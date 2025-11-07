НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика В России выплаты по больничным превысят 8 тысяч: когда это произойдет

В России выплаты по больничным превысят 8 тысяч: когда это произойдет

Максимальная выплата зависит от стажа работы и заработка

177
Чтобы выйти на верхний предел по больничному, нужен стаж больше 8 лет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЧтобы выйти на верхний предел по больничному, нужен стаж больше 8 лет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Чтобы выйти на верхний предел по больничному, нужен стаж больше 8 лет

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В России в ближайшие несколько лет максимальная выплата по больничному за день превысит 8 тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Социальном фонде.

Так, с нынешних 5,7 тысячи к 2028 году максимальная выплата вырастет в 1,5 раза и достигнет 8,5 тысячи рублей. В 2026-м лимит составит 6,8 тысячи рублей, а в 2027-м — почти 8 тысяч.

«Рост максимальной суммы связан с увеличением предельной базы, с которой работодатели уплачивают страховые взносы. Согласно проекту бюджета СФР, в 2026 году эта база достигнет почти 3 млн рублей», — рассказали в Соцфонде.

По данным «Известий», чтобы в 2026 году пособие по больничному достигло верхнего порога в 6,8 тысячи (до вычета НДФЛ), необходим стаж от восьми лет и заработок не ниже 183 тысяч в месяц в 2024 году и 233 тысяч в 2025-м.

Ранее мы рассказывали, что с учетом запланированного роста МРОТ в 2026 году минимальная дневная выплата по больничному будет выше 873–967 рублей без учета региональных коэффициентов.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
