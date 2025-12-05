Центробанк усложнил выдачу наличных через банкоматы. Сколько теперь можно снять

Людям, попавшим под влияние мошенников, станет сложнее отдавать им деньги Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

С 1 сентября в России вступил в силу закон, по которому банк обязан проверять каждую выдачу наличных через банкомат. Это должно защитить россиян от мошенников. Эксперт объяснил, сколько наличных за одну операцию теперь получится снять у обычного человека.

Как подчеркнул адвокат Дмитрий Пашин, общего лимита на снятие наличных в России нет. Об этом пишет агентство «Прайм». Каждый банк определяет свои лимиты. Как правило, они составляют 100–300 тысяч рублей в день и 1–3 миллиона рублей в месяц. Суммы можно повысить, если стать премиальным клиентом банка. Однако новый закон немного меняет ситуацию.

«Отныне банк перед выдачей денег проводит анализ и сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента», — рассказал Пашин.

Среди этих признаков:

нетипичные действия человека, которые не вписываются в его обычные операции. Например, новый банкомат или необычайно крупная сумма;

попытка снять наличные в течение суток после оформления кредита (или досрочного прекращения крупного вклада);

оператор связи может передать банку, что клиенту необычайно много и долго звонят — это тоже будет считаться подозрительным;

и другие детали. Всего Банк России установил девять таких признаков.

«При наличии указанных признаков банк теперь обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения», — сказал Дмитрий Пашин.

Отдельные ограничения установлены для людей, которые попали в базы данных Центробанка о мошеннических операциях. Для них лимит на снятие наличных в банкомате — 100 тысяч рублей в месяц.

Но даже если вас нет в этих базах, за крупными суммами (от нескольких сотен тысяч рублей) лучше приезжать не к банкомату, а в отделение банка. Его сотрудников следует заранее предупредить о своих планах. Там же вы сможете выяснить, касаются ли вас какие-либо ограничения.