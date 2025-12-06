НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Россиянам назвали способ увеличить пенсию в 2026 году: кому он доступен и что для этого нужно

Россиянам назвали способ увеличить пенсию в 2026 году: кому он доступен и что для этого нужно

Документы необходимо успеть подать до конца декабря

Российские пенсионеры могут увеличить свою пенсию в 2026 году, если в их семье есть нетрудоспособные иждивенцы. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Для получения доплаты к пенсии по старости пожилым необходимо подать заявление об этом до 31 декабря 2025 года.

«Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью, — есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату. Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, максимум за троих», — рассказал Панеш РИА Новости.

С учетом фиксированной выплаты 9584,69 рубля в 2026 году доплата за одного иждивенца составит около 3195 рублей, за двух — 6390 рублей, за троих — до 9585 рублей.

Для начисления доплаты нужны свидетельства о рождении, справка из вуза, документы об инвалидности и подтверждение отсутствия собственной пенсии у иждивенца.

«Перед новым годом разумно проверить и стаж, дающий право на повышающую фиксированную выплату. Речь идет о многолетней работе в сельском хозяйстве и в районах Крайнего Севера и приравненных местностях», — добавил Панеш.

Он добавил, что дополнительным источником прибавки может стать и социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера. Она назначается в случае, если все ежемесячные выплаты ниже регионального минимума.

Напомним, в декабре многие пенсионеры получат сразу две пенсии — выплаты за декабрь и январь. При этом вторая уже будет проиндексирована на 7,6%. Это происходит из-за длинных новогодних праздников. Чтобы деньги не приходили с задержкой, их выплачивают заранее.

Также прочитайте, у какой категории пенсионеров выплаты в январе вырастут на 35%.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
