России мало 13 морей? Почему в тарелках россиян не хватает рыбы и она такая дорогая

Владимир Путин в очередной раз напомнил правительству страны о том, что россиянам следует есть больше рыбы. «Фонтанка» рассказывает, почему с этим проблема. И она не только в заоблачных ценах. Хотя и в этом тоже, о чем мы много раз писали.

«Уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом», — сообщил Путин за заседании правительства 29 октября.

По словам президента, рекомендации Минздрава подразумевают потребление не менее 24 кг рыбы в год на каждого человека. Не сказать, что это много, 450 граммов в неделю, то есть две небольшие спинки какой-нибудь скумбрии, — может прикинуть рачительная хозяйка. Сколько стоит следовать такой рекомендации — каждый выбирает уже сам в зависимости от своих культурных традиций и толщины кошелька. Нижнюю планку, если речь идет о непритязательной мороженой непотрошеной рыбе, можно оценить плюс-минус в восемь тысяч рублей в год. Верхнего предела не существует, но если весь заявленный Владимиром Путиным объем перевести в филе лосося, выйдет хорошо за 50 тысяч.

Интересно, что не далее как в 2023 году президент называл чуть другие целевые показатели потребления рыбы — 28 кг в год на человека. Но, возможно, тут речь не о снижении нормы, а о разных методиках подсчета или о разной рыбе.

В заявлении президента есть бюрократический подвох. И кому-то его слова явно послужат руководством к немедленному действию, которое — увы! — очень не понравится главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Вернее, ей-то что! Просто если доложить даже самую дешевую рыбу в объеме 24 кг в год в архетипическую потребительскую корзину, она неизбежно вырастет в цене, а там инфляция, а за ней — ключевая ставка.

С точки зрения бюрократии история такая. Сколько рыбы полагается есть россиянину, еще недавно было определено законом — ФЗ от 03.12.2012 № 227-ФЗ с поправками в 2017 году. В нем описывался состав потребительской корзины в среднем по России. Рыбы и рыбопродуктов там было 18,5 кг в год на работающего гражданина, 16 кг — на пенсионера и 18,6 кг — на ребенка.

Норматив этот действовал до 2021 года, после которого стоимость потребительской корзины стала рассчитываться по более сложной системе, зависящей в первую очередь от среднедушевого дохода. Норма потребления рыбы перестала быть федеральным законом и стала, по сути, внутриведомственным делом Росстата и в его же интересах: «для наблюдения за ценами и тарифами».

Согласно последнему найденному «Фонтанкой» приказу Росстата от декабря 2024 года, в условный (минимальный) набор продуктов питания, по которому проводятся долгосрочные наблюдения за ценами и сравнения регионов, входят уже всего 14 кг мороженой неразделанной рыбы и еще 700 граммов селедки. В год.

В документе особо подчеркивается: эти цифры нужны исключительно для науки статистики и не отражают реального объема потребления продуктов гражданами.

Ну и, разумеется, в каких-то кабинетах мог повиснуть в воздухе вопрос: если президент считает, что люди должны есть по 24 килограмма рыбы в год, то почему же вы потребительскую корзину обсчитываете с пятнадцатью? Посмотрим на примере Санкт-Петербурга.

По данным отчета Петростата, стоимость минимальной продуктовой корзины в Санкт-Петербурге в августе 2025 года составила 8648,12 рубля в расчете на месяц. То есть 103 777,44 рубля в год. Если добавить в нее недостающие, по мнению президента, 7,3 кг рыбы (в терминологии Петростата «Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород)»), получится, опираясь на последний отчет ведомства о ценах, «лишние» 5245 рублей. А это уже плюс 5% к стоимости той самой «минимальной» потребительской корзины. То есть это даже без учета роста цены на эту рыбу, которая с начала года к сентябрю в городе, кстати, уже успела подорожать на 13%. Просто на пустом месте!

Так что наверняка велик будет соблазн у ответственных чиновников, добавив в «минимальную» корзину рыбы до 24 кило, немного отрезать у мяса, молока или яиц. В целом же количество калорий должно сохраниться — не было такого в словах президента, чтобы калории увеличивались, речь ведь только про рыбу была.

Дело не в селедке

Вместе с тем контекст заявления президента был не столько нутрициологический, сколько регуляторный. Ведь сразу после нормативов Минздрава Владимир Путин отметил, что Россия располагает уникальными запасами биоресурсов, и важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.

«В приоритете должны быть интересы внутреннего рынка, чтобы продукция рыбохозяйственных предприятий поступала на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене», — сказал Путин.

При том, что вся рыба в стране (в промышленных объемах) вылавливается строго по квотам, рассчитанным научно обоснованным методом, судя по риторике рыбоперерабатывающих предприятий, России ее не хватает. Причем настолько, что в рознице она подорожала за год на неприличные 29% — это в среднем по стране. Килограмм мороженой неразделанной рыбы в замерах Росстата подскочил до 324 рублей. Какой именно рыбы, не уточняется, но догадаться легко — не той, которую имел в виду президент.

К слову, в Петербурге с рыбой, вернее, с ценами на нее, всё еще хуже, чем в среднем по стране. В Северной столице она за год подорожала на 41%. Причем говорить, что какая-то конкретная причина тому виной, не приходится. Просто так сложились рыночные условия, в которых работает розница и дистрибьюторы.

Отдельно стоит заметить. Победные реляции Росрыболовства о новых рекордах в вылове рыбы на ее цену в магазине влияют очень уж опосредованно. К примеру, 30–40%-ный рост цен в рознице накладывается в этом году на совершенно точно такой же по общему объему вылов: 3209,7 тыс. тонн к 29 октября 2024 года и 3158,8 тыс. тонн по сообщению профильного ведомства от 28 октября этого года.

При том, что по самым востребованным в народе видам рыбы также паритет или откровенный плюс. К примеру, трески на Дальнем Востоке в этом году на 4 тыс. тонн больше, чем год назад (всего 99,7 тысячи), местной сельди — сразу плюс 113 тыс. тонн (457 тысяч), а местных же лососей — в 1,5 раза (335 тыс. тонн). А самая популярная на российском рынке рыба (не от хорошей жизни, конечно) минтай опять бьет рекорды — 1913,6 тыс. тонн, что на 100 тысяч больше, чем год назад. Правда, эта рыба плывет не только на прилавки, но и — в не малой степени — на муку и прочие кормовые добавки.

В далекие страны

Возвращаясь к словам президента, чтобы понять его посыл, вероятно, можно обратиться к таможенной статистике. Российская — закрыта, так что надо смотреть у соседей.

Крупнейший покупатель российской рыбы — Китай. За девять месяцев этого года туда ушло 730 тыс. тонн (из всего выловленных 4 млн). В Японию и Корею (Южную) уплыло около 200 тыс. тонн. При этом можно для себя отметить, что еще в 2021 году (трудном, но не провальном) объем поставок в Китай за такой же период был в районе 400 тысяч.

Это что касается только что выловленной замороженной рыбы. Теперь про обработанное филе. Интересно, что крупнейшие его наши покупатели — Германия, Франция и Польша. Это по данным на 2024 год. Можно продолжать удивляться, но в 2021 году у каждой из этих стран объем экспорта был гораздо меньше.

Если взять экспорт только в эти три не самые добрые к нам страны, выйдет 140 тыс. тонн. Раскидай этот объем на россиян, и вот уже плюс килограмм чистого продукта на человека.

Возможно, говоря о том, что российские биоресурсы должны использоваться в первую очередь на благо ее граждан, президент имел в виду примерно это. Так ли это, можно будет узнать по принятым в правительстве решениям уже в ближайшее время.

