Цены на бензин хотят заморозить, чтобы они не росли еще год — детали

Их ограничат выборочно

169
Еще планируют усилить контроль над ценами на заправках | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUЕще планируют усилить контроль над ценами на заправках | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Еще планируют усилить контроль над ценами на заправках

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, а также на дизельное топливо нужно зафиксировать, введя мораторий на их повышение до 1 октября 2026 года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он направил обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Только по официальным данным Росстата, за январь — октябрь цены на бензин выросли на 10,16%. Скачок в сентябре — 2,48%. Цены на топливо не только опережают, но и подстегивают инфляцию других товаров», — объяснил необходимость введения моратория Миронов в своем Telegram-канале.

По данным на 17 ноября 2025 года, литр бензина стоит:

  • АИ-92 — 62,16 руб;

  • АИ-95 — 66,47 руб;

  • АИ-98 — 84,80 руб.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении временного моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на период до 1 октября 2026 года в целях недопустимости увеличения стоимости топлива при сезонной уборке урожая», — говорится в документе, который депутат направил Мишустину.

Однако эту меру нужно ввести как временный механизм с четкими критериями завершения особого режима. Главным из них будет «устойчивое снижении ценовой волатильности и сближение динамики моторных топлив с общей инфляцией».

«Это обеспечит прозрачность, сохранит конкуренцию и инвестиционные стимулы, при этом защитит граждан от непропорционального роста обязательных расходов», — добавил парламентарий, чьи слова передает ТАСС.

Вместе с запретом на рост цен, следует усилить контроль над стоимостью бензина на заправках и ввести санкции в случае нарушений. Миронов напомнил, как в октябре ФАС объявила о проверках ценообразования на сетевых АЗС, и это дало результат.

«Предлагаю распространить эту практику в виде постоянного превентивного механизма», — заключил он.

Цены на бензин впервые начали падать на прошлой неделе. Однако дизельное топливо подешевело менее чем на 1%. Сегодня его средняя стоимость составляет 74,01 рубля за литр. Предыдущий раз цены снижались лишь в марте 2024 года. О том, почему не стоит радоваться падению цен на топливо, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Дизель Госдума Правительство РФ Цена
Комментарии
3
Гость
33 минуты
Аплодируем и машем!!! Аплодируем и машем!!!!
Гость
29 минут
А через год что? Сразу в два раза поднимут?
Читать все комментарии
Гость
