НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 760мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
В ДТП пострадали двое полицейских
«Умные решения» в недвижимости
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Уголовное дело из-за некачественной еды в школах
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Закроют ли травмпункт
Экономика Кризис-2025 России мало 13 морей? Почему в тарелках россиян не хватает рыбы и она такая дорогая

России мало 13 морей? Почему в тарелках россиян не хватает рыбы и она такая дорогая

Об этом уже не первый раз говорил президент, но ситуация не меняется

123
А вы съедаете за год 24 килограмма рыбы? | Источник: Лина Саитова / 116.RUА вы съедаете за год 24 килограмма рыбы? | Источник: Лина Саитова / 116.RU

А вы съедаете за год 24 килограмма рыбы?

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Владимир Путин в очередной раз напомнил правительству страны о том, что россиянам следует есть больше рыбы. «Фонтанка» рассказывает, почему с этим проблема. И она не только в заоблачных ценах. Хотя и в этом тоже, о чем мы много раз писали.

«Уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом», — сообщил Путин за заседании правительства 29 октября.

По словам президента, рекомендации Минздрава подразумевают потребление не менее 24 кг рыбы в год на каждого человека. Не сказать, что это много, 450 граммов в неделю, то есть две небольшие спинки какой-нибудь скумбрии, — может прикинуть рачительная хозяйка. Сколько стоит следовать такой рекомендации — каждый выбирает уже сам в зависимости от своих культурных традиций и толщины кошелька. Нижнюю планку, если речь идет о непритязательной мороженой непотрошеной рыбе, можно оценить плюс-минус в восемь тысяч рублей в год. Верхнего предела не существует, но если весь заявленный Владимиром Путиным объем перевести в филе лосося, выйдет хорошо за 50 тысяч.

Интересно, что не далее как в 2023 году президент называл чуть другие целевые показатели потребления рыбы — 28 кг в год на человека. Но, возможно, тут речь не о снижении нормы, а о разных методиках подсчета или о разной рыбе.

В заявлении президента есть бюрократический подвох. И кому-то его слова явно послужат руководством к немедленному действию, которое — увы! — очень не понравится главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Вернее, ей-то что! Просто если доложить даже самую дешевую рыбу в объеме 24 кг в год в архетипическую потребительскую корзину, она неизбежно вырастет в цене, а там инфляция, а за ней — ключевая ставка.

С точки зрения бюрократии история такая. Сколько рыбы полагается есть россиянину, еще недавно было определено законом — ФЗ от 03.12.2012 № 227-ФЗ с поправками в 2017 году. В нем описывался состав потребительской корзины в среднем по России. Рыбы и рыбопродуктов там было 18,5 кг в год на работающего гражданина, 16 кг — на пенсионера и 18,6 кг — на ребенка.

Норматив этот действовал до 2021 года, после которого стоимость потребительской корзины стала рассчитываться по более сложной системе, зависящей в первую очередь от среднедушевого дохода. Норма потребления рыбы перестала быть федеральным законом и стала, по сути, внутриведомственным делом Росстата и в его же интересах: «для наблюдения за ценами и тарифами».

Согласно последнему найденному «Фонтанкой» приказу Росстата от декабря 2024 года, в условный (минимальный) набор продуктов питания, по которому проводятся долгосрочные наблюдения за ценами и сравнения регионов, входят уже всего 14 кг мороженой неразделанной рыбы и еще 700 граммов селедки. В год.

В документе особо подчеркивается: эти цифры нужны исключительно для науки статистики и не отражают реального объема потребления продуктов гражданами.

Ну и, разумеется, в каких-то кабинетах мог повиснуть в воздухе вопрос: если президент считает, что люди должны есть по 24 килограмма рыбы в год, то почему же вы потребительскую корзину обсчитываете с пятнадцатью? Посмотрим на примере Санкт-Петербурга.

По данным отчета Петростата, стоимость минимальной продуктовой корзины в Санкт-Петербурге в августе 2025 года составила 8648,12 рубля в расчете на месяц. То есть 103 777,44 рубля в год. Если добавить в нее недостающие, по мнению президента, 7,3 кг рыбы (в терминологии Петростата «Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород)»), получится, опираясь на последний отчет ведомства о ценах, «лишние» 5245 рублей. А это уже плюс 5% к стоимости той самой «минимальной» потребительской корзины. То есть это даже без учета роста цены на эту рыбу, которая с начала года к сентябрю в городе, кстати, уже успела подорожать на 13%. Просто на пустом месте!

Так что наверняка велик будет соблазн у ответственных чиновников, добавив в «минимальную» корзину рыбы до 24 кило, немного отрезать у мяса, молока или яиц. В целом же количество калорий должно сохраниться — не было такого в словах президента, чтобы калории увеличивались, речь ведь только про рыбу была.

Дело не в селедке

Вместе с тем контекст заявления президента был не столько нутрициологический, сколько регуляторный. Ведь сразу после нормативов Минздрава Владимир Путин отметил, что Россия располагает уникальными запасами биоресурсов, и важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.

«В приоритете должны быть интересы внутреннего рынка, чтобы продукция рыбохозяйственных предприятий поступала на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене», — сказал Путин.

При том, что вся рыба в стране (в промышленных объемах) вылавливается строго по квотам, рассчитанным научно обоснованным методом, судя по риторике рыбоперерабатывающих предприятий, России ее не хватает. Причем настолько, что в рознице она подорожала за год на неприличные 29% — это в среднем по стране. Килограмм мороженой неразделанной рыбы в замерах Росстата подскочил до 324 рублей. Какой именно рыбы, не уточняется, но догадаться легко — не той, которую имел в виду президент.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

К слову, в Петербурге с рыбой, вернее, с ценами на нее, всё еще хуже, чем в среднем по стране. В Северной столице она за год подорожала на 41%. Причем говорить, что какая-то конкретная причина тому виной, не приходится. Просто так сложились рыночные условия, в которых работает розница и дистрибьюторы.

Отдельно стоит заметить. Победные реляции Росрыболовства о новых рекордах в вылове рыбы на ее цену в магазине влияют очень уж опосредованно. К примеру, 30–40%-ный рост цен в рознице накладывается в этом году на совершенно точно такой же по общему объему вылов: 3209,7 тыс. тонн к 29 октября 2024 года и 3158,8 тыс. тонн по сообщению профильного ведомства от 28 октября этого года.

При том, что по самым востребованным в народе видам рыбы также паритет или откровенный плюс. К примеру, трески на Дальнем Востоке в этом году на 4 тыс. тонн больше, чем год назад (всего 99,7 тысячи), местной сельди — сразу плюс 113 тыс. тонн (457 тысяч), а местных же лососей — в 1,5 раза (335 тыс. тонн). А самая популярная на российском рынке рыба (не от хорошей жизни, конечно) минтай опять бьет рекорды — 1913,6 тыс. тонн, что на 100 тысяч больше, чем год назад. Правда, эта рыба плывет не только на прилавки, но и — в не малой степени — на муку и прочие кормовые добавки.

В далекие страны

Возвращаясь к словам президента, чтобы понять его посыл, вероятно, можно обратиться к таможенной статистике. Российская — закрыта, так что надо смотреть у соседей.

Крупнейший покупатель российской рыбы — Китай. За девять месяцев этого года туда ушло 730 тыс. тонн (из всего выловленных 4 млн). В Японию и Корею (Южную) уплыло около 200 тыс. тонн. При этом можно для себя отметить, что еще в 2021 году (трудном, но не провальном) объем поставок в Китай за такой же период был в районе 400 тысяч.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Это что касается только что выловленной замороженной рыбы. Теперь про обработанное филе. Интересно, что крупнейшие его наши покупатели — Германия, Франция и Польша. Это по данным на 2024 год. Можно продолжать удивляться, но в 2021 году у каждой из этих стран объем экспорта был гораздо меньше.

Если взять экспорт только в эти три не самые добрые к нам страны, выйдет 140 тыс. тонн. Раскидай этот объем на россиян, и вот уже плюс килограмм чистого продукта на человека.

Возможно, говоря о том, что российские биоресурсы должны использоваться в первую очередь на благо ее граждан, президент имел в виду примерно это. Так ли это, можно будет узнать по принятым в правительстве решениям уже в ближайшее время.

Считается, что территорию России омывает 13 морей, относящихся к бассейнам трех различных океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого.

Вы часто покупаете рыбу?

Довольно часто
Редко
Почти не покупаю
ПО ТЕМЕ
Лебедев ДенисЛебедев Денис
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рыба Цена на рыбу Подорожание Рыбная отрасль Море Путин Рыбная продукция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление