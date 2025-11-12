НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Экономика Россиянкам увеличат декретные выплаты: когда и на сколько изменятся суммы

Россиянкам увеличат декретные выплаты: когда и на сколько изменятся суммы

Собрали главное о пособии

1 733
Пособие по уходу за ребенком финансово поддерживает женщин | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUПособие по уходу за ребенком финансово поддерживает женщин | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Пособие по уходу за ребенком финансово поддерживает женщин

Источник:

Леонид Меньшенин / 74.RU

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года превысит 83 тысячи рублей в месяц в 2026 году. Это следует из данных Соцфонда. Право на получение этих денег сохранится и в случае, если родитель выйдет на работу.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка родителя за предыдущие два года. В 2026 году максимальный размер пособия составит 83 021 рубль в месяц. На 2025 год эта сумма равна 68 995 рублям.

Добавим, что минимальный размер пособия в 2026 году увеличится с 9227 рублей до 10 103 рублей.

«Необходимо еще отметить, что с недавнего времени мамы или папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится 1,5 года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, она подчеркнула, что мама, например, может найти себе другую работу на этот период, но основное место трудоустройства за ней сохранится до достижения ребенком 1,5 года», — рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее мы рассказывали, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей. Подробности — в материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Выплата Пособие Женщина Ребенок Деньги Декрет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление