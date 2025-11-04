В России предложили ввести «зарплату» для родителей — как и кому будут выплачивать субсидию

Из-за отказа от работы у семей снижается доход Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В России предложили ввести выплату государственной «заработной платы» для одного из родителей, который отказался от работы и посвятил себя воспитанию детей.

«По-прежнему остается важным вопрос о последекретной поддержке родителей: часто возникает необходимость пристально присматривать за ребенком до буквально 5–6 лет. Часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей», — цитирует RT слова депутата Виталия Милонова.

Как отметил депутат, ситуация, когда одному из родителей приходится отказаться от работы, часто возникает в многодетных семьях. Из-за этого в семье снижается уровень дохода.

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной „заработной платы“ для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — говорится в тексте обращения.