В Госдуме поставили точку в вопросе повышения пенсионного возраста

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в ближайшее время повышать пенсионный возраст в России не планируют. По словам политика, несмотря на то что население страны постепенно стареет, ситуация не настолько критична, как может показаться на первый взгляд. Производительность труда растёт, а это значит, что работающих граждан вполне хватит, чтобы обеспечивать пенсионеров.

Как объяснила Светлана Бессараб, система работает по принципу эстафеты: сегодняшние работники платят страховые взносы, которые идут на пенсии нынешним пенсионерам. А когда эти трудяги выйдут на заслуженный отдых, их обеспечат уже новые поколения работающих.

Технологическая революция играет в этой истории ключевую роль. Всего 30 лет назад мы только знакомились с интернетом, а сейчас цифровизация и роботизация стали неотъемлемой частью нашей жизни. Эти изменения напрямую влияют на то, как мы работаем и сколько успеваем сделать за рабочий день.

«Не учитывать это просто нелепо, ведь технологии колоссально влияют на производительность. Именно они позволят нивелировать такой процесс, как старение населения, которое происходит не только в России, но и во всех развитых странах», — отметила депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее мы писали о рисках новой пенсионной реформы в стране. О ключевом факторе мы говорили выше: количество работающего населения сокращается, при этом число пенсионеров растет. А именно трудящиеся содержат пожилых граждан за счет уплаты страховых взносов. Предыдущая реформа улучшила ситуацию и снизила нагрузку на пенсионную систему, но эффект был временный.