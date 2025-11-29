НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Кому ждать две зарплаты в декабре, а кто будет ужиматься до конца праздников: график выплат на работе

Кому ждать две зарплаты в декабре, а кто будет ужиматься до конца праздников: график выплат на работе

Не все работодатели рассчитаются с сотрудниками до конца года

192
Зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Россиянам должны дать зарплату за декабрь досрочно, если традиционная дата ее выплаты придется на новогодние праздники. Однако так может быть не у всех. Депутат Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о графике выплат в конце 2025 года.

«Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных, нерабочих праздничных дней», — отметил парламентарий в разговоре с ТАСС.

По словам Нилова, если в организации день выплаты не совпадает с новогодними праздниками, то зарплату работник может получить уже в следующем году. Например, если каждый месяц деньги перечисляют 12-15 числа — в январе это будут уже рабочие дни. Кроме того, многие работодатели все равно выбирают провести все расчеты в завершающем году, поэтому такое решение можно только приветствовать.

Он напомнил, что согласно трудовому законодательству зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца.

«Но если работодатель досрочно рассчитался со своими работниками в декабре и в январе произведет только один раз выплату, то в этом случае никаких претензий со стороны Роструда быть не может», — указал Нилов.

При этом январский аванс может быть ниже обычного, так как формируется за фактически отработанные дни. Но эта разница исчезает при окончательном расчете в конце месяца.

Еще многие работники с нетерпением ждут конца года в надежде получить тринадцатую зарплату. Но обязан ли работодатель ее выплачивать и кто может рассчитывать на деньги, можно узнать в отдельном материале.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Подробнее о том, как это скажется на выплатах россиян, мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
18 минут
Как только ЗП выплатят, с разу везде цены поднимут. наши спекулянты не упустят никакой шанс нажиться
