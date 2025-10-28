Набиуллина рассказала, что будет в следующем году с ключевой ставкой

Набиуллина отметила, что российская экономика сейчас сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Цикл снижения ключевой ставки, по прогнозу Банка России, захватит весь следующий год. Об этом заявила глава банка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

По ее прогнозу, инфляция во второй половине 2026 года опустится к целевому уровню — 4%. Сама инфляция снижается, но этого пока нельзя сказать про инфляционные ожидания. В ближайшие месяцы они могут сохраняться на высоком уровне из-за разовых факторов.

«И мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары, маркеры, и эти факторы, они наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан», — цитирует главу ЦБ ТАСС.

Также она отметила, что российская экономика сейчас сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева. Больше всего, по ее словам, экономике может навредить резкий рост совокупного спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.

