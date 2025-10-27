НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Выплаты пособий, зарплат и пенсий изменятся из-за праздничных дней в ноябре: что нужно знать

Выплаты пособий, зарплат и пенсий изменятся из-за праздничных дней в ноябре: что нужно знать

Собрали изменения в одном тексте

114
Деньги придут людям раньше | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUДеньги придут людям раньше | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Деньги придут людям раньше

Источник:

Леонид Меньшенин / 74.RU

Выплаты, которые должны прийти россиянам со 2 по 4 ноября, можно будет получить раньше срока. График поступлений изменится из-за Дня народного единства. Кому и когда стоит ждать поступлений, рассказали в материале.

День народного единства учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Изменения коснутся, например, выплаты зарплаты. Если по документам она должна поступить в день, который будет выходным или праздничным, работодатель обязан предоставить ее в последний рабочий день. Такая же история с выплатами пенсий и пособий, которые предоставляет Социальный фонд России. Это значит, что все выплаты, которые обычнно приходят 2, 3 или 4 числа месяца, поступят раньше.

Например, большинство детских пособий выплачивается в единую дату — каждое третье число месяца. В это время с помощью безнала поступают деньги за прошлый месяц. Если дни выплаты попадают на праздники и выходные, то деньги перечисляют заранее. Если выплаты производят через почту, то доставка бывает с 3-го по 25-е число месяца в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

1 ноября выплатят:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям;

  • ежемесячное пособие на первого ребёнка до трёх лет;

  • ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Досрочно выплаты в ноябре придут и неработающим родителям, которые получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Но это произойдет не из-за Дня народного единства. По стандартному графику оно приходит 8-го числа, а это будет суббота. Поэтому родители получат пособие на день раньше — 7 ноября.

По обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет — 5-го числа. Это будет первый рабочий день после праздников.

Изменения ждут и пенсионеров. День выплат будет зависеть от того, когда обычно человек получает деньги и каким способом: на счет в банке или через почту.

График выплат пенсий через Почту России:

  • Если вы получаете пенсию 3–4 ноября, то в этот раз она придет вам 1 ноября;

  • 5 ноября первый рабочий день после праздников, поэтому пенсия придет по графику;

  • 6 ноября — по графику;

  • Если вы получаете пенсию 7–8 ноября, то в этот раз она придет вам 7 ноября.

  • Если не успели получить деньги в свой день, это можно сделать до 25 ноября — по режиму работы вашего отделения.

График выплат через банк:

  • Если вы получаете пенсию на карту и ваша дата — 3 или 4 ноября, зачисление будет 1 ноября;

  • Выплаты с 5 по 25 ноября придут по обычному графику. Деньги могут поступить в течение дня — это зависит от банка.

Если по какой-то причине вы не обнаружили поступлений до конца дня, то следует связаться с клиентской службой Социального фонда или вашим банком. Уточнить график работы СФР в вашем городе можно на официальном фонда.

Еще из-за ноябрьских праздников в России началась шестидневка. Однако такой плотный график касается лишь тех, кто работает в пятидневку. О том, когда ждать ближайших длинных выходных, мы подробно рассказали в этом материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
