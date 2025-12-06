Платите или пользуйтесь старьем. В России кратно подорожали комплектующие для компьютеров и ноутбуков

Все, кто откладывал покупку оперативной памяти до ноября, кусают локти Источник: Мария Романова / V1.RU

В России резко выросли цены на комплектующие для компьютеров: плашки оперативной памяти и жесткие диски подорожали практически вдвое. К концу года «обновление железа» даже офисных компьютеров стало дороже на десятки тысяч рублей, а эксперты заявляют, что это еще не предел. Что происходит с ценами, разбирался V1.RU.

Покупатели в шоке

Первыми, кто наиболее ярко прочувствовал на себе рост цен, стали обычные пользователи ПК и ноутбуков, решившие к концу года обновить свою технику. Как рассказал один из читателей V1.RU, подсчет стоимости новой сборки не просто полностью сломал ему бюджет, а буквально поверг в состояние шока.

В магазинах плашки оперативной памяти можно найти… Пока что? Источник: Мария Романова / V1.RU

— Я хотел пересобрать старенький компьютер 2014 года, а ценники сейчас улетели в небеса. Проблема в том, что одна плашка рядовой добротной «оперативки» на 32 гигабайта выросла в среднем с 10 до 30 тысяч рублей, — говорит читатель. — За ними взлетели цены на жесткие диски и прочие комплектующие. В общем, я откладывал на нормальную сборку 150 тысяч, а сейчас даже не знаю, сколько выйдет в итоге. Пока получается почти 300 тысяч, и это больше, чем я могу себе позволить. Решил подождать, вдруг ажиотаж еще уляжется в ближайшее время.

В магазинах розничной продажи компьютерной техники продавцы разводят руками. Как отмечают работники волгоградских магазинов электроники и техники, цена выросла на все виды оперативной памяти, а также другие комплектующие.

— Ценник поднялся довольно сильно начиная с ноября, — поделилась консультант сетевого магазина техники Валерия. — Жесткие диски прибавили в цене раза в два. Оперативная память подорожала сильнее — в 2,5–3 раза. Очень выросла цена именно на поколение DDR5 и в зависимости от объема памяти. Одна линейка на 16 гигабайт с 9 тысяч скакнула до 24 тысяч рублей. Те же «плашки» на 32 гигабайта — с 20 до 55 тысяч рублей. Почему произошло такое подорожание, объяснить не могу.

Рост на 350 процентов

Руководитель компании оптовых закупок «Сканер» Юлия Блинова говорит, что сильнее всех выросла цена на оперативную память типа DDR5.

Эксперты могут только наблюдать за ростом цен на всё Источник: Мария Романова / V1.RU

— Сейчас рост цен наблюдается не только в Волгограде, но и в целом по всей России, да и всему миру, — говорит Юлия Блинова. — Самый большой прирост в цене был на DDR5. Где-то порядка 100–120% за неделю. Некоторые позиции за неделю прибавили 150%. Могу сказать, что закупка в этом месяце, по сравнению с октябрем, выросла в цене на 350%. Для обычного обывателя такая ситуация выглядит как спекуляция, хотя таковой не является.

Ситуацию на рынке разъяснил представитель нескольких компаний и поставщик IT-оборудования Александр Стариков.

— На рынке наблюдается катастрофическое подорожание комплектующих. Если быть конкретнее, то дефицит, — говорит Александр Стариков. — Он сформировался с середины октября, а стоимость комплектующих начала расти скачкообразно. Спрос превышает предложение, и оперативной памяти производится меньше, чем требуется. Дефицит наблюдается не только на территории Российской Федерации. Это не наша проблема. В ряде других стран, таких как Китай, Тайвань, также наблюдаются проблемы с комплектующими для IT-сферы.

— Кстати, важно понимать, что ситуация грозит не только дефицитом отдельных комплектующих, но и всему пользовательскому и корпоративному оборудованию. Моноблоки, ноутбуки, серверы — всё это также вырастет в цене на фоне подорожания памяти и дисков. Причем курс рубля и валюта тут ни при чем, — заключил Александр Стариков

Так выглядят цены на жесткие диски Источник: DNS Настолько выросли цены на оперативную память Источник: DNS

В то же время эксперт в области компьютерных технологий Сергей Корогод считает, что дефицит не настолько категоричный.

— Дорожает более всего DDR5 и все остальные комплектующие «по инерции», так как все мощности переориентируют на новые поколения. Долгое время память очень дешево стоила, запросов на нее как таковых не было. Производитель его закрывал, — рассуждает он. — Дефицит хоть и действительно существует, но он не настолько страшный, чтобы цены за месяц скакнули в 4 раза. У рынка очень много игроков, в том числе и спекулянтов, которые будут на него давить в ту или иную сторону.

