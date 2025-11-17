НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Экономика «Приводит к миллионным потерям»: как одна неочевидная причина становится источником переплаты за коммуналку

«Приводит к миллионным потерям»: как одна неочевидная причина становится источником переплаты за коммуналку

Эта проблема касается многих

Неисправная сантехника приводит к тому, что люди тратят кучу денег за расход воды | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUНеисправная сантехника приводит к тому, что люди тратят кучу денег за расход воды | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Неисправная сантехника приводит к тому, что люди тратят кучу денег за расход воды

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Проблемы с водопроводом могут начаться с небольших протечек. О том, почему важно их устранять, рассказал заместитель главного инженера РВК-Воронеж Александр Потапов.

«Даже незначительно подтекающий кран может привести к 4 тысячам литров потерь воды в месяц, а неисправный бачок унитаза — к 60 тысячам литров», — пояснил Александр Потапов в интервью «Ленте.ру».

В больших городах неисправная сантехника, за которой не ухаживают хозяева, приводит к тому, что тратится огромное количество воды впустую. Это увеличивает расходы на коммунальные услуги для всех жителей. Также страдают и местные водоканалы, для них это означает перерасход электроэнергии на перекачку и средств на внеплановый ремонт.

Вместе с этим, от утечки страдает инфраструктура. По словам Потапова, даже небольшие струйки воды постепенно провоцируют коррозию труб, размывают фундамент построек и грунт, что в будущем приводит к серьезным авариям.

Еще протечки влияют на подачу горячей воды. Часто на ее перебои жалуются жители верхних этажей многоквартирных домов. Особенно такая ситуация происходит, когда большинство жильцов возвращается вечером домой с работы.

Кроме того, важно учитывать и экологию. Утечки пресной воды создают нагрузку на природные источники, а через поврежденные трубы в систему могут проникать загрязнения, ухудшающие качество воды.

Есть способы сэкономить на коммунальных услугах. О том, как пересчитать оплату за них мы рассказали здесь.

Важно знать, что с весны 2026 года изменится и сроки оплаты ЖКУ. Их решили сдвинуть на 15-е число месяца.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Надо цены поднять на воду , чтобы были средства на ремонт и устранения протечек
