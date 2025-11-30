«Только 13% россиян верят в реальность скидок». Почему покупатели переходят на рациональный шопинг и не верят в фейковые акции

Что представляет собой российский потребительский рынок? Поле битвы между растущим скепсисом покупателей и старой как мир человеческой психологией. Новое исследование компании Spektr обнаружило очень интересные парадоксы в покупательском поведении россиян: несмотря на повсеместную усталость от агрессивных распродаж и недоверие к «искусственным» скидкам, почти половина опрошенных признаётся в спонтанных тратах.

Spektr пишет, что маркетплейсы сумели добиться трансформации шопинга из необходимости в форму досуга и даже способ снятия стресса. Постоянное наличие «красных ценников» и распродаж круглый год привело к тому, что спонтанность стала новой нормой потребительского поведения.

Согласно опросу, 48% россиян совершили спонтанную покупку за последний месяц. Чаще всего это были одежда и обувь (24% от всех импульсивных покупок), товары для дома (10%) и продукты питания (9%).

Парадоксально, но на фоне такой высокой импульсивности российский потребитель образца 2025 года далек от наивности. Годы агрессивного маркетинга выработали у покупателей мощный защитный механизм — тотальную проверку цен. 63% россиян не доверяют скидкам, а 38% негативно воспринимают агрессивную рекламу. Доверие к распродажам находится на критически низком уровне, поскольку потребители массово считают их «искусственными», результатом предварительного завышения цен.

Впрочем, бесконечный поток пуш-уведомлений, email-рассылок и рекламных баннеров в интернете начинает давать обратный эффект, вызывая усталость и раздражение у потребителя. Однако, как показало исследование, россияне не готовы полностью отказаться от распродаж. Это, выходит, почти наркотик. Лишь 8% россиян считают, что распродаж слишком много и их должно быть меньше. Это подтверждает, что потребители не против скидок как таковых, но категорически не приемлют агрессию и навязчивость в их продвижении.

При этом 58% опрошенных раздражает необходимость оформлять фирменные карты для получения скидки (типа «Озон карты» или «Яндекс пэй»). Spektr пишет, что это серьезный сигнал для экосистем: лояльность к бренду маркетплейса не конвертируется автоматически в лояльность к его банковским продуктам. Так что онлайн-магазинам еще есть, чем завлекать покупателя.

«Честность для бизнеса выгоднее, чем выигрыш от фейка»

«Всё дело в том, что среднестатистический покупатель сегодня — это не тот, кого берут дешевизной, а тот, кто требует прозрачности. В этом году уже только 13% россиян вообще верят в реальность скидок, а бюджет на распродажи упал на 11%, что говорит о сознательном переходе на " рациональный шопинг " . Это не мода, это необходимость», — комментирует выводы исследования в беседе с MSK1.RU независимый пиар-консультант Денис Голдман.

На фоне растущего недоверия потребителей регуляторные органы активизировали свои действия. ФАС уже выдала предупреждения крупнейшим российским маркетплейсам, требуя прекратить практику автоматического включения товаров в распродажи без согласия продавцов и обеспечить добровольный и прозрачный механизм участия в акциях. Более того, в ноябре ведомство запустило масштабную проверку практик установления скидок в зависимости от способа оплаты, что может затронуть широкий круг розничных игроков.

«Истории вроде отмены системы " поддержка продаж " на Wildberries показывают, что бизнес начинает реагировать на давление регулятора, хотя процесс идет медленнее, чем хотелось бы потребителям», — говорит Голдман.

Эксперт подчеркивает, что скидки сами по себе не являются «врагом» покупателей, а врагом выступают обман и манипуляция. По оценке Голдмана, 77% покупателей активно используют программы лояльности, но 72% прекращают участие, если бонусы непрозрачны.

«Бизнесу нужно понимать: в долгосрочной перспективе честная работа выгоднее, чем краткосрочный выигрыш от фейка. Те компании, которые четко показывают историю цен, не завышают перед акциями, честно говорят об условиях участия — получают лояльных клиентов. Ну а бизнесу же нужна не менее четкая позиция: пересмотреть маркетинговые практики, убрать манипуляции и зарабатывать на объемах честных продаж, а не на психологических триггерах», — утверждает консультант.

«Агрессивная реклама подрывает доверие». Даешь новое доверие?

Эксперт по увеличению продаж Евгений Колотилов предлагает конкретный план действий для компаний, желающих сохранить и приумножить свою клиентскую базу в новой реальности. Это четыре решения: первое — переход на честную ценовую политику, второе — предложение ценности, а не только скидки (поскольку современный покупатель ищет не просто «дешевле», а «выгоднее» в более широком смысле), третье — использовать ограниченные по времени предложения, но с прозрачными условиями и гарантией возврата денег и, наконец, четвертое — усилить доверие через открытость.