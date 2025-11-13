Цены на бензин начали снижаться — почему это не радует

Цены на бензин в России впервые за долгое время пошли вниз. Но есть нюанс: топливо подешевело менее чем на 1%. По данным Росстата, за неделю с 6 по 10 ноября стоимость бензина снизилась всего на 0,18%.
Это первое заметное снижение за долгое время. Предыдущий раз цены отступали лишь в марте 2024 года — тогда с 12 по 18 марта падение составило скромные 0,04%, передает «Интерфакс».
Радоваться не приходится. Если смотреть в годовом выражении, бензин заметно подорожал: к 10 ноября рост достиг 11,91%. Для сравнения: официальная инфляция за тот же период — всего 5,32%.
Сколько сейчас стоит литр бензина
По средним подсчетам, 10 ноября цена за литр по стране составила 65,35 рубля. Разбивка по маркам:
АИ‑92 — 62,25 руб.;
АИ‑95 — 67,34 руб.;
АИ‑98 — 87,90 руб.
Тем временем в регионах с начала осени нарастают проблемы с поставками. Ряд АЗС вынужден ограничивать объем отпуска бензина — некоторым водителям продают не больше 10–20 литров за раз.
Ситуация с инфраструктурой тоже не радует: с конца июля по конец сентября количество работающих АЗС сократилось на 360 объектов. Это около 1,6% от общего числа заправок в стране.