Вернемся в доковидные времена? Что будет с экономикой России в случае подписания мирного плана Трампа

Вот-вот всё закончится? Мы вернемся на уровень доковидных времен? Зарубежные бренды снова появятся на прилавках магазинов? За последние 3,5 года россияне не раз погружались в эти размышления на фоне новостей о вероятном завершении конфликта с Украиной. Постоянные предсказания «экспертов», что «в следующем году СВО точно закончится», победа на выборах в США Трампа, который обещал завершить конфликт за три дня, а теперь — новый мирный план и визит спецпредставителя президента Америки Стива Уиткоффа в Москву. Но что в действительности изменится для простых людей, если это соглашение будет подписано? Его пункты общественности пока неизвестны, но прекращение любых боевых действий оказывает колоссальное влияние на экономику. MSK1.RU поговорил с экспертами в этой области и выяснил, чего ждать россиянам. Общеэкономические показатели По мнению доктора экономических наук, профессора и автора Telegram-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игоря Бельских, окончание российско-украинского конфликта буквально «взорвет» финансовый сектор. «Первый эффект, который произойдет, — это взрыв. Взрыв роста привлекательности российского рынка, — отметил профессор. — У нас подорожают все ценные бумаги. У нас, скорее всего, курс рубля станет еще лучше». Правда, эксперт подчеркивает, что этот эффект не будет долгосрочным. «Обычно в таких случаях он проходит буквально за 2−3 недели, — добавил Игорь Бельских. — А дальше наступает этап переоценки тенденций, текущей привлекательности того или иного рынка, отрасли, компаний. Этот этап будет продолжаться несколько месяцев. И только потом уже наступит настоящая тенденция роста, развития и так далее». Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова выразила похожую точку зрения, но с несколькими оговорками. «Один из ключевых вопросов — снимут санкции или нет, — отметила кандидат экономических наук. — Прекращение боевых действий означает рост инвестиционных рейтингов, привлекательности акций российских компаний, инвестиций».

По словам Светланы Сазановой, ряду отраслей потребуется перестройка. «Военно-промышленный комплекс достаточно динамично всё это время работал, соответственно, был спрос на специалистов, на рабочую силу разных уровней, а сейчас придется это всё переориентировать на мирные рельсы, — отметила она в разговоре с MSK1.RU. — Нужен будет спрос на эту продукцию, значит, их переориентируют на внешних потребителей либо направят инвестиции в мирные отрасли. Например, те же чипы, те же полупроводники. С помощью дронов, например, можно будет мыть небоскребы, использовать их в строительстве. Я думаю, что такие планы и программы существуют и находятся в разработке».

В целом это даст толчок к дальнейшему развитию всей экономики, ускорит переход к цифровым технологиям и развитие цифровой экономики в мирном секторе. Светлана Сазанова кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Что будет со ставкой ЦБ? Игорь Бельских отмечает, что ключевая ставка Центрального банка, курсы валют и рубля зависят от так называемых фундаментальных факторов. «Один из фундаментальных трендов России — нефть и цены на нее, — обратил внимание экономист. — Еще один фактор — курсы валют. Третий важный фактор — это налоги. Вот эти вещи будут влиять на экономическую обстановку в стране. Фундаментальным образом». Профессор не ждет резкого снижения ставки в случае завершения конфликта. Но призывает людей не расстраиваться из-за этого. «Я предполагаю, что на радостях ставку ЦБ сразу на 5% вниз не опустят. Будут более трезвые оценки, — добавил Игорь Бельских. — Но в целом ситуация должна оказать благоприятное влияние на ставку. Это будет учитываться при снижении. Сейчас все уже ждут, ждут чего-то. Все цены заложены, учтены, бюджеты приостановлены. Биржи сейчас не реагируют на позитив, по большому счету».

Светлана Сазанова также ожидает снижения ставки ЦБ РФ, но не колоссального. «Я думаю, что замедление темпов инфляции должно побудить Банк России снизить ключевую ставку, потому что сейчас инфляция издержек нарастает, — рассказала собеседница редакции. — Борясь с инфляцией спроса, ЦБ раскручивает инфляцию издержек. Вот эта инфляционная спираль сейчас сформируется. В течение 23−24-го года руководство ЦБ говорило, что поднимет ставку». В этот момент, по словам экономиста, у людей начинало срабатывать инфляционное ожидание, что ставку поднимут, значит, надо брать кредит сейчас, потому что потом он будет дорогой. «Подняв ключевую ставку, ЦБ увеличил тем самым стоимость заемных средств для компаний, производственного сектора, сферы услуг, потому что оборотные средства на 70% состоят из заемных средств, — добавила Светлана Сазанова. — Рост ключевой ставки привел к удорожанию оборотных средств». Цены в магазинах пойдут вниз? Или вверх? Эксперты сошлись во мнении, что самый непредсказуемый показатель в этом вопросе — общий уровень цен в магазине. Светлана Сазанова считает, что если он и снизится, то не так быстро, как ожидают люди. «В экономике действует так называемый эффект храповика: цена устойчива к снижению и больше склонна повышаться, чем снижаться, — объяснила экономист. — Это мы видим на примере японской экономики, когда дефляция срабатывает отрицательным образом. То есть производитель продукцию выпустил, определенные издержки понес, а цена на нее снизилась на рынке, то есть он терпит убытки. Вот в этом смысле небольшая инфляция для экономики полезнее, чем дефляция».

Главное, чтобы на фоне роста общего уровня цен росли и доходы, тогда реальная покупательная способность останется на прежнем уровне, и, в принципе, мы ничего не потеряем. Светлана Сазанова кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Игорь Бельских также видит несколько вариантов развития ситуации. «По поводу цен — у нас очень сильно сократилось предложение, — отметил профессор. — Если после позитивных новостей произойдут изменения в экономике, увеличат поставки, снимут частично санкции, придет больший поток товарной массы на внутренний рынок, это всё приведет к понижению цен. Я вижу, что правительство, регуляторы прилагают неимоверные усилия, чтобы цены не росли». Что касается вопроса возвращения брендов, то за последние полгода ушедшие компании зарегистрировали в России не один десяток своих брендов. Среди них Coca-Cola, Visa, Dior, Rolex, McDonald's и другие.

