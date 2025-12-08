НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Ребенок выпал из окна
«Умные решения»
Хлопок в Брагине
Что подарить и как отметить Новый год
Когда похолодает
Раскупили билеты на юг
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Экономика Когда по кредиту можно не платить: юрист назвал два условия

Когда по кредиту можно не платить: юрист назвал два условия

Схема, которой не стоит злоупотреблять

220
Чтобы не попасться в ловушку, лучше оформить самозапрет на кредит | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЧтобы не попасться в ловушку, лучше оформить самозапрет на кредит | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Чтобы не попасться в ловушку, лучше оформить самозапрет на кредит

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

По кредиту можно не платить, если его взяли под давлением мошенников и по данному факту возбуждено уголовное дело. В таком случае банк должен аннулировать заем. Об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«С 1 сентября 2025 года, согласно требованию Центробанка, кредитные организации должны улучшить свои системы безопасности, проверять клиентов и предоставлять им период охлаждения. В противном случае, если человек пострадает от мошенников и по данному факту будет возбуждено уголовное дело, то банк обязан аннулировать кредитные обязательства клиента», — рассказал Хаминский.

По его словам, чаще всего мошенники пользуются кредитными продуктами, которые не требуют личного визита в банк и проверки кредитоспособности заемщика.

«Зачастую достаточно подтвердить заявку с помощью кода, полученного по СМС на мобильный телефон. Этим активно пользуются мошенники, которые незаконным путем берут кредит на имя ничего не подозревающих граждан», — объяснил юрист в беседе с РИА Новости. 

Однако это не значит, что если просто заявить о том, что мошенники вас обманули, то с вас спишут кредит. Попытка выдать себя за жертву грозит уголовным наказанием за мошенничество. 

Лучшей защитой от злоумышленников в данном случае будет самозапрет на получение кредита, считает Хаминский. Такая опция работает с 1 марта 2025 года. С ее помощью гражданин не сможет взять кредит в банке или оформить заем в микрофинансовой организации (МФО) в соответствии с теми параметрами, которые он для себя выбрал. Исключения составляют ипотека, автокредит под залог машины и основные образовательные кредиты. Подробнее о том, как работает система, рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Кредит Мошенничество Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление