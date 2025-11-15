Российских молочников душат низкие цены. Индусы демпингуют на рынке сливочного масла

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рынок биржевых молочных продуктов лихорадит. Поставщики и производители сливочного масла жалуются на снижение цен, что может привести к уходу с рынка части небольших компаний уже в ближайшее время. Стагнация на рынке готовой молочной продукции создает предпосылки для резкого ухудшения и в сегменте производства сырого молока, полагают эксперты. Как ситуация будет развиваться дальше — читайте в материале «Фонтанки».

Началось с прошлого года

В прошлом году Россия пережила резкий рост цен на молочную продукцию из-за сокращения производства и снижения поставок ряда крупных иностранных поставщиков. На этой волне крупнейшие трейдеры и переработчики стали остро реагировать не только на внутренние цены, но и на индикаторы — как мировые рынки, так и ближайшую к нам Белорусскую универсальную товарную биржу. При том, что импорт масла достигает четверти потребления в стране, поставки от ближайшего соседа сильно влияют на внутренние цены.

По словам коммерческого директора ООО «Белруспродукт» Сергея Ковалькова, ценовые качели на оптовом рынке сливочного масла наблюдаются с 2024 года и еще не завершились. Пик цен пришелся на октябрь 2024 года, тогда 1 килограмм продукта стоил 1170 рублей с НДС. Дальше цены начали снижаться, и сейчас они составляют около 520 рублей на продукцию из Ирана и Индии, 530–580 рублей на российский продукт и примерно 620–630 рублей за 1 килограмм масла из Белоруссии, рассказывает Сергей Ковальков.

По оценке эксперта молочного рынка, управляющего партнера консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрия Мирончикова, еще весной текущего года 1 килограмм сливочного масла жирностью более 80% стоил около 800 рублей, сейчас же цена рухнула до 570 рублей за 1 килограмм.

Как говорят участники рынка, такая ситуация сложилась после неадекватного роста стоимости масла в прошлом году. Аномальный всплеск тогда привел к дефициту и скачку цен в рознице в полтора раза за год. Последствия того катаклизма в магазинах наблюдаются до сих пор, хотя и произошла заметная коррекция.

Тогда участники рынка закупали эту продукцию за границей в надежде быстро ее реализовать. Как раз в октябре впервые в Россию пришли первые робкие поставки масла из Индии, которая лишь нащупывала рынок: 125 тонн. Таможенная цена в декларациях — 4,7 доллара за килограмм. При этом Азербайджан, крупнейший без учета Белоруссии поставщик, тогда продавал в Россию масло по 7,3 доллара.

Уже в первом полугодии этого года поставки масла из Индии перевалили за 1000 тонн, а цена на него поднялась лишь незначительно.

Кстати, с 2021 года в разы сократили свои поставки масла в Россию Аргентина и Уругвай, а еще один крупный экспортер — Новая Зеландия — полностью прекратил отгрузки. Однако стоит отметить, что в целом пока что сливочное масло достается России относительно недорого. В августе–сентябре, к примеру, крупнейшие мировые поставщики, такие как Ирландия, Голландия и Новая Зеландия, отгружали свою продукцию на экспорт по цене близкой или даже чуть выше 9 долларов за килограмм.

Зависим от Минска

Как бы то ни было, в результате массированных закупок за рубежом на складах и в России, и в Белоруссии образовались значительные запасы масла. Продать их в ближайшее время оказалось невозможно.

По словам Дмитрия Мирончикова, в Белоруссии запасы сливочного масла составляют около 30 тысяч тонн, примерно столько же хранится и на российских складах, причем этот объем продолжает увеличиваться.

Другая причина сложной ситуации на рынке — это снижение индикативов, то есть минимальных цен для экспорта молочных продуктов из Белоруссии.

«На масло 82,5% жирности с марта по октябрь 2025 года индикативная цена снизилась почти в полтора раза. Причем есть все предпосылки для того, чтобы индикатив продолжил снижаться», — тревожится представитель одного из агрохолдингов.

По данным источника на рынке, власти Белоруссии готовы снизить индикатив, если участники российского рынка куда-то денут масло из Ирана и Индии. «Доля этой продукции составляет порядка 10%, но всё же влияет на ценообразование», — поясняет участник отрасли.

Сколько масла на рынке

Как подсчитали в компании «Агромиля», емкость рынка сливочного масла в России составляет около 400 тысяч тонн в год. На самом деле этот показатель меньше из-за того, что зачастую идет двойной учет продукции. Например, определенный объем масла сначала регистрирует производитель, а затем — компания-фасовщик, которая занимается продажами в розницу. При этом доля продукции из Белоруссии составляет около 25%: по оценкам экспертов, в прошлом году было поставлено и продано около 120 тысяч тонн сливочного масла.

