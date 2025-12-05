НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
ЧП в многоэтажке: видео
«Умные решения»
Ярмарка фермерских продуктов
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
Бесплатные кружки для бабушек
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Экономика Центробанк усложнил выдачу наличных через банкоматы. Сколько теперь можно снять

Центробанк усложнил выдачу наличных через банкоматы. Сколько теперь можно снять

Новые меры призваны помочь в борьбе с мошенниками

101
Людям, попавшим под влияние мошенников, станет сложнее отдавать им деньги | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUЛюдям, попавшим под влияние мошенников, станет сложнее отдавать им деньги | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Людям, попавшим под влияние мошенников, станет сложнее отдавать им деньги

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

С 1 сентября в России вступил в силу закон, по которому банк обязан проверять каждую выдачу наличных через банкомат. Это должно защитить россиян от мошенников. Эксперт объяснил, сколько наличных за одну операцию теперь получится снять у обычного человека.

Как подчеркнул адвокат Дмитрий Пашин, общего лимита на снятие наличных в России нет. Об этом пишет агентство «Прайм». Каждый банк определяет свои лимиты. Как правило, они составляют 100–300 тысяч рублей в день и 1–3 миллиона рублей в месяц. Суммы можно повысить, если стать премиальным клиентом банка. Однако новый закон немного меняет ситуацию.

«Отныне банк перед выдачей денег проводит анализ и сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента», — рассказал Пашин.

Среди этих признаков:

  • нетипичные действия человека, которые не вписываются в его обычные операции. Например, новый банкомат или необычайно крупная сумма;

  • попытка снять наличные в течение суток после оформления кредита (или досрочного прекращения крупного вклада);

  • оператор связи может передать банку, что клиенту необычайно много и долго звонят — это тоже будет считаться подозрительным;

  • и другие детали. Всего Банк России установил девять таких признаков.

«При наличии указанных признаков банк теперь обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения», — сказал Дмитрий Пашин.

Отдельные ограничения установлены для людей, которые попали в базы данных Центробанка о мошеннических операциях. Для них лимит на снятие наличных в банкомате — 100 тысяч рублей в месяц.

Но даже если вас нет в этих базах, за крупными суммами (от нескольких сотен тысяч рублей) лучше приезжать не к банкомату, а в отделение банка. Его сотрудников следует заранее предупредить о своих планах. Там же вы сможете выяснить, касаются ли вас какие-либо ограничения.

Недавно мы рассказывали, что с банковских вкладов россиян спишут деньги. Прочитайте, кто в зоне риска.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Банкомат Банк Мошенник Наличные Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление