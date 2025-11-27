Пособие по уходу за ребенком увеличить, а выплаты продлить: какие изменения придумали для декретниц

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком необходимо продлить до трех лет и увеличить пособие до 75% от зарплаты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков.
«Мы как государство должны поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до, как минимум, 75% заработной платы. Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы», — сказал Новичков в беседе с ТАСС.
По его словам, необходимо создать условия, при которых ребенок останется с родителем как можно дольше, поскольку общение с мамой в первые годы жизни ребенка чрезвычайно важно для его гармоничного роста и развития.
Ранее в Госдуме предложили другие изменения оплаты декретных отпусков. Согласно инициативе, при рождении третьего ребенка хотят платить до 80% среднего заработка, четвертого — 90%, а последующих — 100%.
Отпуск по уходу за ребенком — это освобождение от работы по трудовому договору на период ухода за ребенком до достижения им трех лет. Однако пособие предоставляется только до полутора лет.
Сейчас оно составляет 40% от среднего заработка родителя. Однако существует верхняя планка. В 2025 году — около 69 тысяч рублей в месяц.
Если в семье есть двое и больше детей в возрасте до 1,5 лет, можно оформить пособие на каждого малыша. Однако размер максимальных выплат не может быть больше 100% среднего заработка родителя.
Обратиться за назначением пособия можно не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. В отпуске родитель может находиться, пока ребенку не исполнится три года, но уже без выплаты.
На фоне снижения рождаемости семьям с детьми предлагают больше различных льготы — от новых пособий до ипотеки с пониженной ставкой. Подробнее о том, на что можно рассчитывать уже сейчас, рассказали в отдельном материале.