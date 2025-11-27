В России хотят не поднимать цены на важные лекарства — на какой срок планируют заморозить рост

В России предложили не поднимать цены на жизненно важные лекарства до 2027 года. Законопроект об этом внесет на рассмотрение в Госдуму председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Запрет на повышение цен, согласно инициативе, должен продержаться до 1 января 2027 года.

«Их покупают ветераны, участники спецоперации, пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями. Резкое повышение цен, пусть даже на небольшой процент, может ухудшить их финансовое положение, приведет к снижению доступности лечения и ухудшению здоровья граждан», — сказал Миронов в интервью ТАСС.

Ранее в России разработали другой законопроект, который предлагает выдавать сертификаты на покупку лекарств малоимущим семьям и гражданам в трудной жизненной ситуации.

Также мы писали, что в стране растут цены на лекарства от простуды и гриппа. Согласно прогнозам, к концу 2025 года такие препараты в среднем станут дороже на 10–15%, а в 2026-м рост только ускорится — до 12–16%.