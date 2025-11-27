Пособие по уходу за ребенком увеличить, а выплаты продлить: какие изменения придумали для декретниц

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком необходимо продлить до трех лет и увеличить пособие до 75% от зарплаты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков.

«Мы как государство должны поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до, как минимум, 75% заработной платы. Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы», — сказал Новичков в беседе с ТАСС.

По его словам, необходимо создать условия, при которых ребенок останется с родителем как можно дольше, поскольку общение с мамой в первые годы жизни ребенка чрезвычайно важно для его гармоничного роста и развития.

Ранее в Госдуме предложили другие изменения оплаты декретных отпусков. Согласно инициативе, при рождении третьего ребенка хотят платить до 80% среднего заработка, четвертого — 90%, а последующих — 100%.