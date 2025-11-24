Бизнес заставят достать миллиарды на оклады сотрудникам? Что не так с обязательной индексацией зарплат

Госдума озаботилась индексацией зарплат. Нет, на этот раз не чиновников, а обычных граждан. Законопроект внес председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, и опрошенные MSK1.RU эксперты уверены, что он может кардинально изменить «правила игры» на российском рынке труда. Ведь теперь всех российских работодателей обяжут ежегодно индексировать заработные платы в размере не ниже уровня инфляции (официальной, разумеется) за предыдущий год.

Суть в следующем. Законопроект предлагает дополнить статью 134 Трудового кодекса РФ: после слов «локальными нормативными актами» планируется ввести формулировку «не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год».

Действующая статья 134 ТК РФ обязывает коммерческие организации проводить индексацию зарплат для сохранения их покупательной способности. Однако не устанавливает ни конкретных сроков, ни периодичности этой «процедуры». Подробности — в материале MSK1.RU.

Индексация зарплат — удар по работодателям, но стимул для экономики

«Предлагаемая норма — индексация не реже раза в год на уровень не ниже официальной инфляции — уравняет права работников бюджетной и коммерческой сфер», — говорит член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

Эксперт привел в пример бюджетников, чьи зарплаты в 2025 году были проиндексированы на 7,6%, задавшись вопросом:

«Почему сотрудники частных компаний должны находиться в менее защищенном положении?!»

По словам Тумина, при средней зарплате в России около 100 тысяч рублей (данные Росстата за май–июнь 2025 года) даже незначительная задержка с индексацией оборачивается ощутимыми потерями для семейного бюджета. Тумин признал, что это станет дополнительной нагрузкой для бизнеса, но призвал смотреть на ситуацию шире.

«Здесь важно понимать: стабильность доходов работников — это и стабильность внутреннего спроса, который поддерживает всю экономику».

Тумин также отметил, что законопроект не «ломает систему», а лишь «вносит ясность», устраняя правовую неопределенность, при которой судебная практика по таким спорам крайне непредсказуема.

Различия между регионами слишком разные, да и к госстатистике веры нет

Однако не все эксперты разделяют однозначный оптимизм автора законопроекта. Член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов в беседе с MSK1.RU выразил еще какой скепсис относительно эффективности и справедливости предлагаемой меры в текущих экономических реалиях.

«Предложение об ежегодной индексации зарплат вполне разумно и социально обоснованно в период высокой инфляции. А вот при стабильном курсе нацвалюты и низком росте цен оно становится практически бессмысленным», — рассуждает Баранов.

Камнем преткновения, по мнению профсоюзного лидера, становится вопрос о том, какие именно показатели инфляции будут положены в основу обязательной индексации.

«Политика Центробанка указывает на укрепление рубля по отношению к мировым валютам, а официальные цифры инфляции выглядят исключительно оптимистично. Но при этом мы наблюдаем устойчивый рост цен на всё необходимое», — говорит Баранов, указывая на расхождение между официальной статистикой и реальными ощущениями граждан.

Баранов задается множеством вопросов практического характера.

Во-первых, как конкретно индексировать зарплаты? Если ориентироваться на курс доллара, то, по логике Баранова, зарплаты, наоборот, придется не увеличивать, а уменьшать, учитывая заявления об укреплении рубля.

Во-вторых, какие показатели брать за основу? Если речь идет о потребительских ценах, то какие данные считать достоверными, спрашивает эксперт, намекая на возможные манипуляции с официальной отчетностью.

В-третьих, как учитывать региональные различия? Потребительская корзина, стоимость коммунальных услуг, транспортные расходы — всё это существенно разнится по регионам России, и единый показатель инфляции может не отражать реального положения дел на местах.

В общем, идея здравая и, на первый взгляд, полезная. Но если разобраться, то черт, как всегда, скрыт в деталях.