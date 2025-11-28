НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Декабрьские зарплаты и январские оклады: когда ждать и нужно ли готовиться к снижению доходов

Декабрьские зарплаты и январские оклады: когда ждать и нужно ли готовиться к снижению доходов

Разбираемся, как изменится график выплат

249
Работодатели обязаны завершить расчеты до ухода сотрудников на новогодние каникулы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUРаботодатели обязаны завершить расчеты до ухода сотрудников на новогодние каникулы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Работодатели обязаны завершить расчеты до ухода сотрудников на новогодние каникулы

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В преддверии новогодних праздников россияне ждут новостей о сроках зарплат и возможных изменениях в окладах. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как конец года и длинные январские выходные скажутся на доходах сотрудников.

По информации депутата, декабрьский график зарплат остается неизменным и должен соответствовать требованиям трудового законодательства. Чаплин подчеркнул, что сотрудники получат свои выплаты в обычном режиме, то есть не реже двух раз в месяц, как этого и требует Трудовой кодекс РФ.

Работодатели обязаны завершить расчеты до ухода на новогодние каникулы, потому что крайним сроком выплаты зарплаты за декабрь является последний рабочий день перед праздниками. Поэтому россияне встретят Новый год без финансовых забот.

«Уменьшения заработной платы в январе не произойдет. Количество рабочих дней в январе действительно меньше, но это никак не отразится на работниках, получающих окладную часть», — пояснил Чаплин в разговоре с «Известиями».

Однако январский аванс может быть ниже обычного, так как формируется за фактически отработанные дни. Но эта разница исчезает при окончательном расчете в конце месяца.

Еще многие работники с нетерпением ждут конца года в надежде получить тринадцатую зарплату. Но обязан ли работодатель ее выплачивать и кто может рассчитывать на деньги, можно узнать в отдельном материале.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Подробнее о том, как это скажется на выплатах россиян, мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
