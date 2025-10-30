НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика «Кто придумал пенсии, на которые нельзя прожить»? И сколько нужно рожать детей, чтобы в старости не бедствовать

«Кто придумал пенсии, на которые нельзя прожить»? И сколько нужно рожать детей, чтобы в старости не бедствовать

В итоге многодетной маме достойную пенсию никто не даст, если она сама не заработает

129
Достойную пенсию, чтобы не экономить каждую копейку, почти никому не удается заработать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДостойную пенсию, чтобы не экономить каждую копейку, почти никому не удается заработать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Достойную пенсию, чтобы не экономить каждую копейку, почти никому не удается заработать

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Российская пенсионная система продолжает генерировать слухи, мемы и просто откровенно трешевые экспертные мнения. Вот последняя такая «инновация»: экономист Светлана Сазанова говорит, что женщине можно родить 18–20 детей, чтобы накопить нужное количество пенсионных баллов, и получать пенсию в 38 тысяч. Ну очень «заманчиво»?

За каждого ребенка начисляются пенсионные баллы. Якобы так выгоднее, чем копить баллы через зарплату, особенно для женщин, проживающих в регионах с низкими доходами. Только вот можно ли сейчас физически и эмоционально родить и воспитать 20 детей?! А как потом обеспечить достойную жизнь такой многодетной семье?! MSK1.RU расспросил об этом экспертов.

— В старой русской деревне из-за отсутствия контроля за рождаемостью (а это даже считалось грехом) женщина жила куда меньше мужчины. В сорок лет она выглядела уже старухой, а до пятидесяти, как правило, не доживала. И дело не только в русской деревне, так было в любой патриархальной среде, — комментирует предложение эксперта член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов. — Так что экономисты, рисующие в воображении желательные баллы за двадцать родов, пусть лучше тренируются не на живых людях. В Москве на 38 тысяч рублей всё равно не проживешь, да и большая их часть уйдет на лекарства.

— Понятно, что такие предложения — это откровенный треш. Но если серьезно, какой сегодня, на ваш взгляд, должна быть адекватная пенсия многодетной матери?

— Строго говоря, многодетность и пенсия — вещи, между собой не связанные. Детородный возраст заканчивается где-то к сорока пяти. А пенсионный теперь наступает в шестьдесят. За эти пятнадцать лет дети, которые появились на свет, вырастут и, по идее, должны помогать родителям. Без этой помощи на 38 тысяч не прожить, а работать после двадцати родов вы вряд ли сможете. Правда Конституция в статье 38 утверждает: «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях». Но вот реализация этой статьи законом никак не обеспечена.

— Ну, когда в России в 2015 году ввели дополнительные пенсионные баллы за периоды ухода за детьми, это объясняли логично: материнство такой же тяжкий труд, как и работа на заводе, тем более в офисе.

— На мой взгляд, вообще, это странная идея — назначать пенсию в зависимости от числа детей. В СССР многодетным матерям полагались серьезные льготы, но не напрямую за детородность. Да и пенсия в СССР была сопоставима со средней зарплатой, то есть на нее можно было жить. Например, при средней зарплате по стране около 145 рублей и минимальной в 70, средняя пенсия составляла рублей 120.

Кто, интересно, вообще придумал пенсии, на которые в принципе невозможно прожить? Любая пенсия должна быть сопоставима со средней или хотя бы медианной зарплатой в регионе, иначе это не пенсионное обеспечение, а медленная ликвидация старших возрастов, — возмущается Баранов.

— Поэтому постоянно и рождаются всё новые слухи, сплетни и фейки вокруг пенсионной системы. И люди в это верят… На ваш взгляд, в каком направлении вообще должна двигаться пенсионная реформа?

— Начнем с того, что уровень пенсионных выплат сейчас недостаточен для того, чтобы в должной мере замещать утрачиваемую заработную плату для пенсионеров. Если раньше коэффициент замещения достигал где-то порядка 37% от среднего уровня заработной платы, то сегодня, по некоторым оценкам, 20–22%, — говорит профессор Института государственного управления РАНХиГС Александр Щербаков. — При этом имеются рекомендации от международных организаций (типа Международной организации труда) о том, что коэффициент замещения должен быть не менее 40 процентов. У нас получается вдвое меньше, чем рекомендуемые показатели. Плюс реальная заработная плата всё-таки растет, и надо, чтобы пенсионные выплаты в реальном выражении тоже бы не уменьшались.

— Всё чаще у современных экономистов звучит такое мнение: молодежь должна сама копить на пенсию, не надеясь на государство. Вы с такой установкой согласны?

— Одно другого ведь не исключает. Можно рассчитывать и на государственную поддержку, и на собственные какие-то накопления. Вопрос только в том, насколько эти частные накопления окажутся состоятельными. У России, к сожалению, опыт в этом плане не очень-то большой. А тот опыт, что имеется, не очень положительный. Поэтому большинство всё-таки относятся с большим доверием к государственной пенсионной системе, а не к частной. Тем более, если будет разрешено негосударственным пенсионным фондам еще совершать какие-то инвестиционные маневры. Здесь нужен жесткий государственный контроль. То есть опять-таки нужно государственную пенсионную систему развивать. Мне кажется, в этом большая перспектива для нашей экономики, нежели делать акцент на негосударственное пенсионное обеспечение.

А вы рассчитываете на нормальную пенсию в старости?

Нет, конечно
Надеюсь
Не знаю
Пенсионные баллы Пенсионные выплаты Пенсия Пособие многодетным Старость Нищета Бедность
