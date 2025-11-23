Банкам в декабре важно красиво свести показатели. Эксперт рассказал, как на этом навариться

По данным финансовым аналитиков, в конце года особенно выгодно открывать долгосрочные вклады. Банки дают за них такие высокие проценты, какие редко увидишь в другое время года.

Уже в январе деловая активность, как правило, снижается, а новые предложения по вкладам оказываются менее выгодными. Об этом рассказала агентству «Прайм» Гаянэ Замалеева, аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру».

Она объяснила, что в декабре банкам важно красиво свести свои показатели — и ради этого они предлагают «точечные акции». В другое время такие предложения поймать сложно.

«В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка», — рассказала Замалеева.

Новогодние акции при этом чаще всего устроены так, что максимальная выгода приходится на стартовый, приветственный период, после чего ставка возвращается к обычному уровню.

Стоит рассмотреть и краткосрочные вклады. Именно по ним чаще всего действует приветственная ставка на первые один-два месяца. Это позволяет человеку быстро получить свой повышенный процент. Однако, как отмечает эксперт, важно проверять: как в итоге выглядит эффективная доходность за весь срок вклада.

«Яркие цифры в маркетинговом поле не всегда отражают реальную доходность, поэтому перед открытием вклада — в декабре или в любой другой месяц — важно смотреть на эффективную ставку, условия пополнения и снятия, а также проверять порядок начисления бонусов, лимиты по суммам и другие дополнительные требования», — советует она.

По ее мнению, оптимальный вариант для большинства — разделить сумму на несколько частей, используя «лестницу вкладов». То есть одну сумму разместить на длительный срок, чтобы зафиксировать ставку, а другую вложить в краткосрочные декабрьские вклады.

