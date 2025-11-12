НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
На сколько вырастут зарплаты россиян в следующем году: невеселый прогноз

На сколько вырастут зарплаты россиян в следующем году: невеселый прогноз

Рассказываем, чего ждать от работодателей

1 844
Зарплаты повысятся, но не намного | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Зарплаты повысятся, но не намного

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В следующем году россиян ждет рост зарплат, но с важной оговоркой. По данным опроса аналитиков Центробанка (с результатами ознакомились «Известия»), номинальная зарплата повысится на 8,4%. Однако реальная зарплата, то есть с поправкой на инфляцию, увеличится куда скромнее: всего на 2,7%.

Такие прогнозы заметно расходятся с оценками Минэкономразвития: там ожидают рост на 5,7%. К тому же нынешний темп роста зарплат (4,4%) тоже выше ожидаемого в следующем году.

Для ориентира: по данным Росстата, за январь — август средняя зарплата в стране составила 96 тысяч рублей.

Почему рост замедляется

Эксперты объясняют сдержанные прогнозы тем, что бизнес почти исчерпал возможности для повышения зарплат. Как отметил Александр Ветерков, заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру», расширять фонд оплаты труда становится невыгодно:

  • ставки остаются высокими;

  • выручка растет медленнее.

Где зарплаты вырастут заметно, а где едва покроют инфляцию

Неравномерность роста зарплат будет заметна по отраслям. Сильный рост (на 10–20% и выше) ожидается в стратегически важных и высокотехнологичных сферах:

  • оборонной промышленности;

  • IT;

  • машиностроении.

Причина — острый дефицит кадров: компаниям приходится повышать зарплаты, чтобы удержать и привлекать новых специалистов.

Умеренный рост (примерно на уровне инфляции) прогнозируют в:

  • финансовом секторе;

  • строительстве;

  • торговле;

  • логистике.

А вот в легкой промышленности существенного повышения зарплат вряд ли стоит ждать. Низкие показатели рентабельности и жесткая конкуренция с импортными товарами серьезно ограничивают возможности для индексации.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
25
JayroslavMudryi
12 ноября, 09:28
опять милитаризм в приоритете!
Гость
12 ноября, 09:13
Веселье только по ТВ там все в масках танцуют поют весело живут
Читать все комментарии
