Первые гуманоидные роботы вышли в розницу в России. Цена — как у кроссовера, возможности — как у «карьерного пешехода»

Робота можно купить на маркетплейсе Источник: соцсети

Оказывается, будущее уже стучится в наши двери — и не с пустыми руками, а с гаечным ключом. Пока вы читаете эту статью, какой-то счастливчик, не моргнув глазом, может заказать себе домой гуманоидного робота — так же просто, как пиццу. «Фонтанка» изучила, что предлагают маркетплейсы за сумму, сравнимую с ценой нового кроссовера. И выяснила: пока это не герой фильма про андроидов, а скорее суровый дворник, но в пластиковом панцире.

Будущее уже в корзине

Будущее, которое еще совсем недавно казалось беспросветно далеким, похоже, уже наступило. И робот, выпекающий вам пирог к завтраку, как герою Уилла Смита в популярном научно-фантастическом фильме, уже не кажется нереальным. Подобные «жестянки» уже врываются в человеческий обиход, как саранча на кукурузные поля. И не в каком-то далеком Китае, а прямо у нас под носом.

Купить себе домашнего робота сегодня так же просто, как заказать доставку колбасы из магазина. Несмотря на разнообразие анонсированных производителями моделей, на маркетплейсах пока появилась только одна — Unitree G1 Basic от компании Unitree Robotics со штаб-квартирой в Китае. Ее основатель — гражданин Поднебесной Ван Синсин, который прославился в 2016 году благодаря своему роботу-собаке XDog.

Стоимость Unitree G1 пока кусачая и сопоставима с неплохим китайским же кроссовером — «Фонтанка» нашла такой за 3,7 миллиона рублей. Впрочем, при оплате с виртуальной карты интернет-площадки будет дешевле аж на 300 тысяч. А если проявить усердие и поискать в других местах, можно найти такого же в районе 2 миллионов рублей.

Продает роботов магазин, специализирующийся на серьезной технике — дорогущих промышленных компрессорах и деталях для их обслуживания.

Сразу предупредим: склады продавца не то чтобы завалены роботами. К покупке доступны всего две штуки. Вполне возможно, что компания решила протестировать покупательский интерес и взяла на пробу небольшую партию. Либо мы безнадежно отстали от трендов, а передовые юзеры нас опередили и уже всё расхватали.

К примеру, такой штуковиной — новым помощником-роботом Володей — в конце сентября похвастался депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Модель еще не совершенна, сетовал он: теряется, забывает слова, так что многого ему пока не поручить. Впрочем, дело это явно наживное — совсем недавно мы и при виде смартфонов впадали в оцепенение, а сейчас они — наши лучшие друзья и помощники.

Ноги — как у атлета, торс — бревно, руки — клешни

Пока что Unitree G1 Basic есть к чему стремиться, и претензии Свинцова оправданы. Если говорить техническим языком, этот робот в представленной комплектации — «карьерный пешеход» с амбициями и серьезными ограничениями.

И вот почему. Аппарат весом 35 килограммов обладает полноценными ногами с 6 степенями свободы каждая. Это значит, что теоретически он может ходить, приседать и, судя по углам в бедрах и коленях, даже делать выпады. Колени выдают солидный крутящий момент в 90 Н·м — почти как у мощного шуруповерта. Это позволяет ему подниматься по лестнице и не падать от дуновения ветра.

А вот торс, простите, бревно. Вопреки ожиданиям, он имеет всего 1 степень свободы. Это значит, что наш герой не может гибко изгибаться в сторону или скручиваться, как человек. Он поворачивает весь корпус целиком, как суровый петербургский дворник. Пластичностью тут и не пахнет.

Руки тоже скорее клешни. Обладают всего 5 степенями свободы, а кисти — не гибкие. Такой робот не сможет играть на рояле, подать вам отвертку под правильным углом или поймать мяч. Максимум — переставить деталь на конвейере. И то грузоподъемность в 2 килограмма на руку (вес средней кошки) — это смехотворный показатель. О переноске ящиков с инструментами можно забыть.

То есть, по сути, робот этот узкоспециализированный для ровных поверхностей и простых операций. Его предназначение — ходить да смотреть. 23 мотора — это, конечно, солидно, но распределены они странно: всё ушло в ноги, а на торс и руки, видимо, не выделили бюджета. Зато втыкать самого робота в розетку не надо — аккумулятор из него следует извлечь и зарядить отдельно. Полная зарядка — около 2 часов. И не дай бог вам его уронить.

Гарантия «до Москвы»

Ведь никто даже примерно пока не говорит, сколько на него будут стоить запчасти. Например, если неаккуратным обращением сжечь моторчик или если робот упадет и повредит сустав, счет явно пойдет на тысячи долларов, а как долго ждать нужную деталь — тоже непонятно.

Срок службы аккумулятора, прежде чем он выработает ресурс, тоже не озвучивается. В теории, по аналогии с электрокарами его стоимость может быть сопоставима с самим роботом.

