«Приводит к миллионным потерям»: как одна неочевидная причина становится источником переплаты за коммуналку

Проблемы с водопроводом могут начаться с небольших протечек. О том, почему важно их устранять, рассказал заместитель главного инженера РВК-Воронеж Александр Потапов.

«Даже незначительно подтекающий кран может привести к 4 тысячам литров потерь воды в месяц, а неисправный бачок унитаза — к 60 тысячам литров», — пояснил Александр Потапов в интервью «Ленте.ру».

В больших городах неисправная сантехника, за которой не ухаживают хозяева, приводит к тому, что тратится огромное количество воды впустую. Это увеличивает расходы на коммунальные услуги для всех жителей. Также страдают и местные водоканалы, для них это означает перерасход электроэнергии на перекачку и средств на внеплановый ремонт.

Вместе с этим, от утечки страдает инфраструктура. По словам Потапова, даже небольшие струйки воды постепенно провоцируют коррозию труб, размывают фундамент построек и грунт, что в будущем приводит к серьезным авариям.

Еще протечки влияют на подачу горячей воды. Часто на ее перебои жалуются жители верхних этажей многоквартирных домов. Особенно такая ситуация происходит, когда большинство жильцов возвращается вечером домой с работы.

Кроме того, важно учитывать и экологию. Утечки пресной воды создают нагрузку на природные источники, а через поврежденные трубы в систему могут проникать загрязнения, ухудшающие качество воды.

