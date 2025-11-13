Некоторые россияне смогут получить дополнительные пенсионные баллы — кто может на них рассчитывать

Депутаты обсуждают повышение пенсионных баллов для матерей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В России семьи получат больше пенсионных баллов за уход за детьми. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Сейчас у нас за каждого ребенка, с которым находятся родители, идут минимальные пенсионные баллы, и, соответственно, это в меньшей степени влияет на размер пенсии. Сейчас мы обсуждаем, что за каждого последующего ребенка количество пенсионных баллов будет увеличено», — цитируют «Известия» слова Буцкой.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30 баллов. При расчете пенсий количество накопленных ИПК умножают на их стоимость. К этой сумме добавляют фиксированную выплату.

Текущие пенсионные баллы: за первого ребенка — 1,8 балла в год. За второго — 3,6 балла, за третьего и последующих — по 5,4 балла.