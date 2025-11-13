НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Экономика Цены на бензин начали снижаться — почему это не радует

Цены на бензин начали снижаться — почему это не радует

Топливо подешевело впервые за год

1 015
Снижение цен на топливо будет практически незаметно для водителей | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUСнижение цен на топливо будет практически незаметно для водителей | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Снижение цен на топливо будет практически незаметно для водителей

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Цены на бензин в России впервые за долгое время пошли вниз. Но есть нюанс: топливо подешевело менее чем на 1%. По данным Росстата, за неделю с 6 по 10 ноября стоимость бензина снизилась всего на 0,18%.

Это первое заметное снижение за долгое время. Предыдущий раз цены отступали лишь в марте 2024 года — тогда с 12 по 18 марта падение составило скромные 0,04%, передает «Интерфакс».

Радоваться не приходится. Если смотреть в годовом выражении, бензин заметно подорожал: к 10 ноября рост достиг 11,91%. Для сравнения: официальная инфляция за тот же период — всего 5,32%.

Сколько сейчас стоит литр бензина

По средним подсчетам, 10 ноября цена за литр по стране составила 65,35 рубля. Разбивка по маркам:

  • АИ‑92 — 62,25 руб.;

  • АИ‑95 — 67,34 руб.;

  • АИ‑98 — 87,90 руб.

Тем временем в регионах с начала осени нарастают проблемы с поставками. Ряд АЗС вынужден ограничивать объем отпуска бензина — некоторым водителям продают не больше 10–20 литров за раз.

Ситуация с инфраструктурой тоже не радует: с конца июля по конец сентября количество работающих АЗС сократилось на 360 объектов. Это около 1,6% от общего числа заправок в стране.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Цена Снижение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
7 часов
Ура, это прорыв. Ну что Европа, завидуй нашим низким ценам. Бензин подешевел на копей, а 100 литров это уже рубь
Гость
4 часа
Рубль копейку бережёт, Завидуй Америка 🇺🇸, европа , а вы сидите без бензина, а у России его навалом
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление