Всего 1% населения. Кто и как в России заработал почти 10 триллионов на депозитах

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Чем больше россияне зарабатывают на банковских вкладах, тем больше приходится делиться. Статистика неумолима: в 2025 году жители получат рекордный процентный доход по сбережениям. Но и заплатят рекордный налог на вклады.

Доходы по сбережениям, по оценкам экспертов ВТБ, в этом году превысят 9,5 триллиона рублей. Эта сумма сопоставима с общим объемом выданных физическим лицам кредитов и вдвое больше объемов выданной ипотеки. Цифры озвучил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По оценке банка, доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая ситуация стала возможной благодаря высокой ключевой ставке Банка России, которая в начале года составляла 21%. Эти условия привлекали значительное количество средств на депозиты, в то время как кредитование, наоборот, оставалось менее привлекательным из-за высоких процентных ставок и ужесточения требований к заемщикам.

Однако большую часть этого гипердохода съедают налоги. Данные Минфина: в 2025 году налог с процентов по вкладам, по прогнозам, принесет в бюджет 305 млрд рублей, что почти втрое больше, чем было в 2024 году. А в следующем году ожидается дальнейшее (теперь, правда, всего лишь двукратное) увеличение поступлений — до 568 миллиардов рублей.

Налог на вклады в России намного меньше, чем в других странах

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с MSK1.RU напоминает, что в России «налог на вклады» должны платить далеко не все вкладчики.

«НДФЛ удерживается с процентов, если сумма за год превышает произведение 1 млн рублей на максимальную величину ключевой ставки, действовавшей в течение года. Поэтому за прошлый год НДФЛ удерживается, только если сумма процентов, полученных в течение года, будет превышать 210 тысяч рублей (1 млн умножить на 21%)», — говорит Мехтиев.

В открытом доступе нет данных о том, какой процент вкладчиков затрагивает налог на вклады. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), 95% вкладов российских граждан — это суммы меньше 1,4 млн рублей, приводит статистику Мехтиев. Это означает, что подавляющее большинство вкладчиков не достигает порога налогообложения.

«При этом во многих странах НДФЛ удерживается с любой (!) суммы, полученной в виде процентов по вкладам. Например, в Турции это 20%. Так хорошо или плохо, что удерживается НДФЛ и у нас в стране с некоторой доли „заработка“ по вкладам? Знаете, мы за многие годы привыкли не платить таких налогов, но ждем от государства социальной поддержки и льгот%», — говорит эксперт.

«Гипердоходы» от банковских вкладов получает лишь 1% — олигархи

Правда, не стоит забывать, что и «гипердоход» получали в течение года далеко не все вкладчики. Максимальная ключевая ставка (21%) действовала до начала июня, а потом стала снижаться (сейчас «всего» 16,5%). Соответственно, снижались и ставки по депозитам.

«Отражение банковских ставок на нынешнем уровне 16,5% по вкладам станет заметно только к концу первого квартала будущего года. Так как депозиты, открытые в период максимальных ставок, продолжают действовать», — говорит финансовый консультант Алия Шамилова.

Высокая ключевая ставка, по словам эксперта, создала парадоксальную ситуацию на рынке. Желающих разместить средства оказалось значительно больше, чем желающих получить кредит.

«Рынок ипотеки сократился примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом, при этом более 83% выдач пришлось на льготные программы: семейную, IT, военную, сельскую и другие», — говорит Шамилова.

Эксперт также развеяла мифы о сверхдоходности депозитов:

«Заявления о доходности на уровне 26% годовых относятся к краткосрочным акциям банков или к комбинированным продуктам с дополнительными условиями. Поэтому в чистом виде депозитами не являются».

При этом «гипердоход» от высоких ставок распределяется крайне неравномерно. Согласно данным Банка России и АСВ, основная часть доходов из той фантастической общей суммы в 9,5 трлн рублей приходится на крупных вкладчиков, у которых на депозитах размещено свыше 10 млн рублей.

«Их доля составляет менее 1%, но именно они получают более 90% депозитных доходов. Именно эти клиенты имеют индивидуальные условия и максимально возможные ставки, поскольку альтернативные способы приумножения капитала за пределами России для них ограничены из-за контроля движения капитала», — объясняет Шамилова.

Получается, депозиты — не такое уж и выгодное вложение средств для рантье. По подсчетам Шамиловой, получать пассивный доход на высокой ставке могут только менее 1% вкладчиков, и именно они платят «налог на вклады» по максимальной ставке 15%. Для оставшихся 99% вкладчиков доходы не выросли, зато порог для повышенной ставки был снижен с 5 млн рублей до 2,4 млн рублей.

«В итоге это привело к тому, что существенно большее количество людей суммировали свои доходы и обнаружили, что к 1 декабря вынуждены уплатить больше налогов, чем год назад», — говорит эксперт.

Отсюда, выходит, и феноменальный рост собираемости «налога по вкладам». А зарабатывать на депозитах больше стали не обычные россияне и даже не олигархи… а государство.