Не стоит забывать и про снижение спроса на сливочное масло в текущем году, напоминает президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. Сейчас зарплаты не растут, потребление явно сокращается, россияне всё чаще переходят на спреды вместо масла, добавляет он. Это довольно печально, потому что в предыдущие годы потребление всех видов животного белка в России неизменно росло, что подстегивало и развитие рынка молочной продукции.

В Петербурге, например, по данным Росстата за прошлый год горожанин в среднем съедал 319 килограммов молочных продуктов против 314 килограммов в 2023 году. Выросло потребление мясных продуктов — с 81 килограмма на человека в 2023 году до 83 килограммов в 2024 году, яиц — с 323 штук в 2023 году до 350 штук в 2024 году.

Эксперты молочного рынка говорят о том, что 2025 год ознаменован снижением спроса на продукты питания на фоне сокращения покупательной способности. «Дорожают услуги в сфере здравоохранения, образования, поэтому потребитель переходит на сберегательную модель», — говорит один из собеседников «Фонтанки».

Как решить масляную проблему

В текущей ситуации у производителей молочного рынка всего два варианта: или снижать цены дальше, или морозить масло и держать его на складе, считает Дмитрий Мирончиков. Это при том, что многие компании уже продают масло по себестоимости. Это неизбежно приведет к убыткам, размеры которых подсчитать пока что сложно, прогнозирует директор по развитию консалтинговой компании IDS Ирина Иванова.

«Рентабельность в отрасли практически на нуле», — подтверждает Дмитрий Матвеев.

Что касается прогнозов, то они не слишком оптимистичны.

«В части цен на сливочное масло мы уверенно идем вниз, и дна пока не видно. Я не вижу предпосылок для того, чтобы цены на продукцию стабилизировались. В такой ситуации становится очень тревожно, потому что в перспективе можно ожидать ухода с рынка небольших производителей, слияния и поглощения», — говорит Сергей Ковальков.

Другие собеседники «Фонтанки» более оптимистичны. «Я надеюсь, что цены всё же стабилизируются», — говорит Дмитрий Матвеев. «На ситуацию также будут влиять цены на масло, которые устанавливаются в Новой Зеландии и Австралии, на них ориентируется весь мир, включая Россию», — добавляет он.

Одним из вариантов решения проблемы участники рынка называют развитие экспорта. «Если реализовать хотя бы часть запасов масла за рубеж, уже станет намного легче, ситуация выправится», — говорит один из экспертов.

Однако сейчас, при укреплении рубля, экспорт молочной продукции невыгоден и развиваться не будет, напоминает Дмитрий Мирончиков.

Другие эксперты говорят о том, что нужны и другие, долгосрочные меры поддержки отрасли. «Нужно как-то регулировать работу белорусских производителей на российском рынке, ведь они всегда предлагают более дешевую продукцию. Отечественные компании с ними конкурировать не могут», — полагает независимый консультант по продвижению продуктов питания в торговые сети Михаил Лачугин. По его мнению, можно было бы использовать квоты на ввоз белорусской продукции.

«Это будет сложно сделать, поскольку у нас с Белоруссией единое торговое пространство, но по факту именно такой механизм был бы эффективен», — заключает он.

Плохо для сырья

По словам Дмитрия Мирончикова, ситуация на молочном рынке сейчас двойственная. С одной стороны, Россия постепенно наращивает объемы производства молока. С помощью отечественных производителей Россия обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 85%, а если учитывать продукцию из Белоруссии, то более чем на 95%. С другой стороны, в ближайшей перспективе мы увидим стагнацию спроса на продукцию и рост предложения по сырью, что дополнительно будет способствовать давлению на цены на сырое молоко.

«Речь идет о возможном кризисе на рынке производства сырья, и он может быть серьезнее, чем предыдущие колебания цен, на фоне роста себестоимости и высокой стоимости кредитных ресурсов», — прогнозирует Дмитрий Мирончиков.

Между тем производители молока уже говорят о том, что после роста цен в 2024-м и начале 2025 года сырое молоко начало дешеветь. «Уже месяц как мы видим драматичное снижение — в районе 10%. Это много, а кроме того, совершенно нетипично для ноября. Всё-таки традиционно сырье дешевеет летом», — рассказывает генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев.

«Я знаю о том, что переработчики ведут переговоры о снижении закупочных цен. Значит, оно в ближайшее время точно будет», — полагает генеральный директор ЗАО «Племенной завод "Приневское" Мухажир Этуев.

