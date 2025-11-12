Россиянкам увеличат декретные выплаты: когда и на сколько изменятся суммы

Пособие по уходу за ребенком финансово поддерживает женщин Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года превысит 83 тысячи рублей в месяц в 2026 году. Это следует из данных Соцфонда. Право на получение этих денег сохранится и в случае, если родитель выйдет на работу.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка родителя за предыдущие два года. В 2026 году максимальный размер пособия составит 83 021 рубль в месяц. На 2025 год эта сумма равна 68 995 рублям.

Добавим, что минимальный размер пособия в 2026 году увеличится с 9227 рублей до 10 103 рублей.

«Необходимо еще отметить, что с недавнего времени мамы или папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится 1,5 года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, она подчеркнула, что мама, например, может найти себе другую работу на этот период, но основное место трудоустройства за ней сохранится до достижения ребенком 1,5 года», — рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.