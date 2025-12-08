Когда по кредиту можно не платить: юрист назвал два условия

По кредиту можно не платить, если его взяли под давлением мошенников и по данному факту возбуждено уголовное дело. В таком случае банк должен аннулировать заем. Об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«С 1 сентября 2025 года, согласно требованию Центробанка, кредитные организации должны улучшить свои системы безопасности, проверять клиентов и предоставлять им период охлаждения. В противном случае, если человек пострадает от мошенников и по данному факту будет возбуждено уголовное дело, то банк обязан аннулировать кредитные обязательства клиента», — рассказал Хаминский.
По его словам, чаще всего мошенники пользуются кредитными продуктами, которые не требуют личного визита в банк и проверки кредитоспособности заемщика.
«Зачастую достаточно подтвердить заявку с помощью кода, полученного по СМС на мобильный телефон. Этим активно пользуются мошенники, которые незаконным путем берут кредит на имя ничего не подозревающих граждан», — объяснил юрист в беседе с РИА Новости.
Однако это не значит, что если просто заявить о том, что мошенники вас обманули, то с вас спишут кредит. Попытка выдать себя за жертву грозит уголовным наказанием за мошенничество.
Лучшей защитой от злоумышленников в данном случае будет самозапрет на получение кредита, считает Хаминский. Такая опция работает с 1 марта 2025 года. С ее помощью гражданин не сможет взять кредит в банке или оформить заем в микрофинансовой организации (МФО) в соответствии с теми параметрами, которые он для себя выбрал. Исключения составляют ипотека, автокредит под залог машины и основные образовательные кредиты. Подробнее о том, как работает система, рассказали в отдельном материале.