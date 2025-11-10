За технику придется доплатить: в России введут технологический сбор

Новый сбор может сказаться на стоимости техники Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

История с утильсбором на автомобили получила неожиданное продолжение — на этот раз в мире электроники. Минпромторг разработал поправки, которые введут специальный «технологический сбор» на некоторые виды техники, передают «Ведомости». Проще говоря, нужно готовиться к тому, что смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты могут стать дороже.

Сбор — это обязательный платёж, который нужно заплатить государству или организации за определённые услуги, разрешения или права. Это не налог, а плата за что-то конкретное. Утильсбор, к примеру, платят за то, чтобы старую технику (телефоны, холодильники) правильно переработали, а не выбросили на свалку.

На что пойдут деньги

Власти заверяют, что собранные средства — целевая помощь для отечественной радиоэлектроники. Деньги планируют направить на поддержку и развитие российской электроники.

Кому придется платить

А вот это главный сюрприз: платить придется практически всем. Новый сбор коснется не только импортеров, ввозящих технику из-за рубежа, но и российских производителей. Даже если ваш телевизор или холодильник собраны на местном заводе и частично из местных компонентов, он, скорее всего, не избежит этого налога.

Размер сбора

Четкого тарифа для всех товаров нет. Для каждого вида техники — смартфона, телевизора, стиральной машины — установят свою индивидуальную ставку. Хорошая новость в том, что для самой дорогой продукции её верхний предел ограничат 5000 рублей. Список облагаемой техники будут формировать постепенно, так что у всех будет время подготовиться.

Когда ждать изменений

Резко менять правила не станут, планируется, что новый сбор заработает с 1 сентября 2026 года. Контролировать его начисление будет сам Минпромторг, а не сторонние организации.