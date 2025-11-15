НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Экономика Российских молочников душат низкие цены. Индусы демпингуют на рынке сливочного масла

Российских молочников душат низкие цены. Индусы демпингуют на рынке сливочного масла

Склады забиты продукцией, которую сейчас невозможно продать

Российских молочников душат низкие цены. Индусы демпингуют на рынке сливочного масла
Рынок биржевых молочных продуктов лихорадит. Поставщики и производители сливочного масла жалуются на снижение цен, что может привести к уходу с рынка части небольших компаний уже в ближайшее время. Стагнация на рынке готовой молочной продукции создает предпосылки для резкого ухудшения и в сегменте производства сырого молока, полагают эксперты. Как ситуация будет развиваться дальше — читайте в материале «Фонтанки».

Началось с прошлого года

В прошлом году Россия пережила резкий рост цен на молочную продукцию из-за сокращения производства и снижения поставок ряда крупных иностранных поставщиков. На этой волне крупнейшие трейдеры и переработчики стали остро реагировать не только на внутренние цены, но и на индикаторы — как мировые рынки, так и ближайшую к нам Белорусскую универсальную товарную биржу. При том, что импорт масла достигает четверти потребления в стране, поставки от ближайшего соседа сильно влияют на внутренние цены.

По словам коммерческого директора ООО «Белруспродукт» Сергея Ковалькова, ценовые качели на оптовом рынке сливочного масла наблюдаются с 2024 года и еще не завершились. Пик цен пришелся на октябрь 2024 года, тогда 1 килограмм продукта стоил 1170 рублей с НДС. Дальше цены начали снижаться, и сейчас они составляют около 520 рублей на продукцию из Ирана и Индии, 530–580 рублей на российский продукт и примерно 620–630 рублей за 1 килограмм масла из Белоруссии, рассказывает Сергей Ковальков.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
По оценке эксперта молочного рынка, управляющего партнера консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрия Мирончикова, еще весной текущего года 1 килограмм сливочного масла жирностью более 80% стоил около 800 рублей, сейчас же цена рухнула до 570 рублей за 1 килограмм.

Как говорят участники рынка, такая ситуация сложилась после неадекватного роста стоимости масла в прошлом году. Аномальный всплеск тогда привел к дефициту и скачку цен в рознице в полтора раза за год. Последствия того катаклизма в магазинах наблюдаются до сих пор, хотя и произошла заметная коррекция.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Тогда участники рынка закупали эту продукцию за границей в надежде быстро ее реализовать. Как раз в октябре впервые в Россию пришли первые робкие поставки масла из Индии, которая лишь нащупывала рынок: 125 тонн. Таможенная цена в декларациях — 4,7 доллара за килограмм. При этом Азербайджан, крупнейший без учета Белоруссии поставщик, тогда продавал в Россию масло по 7,3 доллара.

Уже в первом полугодии этого года поставки масла из Индии перевалили за 1000 тонн, а цена на него поднялась лишь незначительно.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Кстати, с 2021 года в разы сократили свои поставки масла в Россию Аргентина и Уругвай, а еще один крупный экспортер — Новая Зеландия — полностью прекратил отгрузки. Однако стоит отметить, что в целом пока что сливочное масло достается России относительно недорого. В августе–сентябре, к примеру, крупнейшие мировые поставщики, такие как Ирландия, Голландия и Новая Зеландия, отгружали свою продукцию на экспорт по цене близкой или даже чуть выше 9 долларов за килограмм.

Зависим от Минска

Как бы то ни было, в результате массированных закупок за рубежом на складах и в России, и в Белоруссии образовались значительные запасы масла. Продать их в ближайшее время оказалось невозможно.

По словам Дмитрия Мирончикова, в Белоруссии запасы сливочного масла составляют около 30 тысяч тонн, примерно столько же хранится и на российских складах, причем этот объем продолжает увеличиваться.

Другая причина сложной ситуации на рынке — это снижение индикативов, то есть минимальных цен для экспорта молочных продуктов из Белоруссии.

«На масло 82,5% жирности с марта по октябрь 2025 года индикативная цена снизилась почти в полтора раза. Причем есть все предпосылки для того, чтобы индикатив продолжил снижаться», — тревожится представитель одного из агрохолдингов.

По данным источника на рынке, власти Белоруссии готовы снизить индикатив, если участники российского рынка куда-то денут масло из Ирана и Индии. «Доля этой продукции составляет порядка 10%, но всё же влияет на ценообразование», — поясняет участник отрасли.

Сколько масла на рынке

Как подсчитали в компании «Агромиля», емкость рынка сливочного масла в России составляет около 400 тысяч тонн в год. На самом деле этот показатель меньше из-за того, что зачастую идет двойной учет продукции. Например, определенный объем масла сначала регистрирует производитель, а затем — компания-фасовщик, которая занимается продажами в розницу. При этом доля продукции из Белоруссии составляет около 25%: по оценкам экспертов, в прошлом году было поставлено и продано около 120 тысяч тонн сливочного масла.

