Деньги на бегу: почему рост зарплат не делает людей богаче и как сохранить и приумножить свои средства

Рост зарплат не сделал нас богаче Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Какие шаги предпринимать, чтобы сохранить имеющиеся средства или приумножить их? Выходом могут быть вложение в недвижимость, открытие депозитов — пока ставки еще высокие, а также устройство на вторую или даже третью работу. Однако опрошенные нашими коллегами из 164.RU эксперты считают, что выбор инструментов для сохранения средств значительно шире. Но нужно учитывать тенденцию — развитие экономики естественным образом отражается на инфляции.

Парадокс или закономерность: почему мы не чувствуем роста зарплат

Парадокс, с которым столкнулись жители российских городов, на самом деле имеет четкое экономическое объяснение. Номинальный рост зарплат не успевает за ростом цен на ключевые товары и услуги.

CEO imperyiacvetov.ru Аблайхан Аяпов наблюдает эту ситуацию на практике: «Люди стали считать деньги внимательнее, выбирают не просто красивый букет, а ищут оптимальное соотношение цены и эмоции. При этом зарплаты действительно растут, но ощущения, что денег стало больше, нет. Рост зарплат сам по себе не делает людей богаче, если растут цены на жилье, продукты, транспорт и услуги».

Эту мысль развивает основатель группы компаний Kronung Филипп Шраге: «Рост номинальных зарплат при одновременном падении покупательной способности не парадокс, а закономерный результат: если доходы растут медленнее повышения цен на товары и услуги, реальный доход уменьшается». Он также обращает внимание на изменение структуры расходов: цены сильнее всего растут на ключевые, неэластичные статьи — продукты, ЖКУ, топливо, что больнее всего бьет по бюджету средней семьи.

Макрокартина: что происходит с экономикой

Чтобы понять контекст, в котором действует рядовой россиянин, нужно взглянуть на общестрановые процессы. С ними нас знакомит основатель и гендиректор инвестиционной платформы Lendet Invest Дмитрий Исаков.

Эксперт отмечает, что Банк России ценой высоких ставок смог частично обуздать инфляцию и стабилизировать рубль, но за это пришлось заплатить. «За укрощение инфляции и крепкий рубль экономика платит ростом. Высокие ставки „заморозили“ кредитование: рост кредитов физлицам в III квартале составил всего 1,5%. ВВП в 2025 году, по прогнозам, вырастет лишь на 1% (после 4,3% в 2024-м)», — констатирует Исаков.

Инфляция хотя и замедлилась, все еще остается высокой — 8,23% в годовом выражении, что вдвое выше цели ЦБ.

Личная финансовая стратегия: три столпа защиты от инфляции

Что же делать конкретно вам? Эксперты сходятся во мнении, что единственно верной стратегии не существует, но есть проверенные принципы.

Диверсификация доходов и вложение в себя

Самая надежная защита — это не столько сбережения, сколько ваша способность зарабатывать. Все три эксперта в той или иной форме советуют развивать несколько источников дохода.

Аблайхан Аяпов настаивает: «Самый надежный вариант в долгосрочной перспективе — вложение в себя или в дело». Он призывает развивать дополнительные навыки — SMM, аналитику, продажи, дизайн — все, что можно монетизировать, даже если у вас есть основная работа.

Филипп Шраге формулирует это как «повышение человеческой капитализации» через переквалификацию и обучение востребованным профессиям, что повышает шансы на зарплату выше региональной медианы.

Разумное управление сбережениями: от депозитов до инвестиций

Держать деньги «под подушкой» — наихудшая стратегия. Но куда же их деть?

Депозиты и фонды денежного рынка: пока ключевая ставка ЦБ высока, это базовый инструмент. Дмитрий Исаков даже называет фонды денежного рынка «подарком для консервативного рублевого инвестора» с доходностью 17–21% годовых. «Это лучше и гибче любого вклада», — утверждает он.

Облигации (ОФЗ и корпоративные): к ним стоит присмотреться как к тактической покупке. Текущая высокая ставка не вечна, и, когда ЦБ начнет ее снижать, цены на облигации с фиксированным купоном вырастут.

Альтернативные инструменты: Исаков также обращает внимание на проекты краудлендинга (кредитование юридическими и физическими лицами других физлиц или компаний через специально созданные интернет-ресурсы. — Прим. ред.), которые позволяют получать повышенную доходность и не имеют значимой корреляции с фондовым рынком.

Реальные активы и валюта: страховка от рисков

Недвижимость : Мнения здесь разделились. Аблайхан Аяпов настроен скептически: «Рынок перегрет, ипотека дорогая, и если вы берете квартиру не для жизни, а „чтобы сохранить деньги“, то доходность часто ниже, чем по вкладу». Филипп Шраге более осторожен: для долгосрочного сохранения капитала и готовности к неликвидности недвижимость в успешных локациях остается разумным вариантом.

Золото и валюта : Оба эксперта сходятся в том, что это инструменты не для заработка, а для «страховки» и сохранения капитала. Аяпов называет золото инструментом для защиты, но не для приумножения. Исаков рекомендует иметь в портфеле долю валютных активов (USD/CNY) для хеджирования рисков ослабления рубля.

Собственное дело. Это путь с самыми высокими риском и потенциальной доходностью. «Я открыл компанию в 2020 году, когда казалось, что рынок доставки цветов переполнен. Но мы сделали ставку на скорость, качество и технологии — и это окупилось», — рассказывает Аблайхан Аяпов. Филипп Шраге призывает не нырять в эту область бездумно и предупреждает, что перед стартом нужно реально оценить рынок, конкуренцию и собственные компетенции.

Комбинированная тактика как ключ к успеху

Ни один инструмент не является панацеей. Филипп Шраге резюмирует: «Комбинированная тактика — часть портфеля в ликвидных инструментах, часть в реальных активах и часть в саморазвитии и образовании — обычно оптимальна».

Аблайхан Аяпов предлагает простой рецепт: «Держите часть денег в надежных инструментах, часть — в себе, часть — в движении. Инфляция будет всегда, а вот ваша способность адаптироваться — это и есть настоящая защита от нее».