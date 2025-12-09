Цены на топливо пытаются снизить: что готовят власти и почему это не такая хорошая новость

Если новую меру поддержки примут, заправиться будет дешевле не всем Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Для многодетных семей хотят ввести топливные карты. Этот механизм поможет им экономить при покупке бензина или дизеля на заправках, а возможно, и вовсе получать его бесплатно. Сейчас вопрос прорабатывается в правительстве совместно с нефтегазовыми компаниями.

Поручение проработать такой механизм поддержки вице-премьер Александр Новак дал Минэнерго и профильным компаниям в октябре текущего года после обращения уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой Беловой.

Нефтегазовые компании, имеющие в своей структуре сети АЗС, согласились с важностью инициативы по социальной поддержке многодетных семей. Большая часть из них готовы проработать этот вопрос, сказано в письме первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина.

Однако предложение еще не сформировано до конца, на что они и указали. На данный момент непонятно, на каких именно условиях будет предоставляться поддержка — будет это некая скидка (и какая) или вовсе бесплатная заправка (и в каких объемах).

Кроме того, сложно будет выделить отдельную группу населения для предоставления адресной поддержки. К тому же не исключено «недобросовестное использование предоставленных скидок», когда такой картой будет пользоваться не только эта семья.

Помимо этого не ясно, кто и как будет покрывать выросшие издержки компаний. Пока они просят у правительства дать разъяснения по этим вопросам и предоставить механизмы идентификации льготников и осуществления контроля.

Эксперты не исключают, что помощь одним может привести к росту цен на бензин для других. Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, считает, что если речь пойдет о предоставлении топлива на безвозмездной основе, цены на бензин могут повыситься, или нефтяники попросят у кабмина что-то взамен.

Заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев указал на то, что нужно вообще изучить потребность в такой мере поддержки.

«Считаю, что нужно уходить от субсидирования всего рынка к адресной поддержке некоторых слоев населения, в том числе малоимущих и многодетных семей. Однако возникает вопрос, а все ли они могут получить эту льготу и много ли у них автомобилей», — отметил он и уточнил, что более целесообразно было бы оснащать авто многодетных семей газовым оборудованием. Это автоматически снизило бы их расходы на топливо.

А вот в Госдуме думают, что предоставление дополнительных карт лояльности многодетным не отразится на экономических показателях субъектов отрасли. С таким мнением выступил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич и указал, что это потенциально может стать хорошим имиджевым шагом в рамках задач по поддержке семей, поставленных президентом России Владимиром Путиным.