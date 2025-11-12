Кому оплатят больничный по максимуму. Соцфонд анонсировал рост выплат по бюллетеню в 1,5 раза

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от трудового стажа Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

СФР анонсировал рост предельной базы для начисления страховых взносов до 2028 года. Чем она выше, тем большую нагрузку по обязательным платежам несут работодатели. А для работников рост базы — с одной стороны, уменьшение размера будущей пенсии, потому что чем выше предельная база для начисления страховых взносов, тем меньше индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). С другой — это увеличение социальных выплат, например, по больничному листу.

«Фонтанка» рассказывает, как и для кого вырастет пособие по временной нетрудоспособности, которое мы получаем в качестве компенсации заработной платы, если болеем.

В своем Telegram-канале 10 ноября Социальный фонд России анонсировал проект бюджета на предстоящие три года, по которому уже в следующем году работники смогут получать выплаты по бюллетеню выше, чем в 2025 году, на 1,2 тысячи рублей из расчета за один день. Напомним, размер максимального размера среднего дневного заработка при расчете больничного зависит от единой предельной базы для начисления страховых взносов, она ежегодно устанавливается постановлением правительства.

Установленные максимальные размеры среднего дневного заработка при расчете больничных:

2025 год — 5673,97 рубля;

2026 год — до 6827,4 рубля;

2027 год — до 7860,27 рубля;

2028 год — до 8489,04 рублей.

Как рассчитываются выплаты по больничному

Мы знаем, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от трудового стажа.

Если стаж меньше 6 месяцев, больничный рассчитывают исходя из МРОТ;

если меньше 5 лет — пособие составляет 60% от среднего заработка;

5 до 8 лет — 80% от среднего заработка;

от 8 лет и далее — 100% от среднего заработка.

Формула расчета общей выплаты по больничному довольно простая и зависит от среднего заработка за последние два года.

Сначала определяется средний дневной заработок: общая сумма за два года делится на количество календарных дней, обычно их 730. Затем полученный дневной заработок умножается на количество дней больничного.

Допустим, ваш трудовой стаж — 8 лет, то есть вы имеете право на 100-процентную оплату бюллетеня. Вы заболели 1 октября 2025 года, а выписали вас через 15 дней — 15 октября.

Считаем: с зарплатой в 50 тысяч рублей в 2023–2024 годах вы заработали 1 200 000 рублей. Делим эти деньги на 730 дней (два года), получаем средний дневной заработок — 1644 рубля, умножаем его на 15 дней больничного — выплата составит 24 657,6 рубля. Из них первые три дня оплачивает работодатель — 4931,5 рубля, выплата от СФР — 19 726 рублей.

Если при тех же вводных в 2023 году ваша зарплата составляла 80 000 рублей до вычета НДФЛ (960 000 за год), а в 2024-м ее увеличили до 90 тысяч (1 080 000 за год), то, разделив сумму 2 040 000 рублей на количество дней в году, получаем стоимость вашего дня на больничном — 2794,52. Работодатель оплатит вам три первых дня из 15 — 8383,56 рублей, а СФР — 33 534,24. Всего за время больничного ваша выплата составит 41 917,8 рубля. Из этой суммы, как и из зарплаты, будет вычтен НДФЛ.

При зарплате в 150 000 рублей в месяц в 2023–2024 годах стоимость одного дня получится 4931 рубль. По больничному листу на месяц (30 дней) в 2025 году от работодателя человек получит 14 794,5 тысячи рублей, из социального фонда — 133 150,7 рубля, а всего — 147 945 рублей при условии, что у работника стаж — 8 и более лет.

Какой должна быть зарплата для получения максимальной выплаты по больничному

Единая предельна база для начисления страховых взносов в 2025 году составляет 2 759 000 рублей (ежемесячная зарплата — 230 000 рублей). При этом максимально возможная сумма для расчета стоимости одного дня больничного в 2025 году — 5673,97 рубля. То есть если ваш заработок вписывается в базу, несмотря на то, что ваша зарплата в 2025 году составляет 230 тысяч рублей, за месяц болезни вам компенсируют ее в сумме 170 219 рублей (5673,97 умножаем на 30 дней) — без вычета НДФЛ, несмотря на то, что у вас есть право на 100-процентное сохранение размера зарплаты по больничному.

Почему не 230 тысяч? Потому что при расчете исходят из установленной предельной базы для расчета больничного за два предыдущих года. В 2024 году предельная база составляла 2 225 000 рублей (ежемесячная зарплата — 185 416 рублей), в 2023 году — 1 917 000 рублей (ежемесячная зарплата — 159 750 рублей). Значит, чтобы получить за один день болезни 5673,97 рубля в 2025 году, надо было заработать за предыдущие два года 4 142 000 рублей, чтобы получить максимум — 170 тысяч рублей за месяц на больничном.

Получать в 2026 году за день болезни озвученную в СФР максимальную сумму оплачиваемого по больничному дня в 6827,4 рубля смогут те, у кого годовая зарплата равна единой предельной базе для начисления страховых взносов в 2024 году — 2 225 000 рублей (185 416 рублей в месяц) и предельной базе 2025 года — 2 759 000 рублей (230 000 рублей в месяц). В сумме это 4 984 000 рублей (делим их на 730 дней, получаем 6827,4 рубля).

Дальше — всё то же самое. Чтобы в 2027 году получить 7860,27 рубля за день больничного, надо в 2025 году иметь годовую зарплату 2 759 000 рублей (230 000 рублей в месяц), в 2026–м — 2 979 000 рублей (248 250 рублей в месяц). В 2028 году, чтобы получить максимальную сумму для расчета больничного, установленную СФР в 8489,04 рубля, нужна годовая зарплата в 2026 году — 2 979 000 рублей, это 248 250 рублей в месяц, в 2027-м — 3 293 000 рублей, то есть 274 416 рублей в месяц.

Получается, что рост выплат по больничным касается только высокооплачиваемых работников, а ограничением максимально возможная сумма для расчета стоимости одного дня больничного станет для тех, у кого зарплата, например, 300 000 в месяц и годовой доход 3 600 000 рублей (за два года — 7 200 000). У них суммарный заработок за расчетные годы будут превышать значение базы.

Например, в 2025 году один день больничного будет оплачиваться по потолку — в 5674 рубля, то есть всего, например, за 15 дней болезни работник с зарплатой в 300 тысяч получит 85 109,5 рубля, в 2028-м потолок составит 8489,04 рубля за день, и он получит 127 335,6 рубля за 15 дней на бюллетене.