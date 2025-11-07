В конце года в России изменится график выплат пенсий: когда ждать деньги

Пенсионеров ждут две выплаты за один месяц Источник: Сергей Коньков / Fontanka.ru

В декабре изменится график выплат пенсий из-за длинных выходных. Пенсионеры получат деньги в полном объеме перед праздниками.

«Это стандартная практика, когда январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря. Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка», — напомнил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Вторая часть декабрьских начислений — это досрочная выплата за январь. Ее начисляют в последнюю декаду месяца, ориентировочно с 22 по 29 декабря.

У тех, кто получает пенсию через отделения «Почты России», в декабре также будут две выплаты. Первая — за декабрь — по обычному графику, с 3-го по 25-е число. Вторую — январскую — выдадут досрочно с 25 по 30 декабря.

Пенсии Минобороны, МВД, Росгвардии и других ведомств также переведут раньше, в конце декабря. После новогодних каникул стандартный график пенсий восстановится, февральские пенсии поступят в обычные числа.

Ранее мы рассказывали, кому повысят пенсии до конца года.