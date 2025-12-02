НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ипотека умрет, а цены продолжат расти? Тревожный прогноз на 2026 год

Ипотека умрет, а цены продолжат расти? Тревожный прогноз на 2026 год

Эксперт ответил на важные вопросы

207
Дмитрий Пьянов рассказал, насколько ипотека будет доступна | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДмитрий Пьянов рассказал, насколько ипотека будет доступна | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дмитрий Пьянов рассказал, насколько ипотека будет доступна

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Финансовые перспективы страны всегда вызывают у нас живой интерес. Особенно когда речь идет о таких важных показателях, как процентные ставки, инфляция и доступность кредитов. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов поделился свежими прогнозами и экспертным мнением о том, что ждет российскую экономику в ближайшие годы.

Ключевая ставка

Один из главных вопросов современной экономики: когда же наконец снизится ключевая ставка? По словам Дмитрия Пьянова, до конца 2025 года ставка может остаться на уровне 16,5%, хотя не исключено символическое снижение перед праздниками.

В 2026 году ожидается постепенное падение ставки до среднего уровня в 15%, а к концу года — до 13%. Однако процесс будет осторожным из-за нескольких факторов:

  • повышение НДС;

  • возможное укрепление курса доллара до 90 рублей в первом квартале;

  • необходимость баланса между охлаждением экономики и инфляционным давлением.

Инфляция и экономический рост

Пьянов отметил, что пик инфляции, вероятно, придется на первый квартал 2026 года. При этом достижение целевого показателя в 4% к концу года маловероятно — ожидается уровень выше 5%.

Он подчеркнул, что экономика успешно избежала рецессии, показав рост ВВП около 1%. Сейчас страна балансирует между избыточным охлаждением экономики и инфляционным перегревом.

Кредитная политика и ипотека

Корпоративное кредитование продолжит расти, что поддержит производство и ВВП, отметил Дмитрий Пьянов. Однако в некоторых секторах наблюдаются повышенные риски:

  • угольная отрасль;

  • металлургический сектор;

  • коммерческая недвижимость;

  • железнодорожные грузоперевозки.

Ипотечный рынок при этом останется сложным.

«Рыночная ипотека будет очень дорогим и редким гостем. Какая есть проблема у рыночной ипотеки? Это „длинный“ продукт без возможности перекладывания процентного риска на клиента, это запрещено законом. И когда ставки высокие, несубсидированную рыночную ипотеку мало кто берет, то есть при высоких ставках на стороне клиента будет низкий спрос», — рассказал Пьянов в интервью РИА Новости. 

Пробуждение спроса возможно при ставке 10–12%, но это произойдет не раньше конца 2026–2027 года, прогнозирует эксперт.

Рекомендации для граждан

Дмитрий Пьянов советует россиянам быть осторожнее в обращении с деньгами и использовать возможности для увеличения капитала. Вот несколько его рекомендаций:

  • накапливать средства;

  • размещать деньги на депозитах;

  • воздержаться от крупных покупок до стабилизации экономической ситуации.

В целом экономическая ситуация остается под контролем, хотя и требует осторожного подхода как от регулятора, так и от граждан.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
21 минута
Пусть растут цены, и чем выше - тем лучше, быстрее всё это рухнет.
