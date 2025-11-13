Цены на бензин начали снижаться — почему это не радует

Снижение цен на топливо будет практически незаметно для водителей Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Цены на бензин в России впервые за долгое время пошли вниз. Но есть нюанс: топливо подешевело менее чем на 1%. По данным Росстата, за неделю с 6 по 10 ноября стоимость бензина снизилась всего на 0,18%.

Это первое заметное снижение за долгое время. Предыдущий раз цены отступали лишь в марте 2024 года — тогда с 12 по 18 марта падение составило скромные 0,04%, передает «Интерфакс».

Радоваться не приходится. Если смотреть в годовом выражении, бензин заметно подорожал: к 10 ноября рост достиг 11,91%. Для сравнения: официальная инфляция за тот же период — всего 5,32%.

Сколько сейчас стоит литр бензина

По средним подсчетам, 10 ноября цена за литр по стране составила 65,35 рубля. Разбивка по маркам:

АИ‑92 — 62,25 руб.;

АИ‑95 — 67,34 руб.;

АИ‑98 — 87,90 руб.

Тем временем в регионах с начала осени нарастают проблемы с поставками. Ряд АЗС вынужден ограничивать объем отпуска бензина — некоторым водителям продают не больше 10–20 литров за раз.