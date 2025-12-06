Банки ужесточают правила переводов: как скинуть деньги (даже самому себе), чтобы карту не заблокировали

Перевод большой суммы денег с одной вашей карты на другую может вызвать подозрения Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Банки все чаще временно ограничивают операции клиентов не только при выявлении подозрительных действий, но и при переводе средств между своими счетами. Ситуация возникла с усилением контроля по закону о борьбе с отмыванием денег. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин дал несколько советов на эту тему.

Если вы переводите большую сумму денег с одной своей карты на другую карту в другом банке, это может вызвать подозрения. В основном речь идет о переводах более 200 тысяч рублей.

Кроме того, внимание банка могут привлечь ситуации, когда на ваш счет периодически поступают суммы от разных людей из разных регионов, если вы при этом не являетесь самозанятым. Причем эти суммы могут быть небольшими.

«В этой связи проще получить статус самозанятого и платить налоги со своей деятельности», — советует эксперт.

А если вам просто нужно перечислить определенную сумму родственникам, которые живут в другом регионе и возможно имеют другую фамилию, то в комментарии к переводу укажите назначение платежа. Формулировка может быть любой: на личные нужды, погашение задолженности или подарок на день рождения. Так банк сможет лучше понять цель перевода.

Эксперт не рекомендует переводить деньги по просьбе незнакомцев и посторонних лиц. Помните, что не стоит кому-то передавать карты и личные данные для входа в онлайн-банк. Из-за этого вы можете попасть под закон о дропперах, то есть стать посредником в схеме мошенников.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов. Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Также банк стоит вовремя проинформировать о том, если вы вдруг изменили фамилию или какие-то персональные данные. Все ваши действия банки могут трактовать по-разному, поэтому важно, чтобы они предоставляли более подробные объяснения причин блокировки.

«В общем, банку должно быть четко и ясно понятно, что вы не занимаетесь какой-то дополнительной предпринимательской деятельностью и что ваши переводы законны. Банки прекрасно понимают, что у граждан есть необходимость переводить личные средства, просто об этом нужно более прозрачно и открыто говорить», — подытожил Сироткин в разговоре с «Прайм».