличения пенсионного возраста в 2025 году на заслуженный отдых никто не вышел. Рассчитывать на пенсию могли только те, кто имеет право на досрочный выход, например многодетные матери и сотрудники вредных и опасных производств.

В 2026 году на пенсию по старости выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967-го. Для получения страховой пенсии им необходимо накопить 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа.

Когда будут расти пенсии Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Если отработать достаточное количество времени не удалось, то придется копить стаж и ИПК дальше. Если этого не удастся сделать за пять лет, пенсионеру назначат социальную пенсию по старости.