Россияне теряют триллионы рублей из-за уловок в магазинах: на что обратить внимание

Россияне теряют триллионы рублей из-за уловок в магазинах: на что обратить внимание

С хитрыми схемами попросили разобраться правительство

Ценники хотят сделать единообразными

Ценники хотят сделать единообразными

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Ежегодно россияне теряют около триллиона рублей из-за уловок магазинов с ценниками, сообщили в Союзе потребителей России (СПРФ). О своих наблюдениях специалисты доложили в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Многие потребители становятся жертвами недобросовестных практик, не получая полную и достоверную информацию о цене. С учетом снижения порядка на 3% среднего веса упаковки продуктов сумма причиненного потребителям ущерба из-за заблуждения о реальной стоимости товара может составлять до 1 трлн рублей ежегодно», — сказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Покупатели жалуются на шринкфляцию — экономическое явление, при котором производители уменьшают вес, объем или количество товара в упаковке, сохраняя прежнюю цену. Также правильному восприятию мешает указание «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, пишут «Известия».

Авторы обращения предложили обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированные единицы измерения, такие как килограммы, литры или десятки. Также в Союзе потребителей просят установить четкие требования к единообразию ценников, включая одинаковый шрифт, размер и цвет.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов отметил, что производители стали заменять дорогие ингредиенты на более дешевые. По его словам, если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления уже можно назвать скрытой и коварной формой инфляции. Инвестиционный советник Юлия Кузнецова добавила, что текущая тенденция подрывает доверие потребителей, снижает внутренний спрос и замедляет экономический рост. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Шринкфляция Упаковка Цена Покупатель
Комментарии
3
Гость
4 часа
Продавцы наверное вес и объём продукции занижают. Они что купили у производителя, то и продают. Обяжите производителя выпускать товар стандартного веса и объёма.
Гость
4 часа
Это на каждом шагу. Зато цены не меняются за бутылку, например. Или шоколадку, батон хлеба. И народ не возмущается, кто заметил, что в бутылке пива 0.45 л или шоколадка сильно похудела со 100 гр.? Немногие.
Читать все комментарии
Гость
