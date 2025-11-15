Вы молоды и хорошо зарабатываете? А сколько будете получать на пенсии

Доходы рухнут в разы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Тридцатилетние россияне, которые сейчас зарабатывают около 100 тысяч рублей серьезно потеряют в доходах после выхода на пенсию. Они могут рассчитывать примерно на 28–30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

«Если исходить из заработка в 100 тысяч рублей и стажа отчислений в систему страховых взносов 30 лет, размер страховой пенсии составит примерно 28 тысяч рублей. При стаже 35 лет — около 31 тысячи», — сказал Ляшок.

По его словам, для тех, кто работает или проживает в районах Крайнего Севера, трудится в сфере сельского хозяйства, пенсии будут выше. Это же касается граждан, имеющих инвалидность или нетрудоспособных родственников на иждивении.

Он отметил, что любые подобные расчеты крайне условны. Дело в том, что люди, которым сейчас около 30 лет, достигнут пенсионного возраста только через 30–35 лет. За это время многое может измениться, включая уровень зарплат, инфляцию и пенсионное законодательство, объяснил эксперт в беседе с ТАСС. Поэтому можно сделать сугубо гипотетическую оценку при неизменных условиях.

В России с 2019 начали постепенно повышать пенсионный возраст. До реформы женщины выходили на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. После переходного периода пенсионный возраст составит 60 лет для женщин, 65 — для мужчин. В 2026 году право выхода на пенсию по старости получат женщины по достижению 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет.

Уже сейчас в Госдуме обсуждают возможные способы повышение пенсий. По задумке парламентариев, чем больше в семье детей, тем больше пенсионных баллов можно получить. Также депутаты предложили увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее предлагается проиндексировать, увеличив сразу с 8907 рублей до 17 815 рублей.