Для некоторых — в три раза: в Ярославле повысят налоги на дома и квартиры

В Ярославле подняли налоги на имущество физических лиц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

29 октября муниципалитет Ярославля поддержал предложение мэрии о повышении налогов на имущество физических лиц. В итоге с 1 января 2026 года ставки налогов на квартиры, дома, гаражи и прочую недвижимость вырастут с действующих сейчас 0,1-0,2% до 0,3%. То есть для некоторых ярославцев налоги вырастут в три раза.

Правда, сразу платить новую сумму горожанам не придется. Утвержденная ставка будет действовать со следующего года, а платить налог по ней ярославцы начнут только с 2027 года. Кроме того, с 2018 года в Налоговом кодексе РФ введено ограничение, по которому ежегодное увеличение суммы налога для жителей не должно превышать 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Каждый год сумма налога будет увеличиваться для граждан не более, чем на 10%, пока не достигнет отметки в 0,3%», — пояснила заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

С учетом этого факта, по расчетам властей, на повышение налогов до предельных значений в Ярославле потребуется около 10 лет, а для некоторых собственников недвижимости еще больше.

Елена Гудкевич показала темпы роста сумм налогов на примере трехкомнатной квартиры площадью 80 квадратных метров в Красноперекопском районе, кадастровая стоимость которой (она же налогооблагаемая база) составляет 4,5 миллиона рублей.

«Сумма налога за 2025 год составит 4669 рублей. В 2027 году (за 2026 год) сумма вырастет на 460 рублей. Таким образом увеличение налога будет для граждан не значительным», — отметила заммэра.

При этом, по расчетам мэрии, увеличение налоговой ставки позволит дополнительно получать в бюджет города с 2027 года только по вновь вводимым объектам около 10 миллионов рублей ежегодно.

На что вырастут налоги в Ярославле:

жилые дома;

части жилых домов;

квартиры;

части квартир;

комнаты;

объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

гаражи и машино-места;

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Как изменятся налоговые ставки

Сейчас в Ярославле действуют разные налоговые ставки на разное недвижимое имущество:

0,1% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 2 миллионов рублей включительно;

0,15% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью от 2 миллионов 1 рубля до 5 миллионов рублей включительно; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

0,2% — для жилых домов, квартир, комнат кадастровой стоимостью от 5 миллионов 1 рубля.

С 1 января 2026 года на всё это имущество будет действовать ставка в размере 0,3%.

Напомним, о планируемом повышении налогов на землю и имущество в муниципальных округах Ярославской области 10 октября сообщали в правительстве региона. Оговаривалось, что дополнительные доходы от этих налогов будут направлены на финансирование социальных программ. Ситуацию с повышением налогов прокомментировал мэр Ярославля Артем Молчанов. Он отметил, что во всем регионе ставки будут одинаковыми.