Экономика Пособие по уходу за ребенком увеличить, а выплаты продлить: какие изменения придумали для декретниц

В Госдуме считают, что мамы должны дольше не возвращаться на работу

307
В первые годы жизни малыша, родители должны оставаться рядом | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком необходимо продлить до трех лет и увеличить пособие до 75% от зарплаты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков.

«Мы как государство должны поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до, как минимум, 75% заработной платы. Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы», — сказал Новичков в беседе с ТАСС.

По его словам, необходимо создать условия, при которых ребенок останется с родителем как можно дольше, поскольку общение с мамой в первые годы жизни ребенка чрезвычайно важно для его гармоничного роста и развития.

Ранее в Госдуме предложили другие изменения оплаты декретных отпусков. Согласно инициативе, при рождении третьего ребенка хотят платить до 80% среднего заработка, четвертого — 90%, а последующих — 100%. 

Отпуск по уходу за ребенком — это освобождение от работы по трудовому договору на период ухода за ребенком до достижения им трех лет. Однако пособие предоставляется только до полутора лет.

Сейчас оно составляет 40% от среднего заработка родителя. Однако существует верхняя планка. В 2025 году — около 69 тысяч рублей в месяц.

Если в семье есть двое и больше детей в возрасте до 1,5 лет, можно оформить пособие на каждого малыша. Однако размер максимальных выплат не может быть больше 100% среднего заработка родителя. 

Обратиться за назначением пособия можно не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. В отпуске родитель может находиться, пока ребенку не исполнится три года, но уже без выплаты.

На фоне снижения рождаемости семьям с детьми предлагают больше различных льготы  — от новых пособий до ипотеки с пониженной ставкой. Подробнее о том, на что можно рассчитывать уже сейчас, рассказали в отдельном материале

Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Декрет Выплаты и пособия Николай Новичков Отпуск по уходу за ребенком
Комментарии
3
Гость
39 минут
Лучше родил и на работу до 18 лет не надо
Гость
22 минуты
"поскольку общение с мамой в первые годы жизни ребенка чрезвычайно важно для его гармоничного роста и развития." Главное, чтобы в суп не роняли детей и не переезжали своих деток на машине. В садиках таких диких случаев не бывает. Зачастую в саду ребёнку безопаснее. Там ответственность за детей.
Гость
