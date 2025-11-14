Россияне теряют триллионы рублей из-за уловок в магазинах: на что обратить внимание

Ценники хотят сделать единообразными Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Ежегодно россияне теряют около триллиона рублей из-за уловок магазинов с ценниками, сообщили в Союзе потребителей России (СПРФ). О своих наблюдениях специалисты доложили в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Многие потребители становятся жертвами недобросовестных практик, не получая полную и достоверную информацию о цене. С учетом снижения порядка на 3% среднего веса упаковки продуктов сумма причиненного потребителям ущерба из-за заблуждения о реальной стоимости товара может составлять до 1 трлн рублей ежегодно», — сказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Покупатели жалуются на шринкфляцию — экономическое явление, при котором производители уменьшают вес, объем или количество товара в упаковке, сохраняя прежнюю цену. Также правильному восприятию мешает указание «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, пишут «Известия».

Авторы обращения предложили обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированные единицы измерения, такие как килограммы, литры или десятки. Также в Союзе потребителей просят установить четкие требования к единообразию ценников, включая одинаковый шрифт, размер и цвет.