Не стоит забывать и про снижение спроса на сливочное масло в текущем году, напоминает президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. Сейчас зарплаты не растут, потребление явно сокращается, россияне всё чаще переходят на спреды вместо масла, добавляет он. Это довольно печально, потому что в предыдущие годы потребление всех видов животного белка в России неизменно росло, что подстегивало и развитие рынка молочной продукции.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
В Петербурге, например, по данным Росстата за прошлый год горожанин в среднем съедал 319 килограммов молочных продуктов против 314 килограммов в 2023 году. Выросло потребление мясных продуктов — с 81 килограмма на человека в 2023 году до 83 килограммов в 2024 году, яиц — с 323 штук в 2023 году до 350 штук в 2024 году.

Эксперты молочного рынка говорят о том, что 2025 год ознаменован снижением спроса на продукты питания на фоне сокращения покупательной способности. «Дорожают услуги в сфере здравоохранения, образования, поэтому потребитель переходит на сберегательную модель», — говорит один из собеседников «Фонтанки».

Как решить масляную проблему

В текущей ситуации у производителей молочного рынка всего два варианта: или снижать цены дальше, или морозить масло и держать его на складе, считает Дмитрий Мирончиков. Это при том, что многие компании уже продают масло по себестоимости. Это неизбежно приведет к убыткам, размеры которых подсчитать пока что сложно, прогнозирует директор по развитию консалтинговой компании IDS Ирина Иванова.

«Рентабельность в отрасли практически на нуле», — подтверждает Дмитрий Матвеев.

Что касается прогнозов, то они не слишком оптимистичны.

«В части цен на сливочное масло мы уверенно идем вниз, и дна пока не видно. Я не вижу предпосылок для того, чтобы цены на продукцию стабилизировались. В такой ситуации становится очень тревожно, потому что в перспективе можно ожидать ухода с рынка небольших производителей, слияния и поглощения», — говорит Сергей Ковальков.

Другие собеседники «Фонтанки» более оптимистичны. «Я надеюсь, что цены всё же стабилизируются», — говорит Дмитрий Матвеев. «На ситуацию также будут влиять цены на масло, которые устанавливаются в Новой Зеландии и Австралии, на них ориентируется весь мир, включая Россию», — добавляет он.

Одним из вариантов решения проблемы участники рынка называют развитие экспорта. «Если реализовать хотя бы часть запасов масла за рубеж, уже станет намного легче, ситуация выправится», — говорит один из экспертов.

Однако сейчас, при укреплении рубля, экспорт молочной продукции невыгоден и развиваться не будет, напоминает Дмитрий Мирончиков.

Другие эксперты говорят о том, что нужны и другие, долгосрочные меры поддержки отрасли. «Нужно как-то регулировать работу белорусских производителей на российском рынке, ведь они всегда предлагают более дешевую продукцию. Отечественные компании с ними конкурировать не могут», — полагает независимый консультант по продвижению продуктов питания в торговые сети Михаил Лачугин. По его мнению, можно было бы использовать квоты на ввоз белорусской продукции.

«Это будет сложно сделать, поскольку у нас с Белоруссией единое торговое пространство, но по факту именно такой механизм был бы эффективен», — заключает он.

Плохо для сырья

По словам Дмитрия Мирончикова, ситуация на молочном рынке сейчас двойственная. С одной стороны, Россия постепенно наращивает объемы производства молока. С помощью отечественных производителей Россия обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 85%, а если учитывать продукцию из Белоруссии, то более чем на 95%. С другой стороны, в ближайшей перспективе мы увидим стагнацию спроса на продукцию и рост предложения по сырью, что дополнительно будет способствовать давлению на цены на сырое молоко.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
«Речь идет о возможном кризисе на рынке производства сырья, и он может быть серьезнее, чем предыдущие колебания цен, на фоне роста себестоимости и высокой стоимости кредитных ресурсов», — прогнозирует Дмитрий Мирончиков.

Между тем производители молока уже говорят о том, что после роста цен в 2024-м и начале 2025 года сырое молоко начало дешеветь. «Уже месяц как мы видим драматичное снижение — в районе 10%. Это много, а кроме того, совершенно нетипично для ноября. Всё-таки традиционно сырье дешевеет летом», — рассказывает генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев.

«Я знаю о том, что переработчики ведут переговоры о снижении закупочных цен. Значит, оно в ближайшее время точно будет», — полагает генеральный директор ЗАО «Племенной завод "Приневское" Мухажир Этуев.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Между тем себестоимость молока продолжает расти из-за удорожания топлива, кормов, запчастей и увеличения зарплат, что ставит под угрозу работу ряда предприятий, отмечает генеральный директор АО «Племзавод Красногвардейский» Олег Сергиенко.

Гость
