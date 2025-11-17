Цены на бензин хотят заморозить, чтобы они не росли еще год — детали

Еще планируют усилить контроль над ценами на заправках Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, а также на дизельное топливо нужно зафиксировать, введя мораторий на их повышение до 1 октября 2026 года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он направил обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Только по официальным данным Росстата, за январь — октябрь цены на бензин выросли на 10,16%. Скачок в сентябре — 2,48%. Цены на топливо не только опережают, но и подстегивают инфляцию других товаров», — объяснил необходимость введения моратория Миронов в своем Telegram-канале.

По данным на 17 ноября 2025 года, литр бензина стоит:

АИ-92 — 62,16 руб;

АИ-95 — 66,47 руб;

АИ-98 — 84,80 руб.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении временного моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на период до 1 октября 2026 года в целях недопустимости увеличения стоимости топлива при сезонной уборке урожая», — говорится в документе, который депутат направил Мишустину.

Однако эту меру нужно ввести как временный механизм с четкими критериями завершения особого режима. Главным из них будет «устойчивое снижении ценовой волатильности и сближение динамики моторных топлив с общей инфляцией».

«Это обеспечит прозрачность, сохранит конкуренцию и инвестиционные стимулы, при этом защитит граждан от непропорционального роста обязательных расходов», — добавил парламентарий, чьи слова передает ТАСС.

Вместе с запретом на рост цен, следует усилить контроль над стоимостью бензина на заправках и ввести санкции в случае нарушений. Миронов напомнил, как в октябре ФАС объявила о проверках ценообразования на сетевых АЗС, и это дало результат.

«Предлагаю распространить эту практику в виде постоянного превентивного механизма», — заключил он.