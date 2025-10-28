Как в душу. По кому ударит запрет поставок унитазов из Европы

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Три с половиной года Европа держалась. Три с половиной года несла потери, но не сдавалась. И вот критическая точка пройдена — дальше терпеть было невозможно. 23 октября ровно в 10:00 России отказали в поставках европейских унитазов. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Сразу к главному. С 2022 года унитаз, произведенный непосредственно в Европе, и так стал в России редкостью. Причин тому масса, но главное — сами европейцы в свое время массово переносили производство в теплые страны, и теперь поставки из Турции или того же Китая европейских брендов давно никакая не проблема.

Кстати, стоит отметить: большинство остальной фаянсовой сантехники — ванны или раковины — европейцы нам всё еще разрешают себе поставлять. Проблема конкретно в биде, писсуарах и унитазах. Подвесных и напольных.

До начала разлада между Европой и Россией крупнейшим поставщиком фаянсовой сантехники была Германия. Не сказать, что очень уж много, но на 10 миллионов евро в год поставки оттуда шли. В 2021 году на фоне отложенного спроса в предыдущем, коронавирусном году Германия поставила рекорд — увеличила поставки до 16 миллионов евро.

Однако затем — безо всяких санкций — фаянсовые потоки из Европы в Россию стали пересыхать. Но и тут не обошлось без коварства. Если вся Европа дружно поставки унитазов к нам сокращала, то Италия их, наоборот, наращивала. Равно как и Латвия с Эстонией, которые свои хоть и мизерные, но вполне твердые поставки сумели удвоить. Да и Литва вполне сохранила докризисные объемы, никуда не делась.

Даже максимально дружественная Венгрия перестала посылать сантехнику, а вот Польша — казалось бы! — хоть и снизила обороты, но всё еще продолжает снабжать Россию своими полезными изделиями.

В целом объем рынка санфаянса в России потребляет продукции более чем на 200 миллиардов рублей в год — когда больше, когда меньше, но ориентир примерно такой. Одним из очевидных локомотивов отрасли, разумеется, всегда были новостройки.

Замедление темпов ввода новых домов сказалось в прошлом году и на санфаянсе — падение было пропорциональное, около 2–3% к предыдущему году. А вот в 2025 году падение уже превысило 5% (а в Петербургской агломерации 13%), и вслед за ним упало и потребление сантехники. Из-за дорогих кредитов люди откладывают и ремонты в существующих домах, что также бьет по отрасли.

Однако никаких именно что катаклизмов не наблюдается. Всё же представить себе рынок с более стабильным спросом, чем санфаянс, довольно трудно. Да, россияне стали экономить и отказываться от тех самых европейских брендов в пользу более практичных и не меньшего качества изделий из условно дружественного Китая и себе на уме Турции. Да и доля-то европейцев на рынке была всегда, мягко говоря, не доминирующей — меньше одного процента в самые лучшие времена.

«Небольшой объем товаров европейского производства в категории санфаянса сохраняется в „Максидоме“ на текущий момент. Но эта доля не превышает 10%, и в основном эти позиции — комплектующие и сиденья. 80% ассортимента приходится на товары российского, белорусского и китайского производства, — рассказали „Фонтанке“ в одной из крупнейших в России сети магазинов товаров для дома. — Конечно, доля Китая за последние годы выросла в структуре импорта. Но говорить о значительных переменах и в номенклатуре сантехники не приходится. Большая часть брендов, которые были доступны покупателю в конце 2021 года, сохранилась в нашем ассортименте и сейчас. Кроме того, мы активно продаём СТМ и развиваем свои бренды, это интереснее с точки зрения доходности».

Однако, разумеется, даже у самого хорошего тульского унитаза и у какого-нибудь Grohe или Antonio Lupi за 230 тысяч или Toto Neorest вообще за 890 — очень разные покупатели. И объяснять, почему одно не хуже второго, но и второе стоит своих денег — вещь бессмысленная.