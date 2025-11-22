Носим узбекские джинсы и китайские туфли? «Российские» одежда и обувь на прилавках оказались пшиком

Раньше было понятно, что покупаем, сейчас — не очень

98% российских компаний, которые производят одежду и обувь, оказались фейкоделами. То есть у них вообще не было никаких производственных мощностей. Результаты проверки обнародовали Роспотребнадзор и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Мониторинг длился полгода, проверяли компании легкой промышленности, чье поведение в системе маркировки «Честный знак» вызвало подозрения. И только 2 из 107 тщательно проверенных организаций смогли подтвердить наличие собственного производства по заявленным адресам. По адресам остальных 105 из 107 обнаруживались жилые дома, гостиницы или вовсе пустыри. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Покупателю важнее цена и качество, а не география фабрики»

«Компании заявляют о себе одно, а реальность совершенно иная», — говорит маркетолог Александр Азар. Азар объясняет это тем, что многие российские контрактные производства не способны предложить начинающим брендам конкурентоспособные условия. Но и проблема не новая, а очень давняя.

«Исторически Россия развивалась как ресурсная экономика: от транзитных путей и экспорта сырья тысячу лет назад до современных отраслей. Производство же часто размещалось вне страны — это часть многовекового экономического уклада, — говорит Азар. — Хотя сейчас мы наблюдаем обратный процесс: рост количества локальных производств делает экономику устойчивее и автономнее».

Правда, бренды Made in Russia пока ничего не выигрывают по сравнению с другими. Маркетолог объясняет это тем, что у российского потребителя пока не сформировалась устойчивая привычка выбирать продукцию по критерию «поддержки отечественного производства».

«Люди в первую очередь ищут лучшее соотношение цены и качества, а не страну сборки. В конечном счете покупателю важнее качество, чем география фабрики», — говорит Азар.

Маркетолог уверен: государство может стимулировать реальную локализацию производства внутри России не запретами, а субсидиями. То есть рынок должен оставаться конкурентным, но при этом нужно давать преимуществo именно внутренним производствам.

«Лучшее, что можно сделать, просто поддержать и не мешать развитию».

«90% новых брендов не имели к производству отношения»

Дизайнер одежды и обуви с 25-летним опытом, создатель нескольких известных брендов, Артур Нахапетов, тоже ничуть не удивлен результатами проверки Роспотребнадзора. Он отмечает, что после ухода крупных иностранных игроков в сфере легкой промышленности «как грибы после дождя начали появляться новые бренды и производители».

«Причем 90% из них ранее совершенно не имели к этому отношения (кинулись блогеры, врачи, военные, психологи), — говорит Нахапетов. — Они начали искать сторонние фабрики и цеха для работы на аутсорсе. Причем, конечно, в сегменте эконом и сверхэконом».

Большинство таких производств, которые затем нашивают этикетку Made in Russia, сосредоточены в странах Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан).

По-настоящему дешевой российской одежды никогда и не было

«Истинное российское производство — это не просто этикетка „Сделано в России“. Это создание рабочих мест, создание технологий здесь», — говорит автор telegram-канала «Импорт любит тишину» Раиса Донская.

При этом локализация легпрома в России — дело сложное, поскольку в стране просто не хватает профессиональных швей. Долгие годы не выпускались квалифицированные кадры, а профессия швеи потеряла престижность. Как следствие, многие работники в текстильной промышленности — это выходцы из бывших советских республик, говорит Донская.

«Если ты шьешь здесь [в России], то сталкиваешься с миграционным законодательством, с тем, что очень сложно оформлять сотрудников, получать на них квоты и так далее», — делится Донская.

Именно поэтому многие бизнесмены, чтобы избежать проблем, ищут дешевые зарубежные площади и серые схемы. При этом Донская говорит, что потребитель должен снять розовые очки и не верить в то, что реально произведенная в России одежда и обувь, была по-настоящему дешевой. На самом деле это был серый импорт из стран Центральной Азии или Китая с приделанной этикеткой.

«Была такая волна радости: ой, появились дешевые российские юбочки, кофточки. Ну, ребята, это не российские, это надо понимать. Так что сегодня потребителю придется постепенно, плавно переходить на некое осознанное потребление, а не покупать эти дешевые и одноразовые шмоточки в большом количестве», — говорит Донская.

Ну а проверка Роспотребнадзора — первая ласточка того, что с рынка наконец-то вытеснят серые схемы. И это создаст равные условия для всех производителей.