«Она нужна искусственному интеллекту»

Предположения о причинах роста цен именно на оперативную память эксперты высказывают разные. Александр Стариков полагает, что корень ценообразования — резкие запросы для развития ИИ.

Эксперты сошлись во мнении, что всю оперативную память съел ИИ Источник: Мария Романова / V1.RU

— Такой эффект вызван тем, что сейчас очень много серверов требуется для работы искусственного интеллекта, отсюда и ажиотажный спрос. Сейчас, когда есть предложение, а цены не росли из-за инфляции долгие годы, рынок просто «ломанулся» в обратную сторону. На мой взгляд, минимальный дефицит и резкий спрос вызвали резкое повышение цен.

Бурное развитие искусственного интеллекта подтвердила и Юлия Блинова. Кроме того, поставщик предполагает, куда именно уходит вся память с рынка.

— Сейчас организуется огромный ЦОД — центр обработки данных — в США по проекту «Старгейт». Из-за того, что они в огромных масштабах начали скупать память (оперативную. — Прим. ред.), на рынке образовался дефицит. Еще за счет того, что сейчас идет конфликт между США и Китаем по выводу редкоземельных металлов, а также ограничения по чипам. Тем более что заводов для их производства мало. Сейчас как раз недостаток тех самых чипов во всём мире, необходимых для производства оперативной памяти.

Если копнуть чуть глубже… Узнать Заместитель директора крупного поставщика компьютерной техники и электроники Роман Атманян пояснил, что производство чипов ограничивается добычей полезных ископаемых и их обработкой, сравнив их с колодцем. — Тут логика очень простая. Количество мест, где добываются компоненты, из которых делаются чипы, в мире ограничено. Одно дело, когда сырье этих чипов можно добыть в России и где-то еще. Но высокотехнологичной обработки этого сырья нет, она в руках у определенных стран. Соответственно, выработка с этого места — это как колодец, в котором, например, глубина 20 метров и помещается 200 литров воды. Но ты их вычерпал, и, чтобы она накопилась, нужно тебе 4 месяца. И за эти 4 месяца не получится сделать 600 литров. Добыча сырья для обработки и потом уже выпуска чипов ограничена, соответственно, их объем и количество тоже ограничены.

Александр Стариков же списывает повальное повышение цен на оборонную и военную промышленность.

— Спрос сейчас превышает предложение в том смысле, что производство не справляется с запросами. Хоть я и не суперэксперт в этом вопросе, но с учетом активного роста оборонной и военной промышленности вполне возможно, что всё идет на развитие этой сферы. Комплектующие нужны в ПК во всём мире, в том числе и там, где бюджеты значительно выше, — предполагает Александр Стариков.

«Будем пользоваться старьем, где еще не горит замена»

На вопросы о том, что ждет базовых ПК-пользователей в будущем, эксперты единогласно сошлись во мнении: все столкнутся с подорожанием, избежать его не удастся.

Эксперты предрекают большие проблемы для крупных компаний Источник: Мария Романова / V1.RU

— Нас ждет значительное подорожание, долгие сроки поставок и их задержки. Ну пока будем пользоваться, видимо, старым оборудованием, где еще не горит замена, — считает Александр Стариков. — Если на память еще денежек хватит, то под большим вопросом остаются серверы и базы данных, где это оборудование использовалось. Если ранее был заложен один бюджет, то со следующего года, даже с учетом упрощенного НДС, компании могут не уложиться. Облачные отечественные [компании] пока пособирают деньги на «попутку». Вполне возможно, начнут использовать лизинг. Скорее всего, в феврале–марте, наверное, в марте уже всё успокоится и стоимость придет в норму с некритическими повышениями цены из-за естественных процессов.

Сергей Корогод также предрекает заметное повышение цен на комплектующие, но предлагает подождать до Нового года.

— Обычные пользователи ПК заметят рост цен на память. Нужно дождаться Нового года, после него всё поменяется. Может начаться затоваривание рынка, и цена упадет, а может, наоборот, не упасть, — размышляет он. — На рынке есть те, кто просто покупает, а есть те, кто делает деньги.

Собеседник редакции V1.RU, занимающий один из ведущих постов в крупной отечественной сетевой компании по продаже бытовой техники и электроники, считает, что общее подорожание компьютеров и ноутбуков составит не менее 10%.

— По оценкам производителей, стоимость памяти увеличится примерно на 100 долларов из-за роста мирового спроса — прежде всего благодаря развитию ИИ-моделей и общему росту потребностей в компонентах, — поделился собеседник V1.RU. — Важно понимать, что речь идет не о резком скачке по всему рынку одновременно, а о плавном пересмотре цен в зависимости от объемов складских запасов каждого производителя и обновления модельных линеек.

В крупных магазинах электроники и техники ждут прироста цен не только на «оперативку», на другую технику тоже.