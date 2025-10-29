НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

0 м/c,

 743мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,82
EUR 92,94
Объединение колледжей
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Повысят налоги на дома и квартиры
«Умные решения» в недвижимости
Что ярославцы думают о платных парковках
Застроят 95 участков вдоль трасс
Почему возникает рак
Кто оборудует платные парковки
Стройка у ТЦ
Новый запрет в Ярославской области
Экономика Для некоторых — в три раза: в Ярославле повысят налоги на дома и квартиры

Для некоторых — в три раза: в Ярославле повысят налоги на дома и квартиры

Сколько придется платить за имущество

610
В Ярославле подняли налоги на имущество физических лиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле подняли налоги на имущество физических лиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подняли налоги на имущество физических лиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

29 октября муниципалитет Ярославля поддержал предложение мэрии о повышении налогов на имущество физических лиц. В итоге с 1 января 2026 года ставки налогов на квартиры, дома, гаражи и прочую недвижимость вырастут с действующих сейчас 0,1-0,2% до 0,3%. То есть для некоторых ярославцев налоги вырастут в три раза.

Правда, сразу платить новую сумму горожанам не придется. Утвержденная ставка будет действовать со следующего года, а платить налог по ней ярославцы начнут только с 2027 года. Кроме того, с 2018 года в Налоговом кодексе РФ введено ограничение, по которому ежегодное увеличение суммы налога для жителей не должно превышать 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Каждый год сумма налога будет увеличиваться для граждан не более, чем на 10%, пока не достигнет отметки в 0,3%», — пояснила заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

С учетом этого факта, по расчетам властей, на повышение налогов до предельных значений в Ярославле потребуется около 10 лет, а для некоторых собственников недвижимости еще больше.

Елена Гудкевич показала темпы роста сумм налогов на примере трехкомнатной квартиры площадью 80 квадратных метров в Красноперекопском районе, кадастровая стоимость которой (она же налогооблагаемая база) составляет 4,5 миллиона рублей.

«Сумма налога за 2025 год составит 4669 рублей. В 2027 году (за 2026 год) сумма вырастет на 460 рублей. Таким образом увеличение налога будет для граждан не значительным», — отметила заммэра.

При этом, по расчетам мэрии, увеличение налоговой ставки позволит дополнительно получать в бюджет города с 2027 года только по вновь вводимым объектам около 10 миллионов рублей ежегодно.

На что вырастут налоги в Ярославле:

  • жилые дома;

  • части жилых домов;

  • квартиры;

  • части квартир;

  • комнаты;

  • объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

  • единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

  • гаражи и машино-места;

  • хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Как изменятся налоговые ставки

Сейчас в Ярославле действуют разные налоговые ставки на разное недвижимое имущество:

  • 0,1% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 2 миллионов рублей включительно;

  • 0,15% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью от 2 миллионов 1 рубля до 5 миллионов рублей включительно; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

  • 0,2% — для жилых домов, квартир, комнат кадастровой стоимостью от 5 миллионов 1 рубля.

С 1 января 2026 года на всё это имущество будет действовать ставка в размере 0,3%.

Напомним, о планируемом повышении налогов на землю и имущество в муниципальных округах Ярославской области 10 октября сообщали в правительстве региона. Оговаривалось, что дополнительные доходы от этих налогов будут направлены на финансирование социальных программ. Ситуацию с повышением налогов прокомментировал мэр Ярославля Артем Молчанов. Он отметил, что во всем регионе ставки будут одинаковыми.

Вы согласны с решением?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Своим мнением поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Повышение налогов Мэрия Ярославля Муниципалитет Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
JayroslavMudryi
31 минута
начинайте искать куда переехать-где нет такого беспредела--задушат же, вон электричество взлетит с Нового года-будет снижена социальная норма потребления в три раза — до 1,2 тысячи киловатт-часов. Повышение тарифов на 16% в 2026 году, а затем еще на 14,7% в 2027-м приведет к устойчивому росту себестоимости продукции.
Гость
36 минут
Повышение налогов до 300%. Это вроде как выше официальной инфляции в 8,2% и тем более целевой в 4%.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление