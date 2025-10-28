НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Набиуллина рассказала, что будет в следующем году с ключевой ставкой

Набиуллина рассказала, что будет в следующем году с ключевой ставкой

Инфляция во второй половине 2026 года опустится к целевому уровню

162
Набиуллина отметила, что российская экономика сейчас сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНабиуллина отметила, что российская экономика сейчас сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Набиуллина отметила, что российская экономика сейчас сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева

Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Цикл снижения ключевой ставки, по прогнозу Банка России, захватит весь следующий год. Об этом заявила глава банка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

По ее прогнозу, инфляция во второй половине 2026 года опустится к целевому уровню — 4%. Сама инфляция снижается, но этого пока нельзя сказать про инфляционные ожидания. В ближайшие месяцы они могут сохраняться на высоком уровне из-за разовых факторов.

«И мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары, маркеры, и эти факторы, они наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан», — цитирует главу ЦБ ТАСС.

Также она отметила, что российская экономика сейчас сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева. Больше всего, по ее словам, экономике может навредить резкий рост совокупного спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.

В будущем снижать ключевую ставку Центробанк намерен медленно. В противном случае россиян ждут серьезные экономические последствия, включая падение курса рубля, рост цен на товары и услуги, а также запредельную стоимость недвижимости. Мы поговорили с экспертами и выяснили, каких шагов стоит ждать от ЦБ в дальнейшем.

Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». А еще мы создали канал в MAX, чтобы размещать там только эксклюзивный и действительно важный контент. Подписывайтесь — будем держаться вместе!

Комментарии
1
Гость
10 минут
а сама она будет в следующем году руководить? они собрались вечно править?
Читать все комментарии
