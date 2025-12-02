Ипотека умрет, а цены продолжат расти? Тревожный прогноз на 2026 год

Финансовые перспективы страны всегда вызывают у нас живой интерес. Особенно когда речь идет о таких важных показателях, как процентные ставки, инфляция и доступность кредитов. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов поделился свежими прогнозами и экспертным мнением о том, что ждет российскую экономику в ближайшие годы.
Ключевая ставка
Один из главных вопросов современной экономики: когда же наконец снизится ключевая ставка? По словам Дмитрия Пьянова, до конца 2025 года ставка может остаться на уровне 16,5%, хотя не исключено символическое снижение перед праздниками.
В 2026 году ожидается постепенное падение ставки до среднего уровня в 15%, а к концу года — до 13%. Однако процесс будет осторожным из-за нескольких факторов:
повышение НДС;
возможное укрепление курса доллара до 90 рублей в первом квартале;
необходимость баланса между охлаждением экономики и инфляционным давлением.
Инфляция и экономический рост
Пьянов отметил, что пик инфляции, вероятно, придется на первый квартал 2026 года. При этом достижение целевого показателя в 4% к концу года маловероятно — ожидается уровень выше 5%.
Он подчеркнул, что экономика успешно избежала рецессии, показав рост ВВП около 1%. Сейчас страна балансирует между избыточным охлаждением экономики и инфляционным перегревом.
Кредитная политика и ипотека
Корпоративное кредитование продолжит расти, что поддержит производство и ВВП, отметил Дмитрий Пьянов. Однако в некоторых секторах наблюдаются повышенные риски:
угольная отрасль;
металлургический сектор;
коммерческая недвижимость;
железнодорожные грузоперевозки.
Ипотечный рынок при этом останется сложным.
«Рыночная ипотека будет очень дорогим и редким гостем. Какая есть проблема у рыночной ипотеки? Это „длинный“ продукт без возможности перекладывания процентного риска на клиента, это запрещено законом. И когда ставки высокие, несубсидированную рыночную ипотеку мало кто берет, то есть при высоких ставках на стороне клиента будет низкий спрос», — рассказал Пьянов в интервью РИА Новости.
Пробуждение спроса возможно при ставке 10–12%, но это произойдет не раньше конца 2026–2027 года, прогнозирует эксперт.
Рекомендации для граждан
Дмитрий Пьянов советует россиянам быть осторожнее в обращении с деньгами и использовать возможности для увеличения капитала. Вот несколько его рекомендаций:
накапливать средства;
размещать деньги на депозитах;
воздержаться от крупных покупок до стабилизации экономической ситуации.
В целом экономическая ситуация остается под контролем, хотя и требует осторожного подхода как от регулятора, так и от граждан.