Не всё понятно и с сервисом. Продавец обещает, что в России он есть: по гарантии робота обслужат, но только в Москве на Бережковской набережной. Причем робота нужно отправить в защитном кейсе. Один бог знает, в какую сумму вам обойдется пересылка предмета массой более 35 килограммов (с учетом транспортировочной тары и объявленной ценности). К примеру, у СДЭКа для таких габаритов предусмотрена только палета на 200 кило, зато можно скооперироваться с соседями по дому и отправить на гарантийное обслуживание сразу пачку. Отправка же одной гуманоидной особи из Петербурга в Москву обойдется в 16 тысяч рублей. Впрочем, если уж вы не поскупились на робота за почти 4 миллиона, 16 тысяч на его отправку в семейном бюджете тоже, скорее всего, найдутся.

«Странно уютно и не по себе»

Такого робота для своей компании еще летом приобрел живущий в Китае предприниматель Денис Рогов. Несмотря на все несовершенства изделия, покупкой он, судя по всему, доволен. Вот как он рассказывает про опыт своего взаимодействия с Unitree G1.

При первом включении робот ведет себя не как механизм, а как живое существо. «Когда впервые включаешь Unitree G1, он оживает почти по-человечески: подает короткий сигнал, поднимает корпус, двигает головой, будто проверяет, все ли на месте». Первые эмоции — не восторг, а легкое смущение от этой неестественной «живости».

Первый шаг робота — уверенный и настоящий. Его способность удерживать равновесие впечатляет: если он его теряет, то «красиво подруливает ногами, будто спортсмен, который поймал себя на ошибке». Он в реальном времени подстраивает шаг под поверхность благодаря силовым датчикам в суставах.

Робот не всемогущ. Его руки имеют свои пределы. «Попробуй вывести сустав в крайнее положение — услышишь легкое потрескивание редуктора, как будто предупреждает: "Хватит, дальше нельзя" ». Его ошибки, например когда он путает команды, выглядят не как сбой машины, а как «неловкость живого существа, которое только учится понимать людей».

«Взгляд» робота, фиксированный и внимательный, вызывает смешанные чувства: «Ты понимаешь, что это просто сенсор, но… от этого становится странно уютно и не по себе одновременно». Голосовое управление работает с задержкой, но когда всё срабатывает, это производит сильный эффект: «Простая механика, но с огромным эмоциональным эффектом».

Робот ведет себя почти как живой организм, описывает Рогов. При простое он «сам опускается на колени, как будто зевает и засыпает». А процесс его обновления выглядит как некое магическое действо: «Моторы оживают по очереди… будто где-то рядом собирают живое существо заново».

Рогов отмечает, что «Unitree G1 — не игрушка. Это странный, почти философский опыт». Он становится тем первым шагом в будущее: «Кто сделал шаг из лаборатории — прямо к человеку», стирая грань между фантастикой и реальностью.

Футбол, бокс и танец из приложения: на что он реально способен

Приложение позволяет лепить движения робота вручную. «В разделе Posture & Movement можно буквально руками "поставить" робота в нужную позу, сохранить ее, потом добавить следующую — и так шаг за шагом собрать целую анимацию. Получается что-то вроде покадрового "танца" , который робот потом воспроизводит».

Этот уровень глубины настроек делает робота «настоящим инструментом для энтузиастов», в то время как для обычного пользователя достаточно возможностей пульта.

Главная практическая роль приложения — это сервис и развитие «железяки». Через него устанавливаются обновления, которые приносят с собой новые возможности: «С ними робот получает жесты вроде "объятий" , улучшенную стабилизацию и обновленный интерфейс».

Рогов отмечает, что «разработчики активно работают над ПО», постоянно добавляя новые функции. Одной из самых впечатляющих возможностей последних версий стал режим зрения от первого лица.

Из очевидных сфер применения для робота Рогов называет футбол и боксерские поединки. Это, пожалуй, немного не то, чего ждешь от домашнего гуманоидного питомца за 4 миллиона рублей. Впрочем, он уверяет, что пластмассовый гуманоид способен к самообучению и уже через каких-то 4 года вполне может стать полноценным помощником в быту. Может, даже и не все тарелки вам переколотит.

Будущее близко, но дорого

Стоит отметить, что Unitree завели какой-то безумный конвейер по производству роботов. В октябре они анонсировали еще одну модель — H1, которая больше напоминает человека и занимает новую нишу: показ одежды, танцы. Его сделали более человечным, даже добавили глаза, но цены на такого «работника» стартуют от 11 миллионов рублей.

Да и тот же Unitree G1 Basic, как следует из названия модели, — это только «стартовый пакет». Если добавлять больше степеней свободы в его членах, с базовых 23 до 41 — это столько «суставов», движимых отдельным моторчиком, будет в его «теле», — а грузоподъемность одной «руки» увеличить с 2 до 3 килограммов, цена будет уже почти 8 миллионов. В этой комплектации, кстати, в кистях «рук» появятся сенсоры, что сильно увеличит способность робота обращаться с предметами из нашего домашнего и офисного быта и сделает его применение более широким.