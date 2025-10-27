Нашли один из самых больших алмазов в стране, что дальше? Куда в эпоху санкций идут драгоценные камни из России

Каждый пятый российский алмаз — из Поморья Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа, «АГД Даймондс»

Архангельская область — единственное в Европе место, где добывают алмазы. И второе — в России. Этой осенью здесь нашли уникальный драгоценный камень, который вошел в пятерку самых крупных в стране. Уникальные природные кристаллы, которые еще называют богатством Русского Севера, определенно, являются поводом для гордости. Однако ситуация на алмазном рынке сейчас непростая. После санкций G7 отрасль переживает кризис, и предприятия вынуждены подстраиваться под нынешние условия. Наши архангельские коллеги из 29.RU разбираются, куда, с учетом происходящих в мире событий, идут добытые в России алмазы, выгодно ли это производство для экономики сейчас и насколько важно развивать его дальше.

С 1 января 2024 года Евросоюз и страны «семерки» запретили прямой импорт российских алмазов, а с 1 марта того же года ввели полный запрет на импорт необработанных и обработанных алмазов российского происхождения через третьи страны.

Про алмазный потенциал Поморья

Алмазодобычей в Архангельской области занимаются два предприятия. «АГД Даймондс» разрабатывает месторождение им. В. Гриба в Мезенском округе, «Севералмаз» (входит в «АЛРОСА») — месторождение им. М. В. Ломоносова в Приморском округе.

По данным правительства региона, в Архангельской области добывается пятая часть российских алмазов . Основное количество кристаллов приходится на Якутию. В конце 2024 года губернатор Александр Цыбульский заявил о планах расширить возможности экспорта.

— Уже сегодня эксперты говорят, что с большой степенью вероятности мы сможем минимум удвоить наши запасы. Если сегодня Архангельская область обеспечивает 20% добычи российских алмазов, то мы предполагаем выйти на 40%.

У нас хорошие алмазы, ювелирного качества. Поэтому для нас это очень важная и с точки зрения бюджета образования отрасль. Александр Цыбульский губернатор Архангельской области

О добыче алмазов 29.RU поговорили с министром природных ресурсов и ЛПК региона Анной Шевелевой на международном форуме «Арктические проекты сегодня и завтра».

По словам Анны Шевелевой, алмазоносные месторождения Архангельской области исследованы еще не до конца:

— У нас месторождения алмазов трубочного типа. Месторождение имени В. Гриба, состоящее из одной трубки, и месторождение имени М. В. Ломоносова, состоящее из шести трубок, из которых на сегодня разрабатываются три, — это южная группа.

Северная группа трубок имеет потенциал на 50–70 лет. Анна Шевелева министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Это трубки взрыва, грубо говоря, древние вулканы, прорывы магматических пород, которые застыли, и в них в результате геохимических процессов при очень высокой температуре из углерода образовались кристаллы алмазов во вмещающих породах.

По словам министра, предприятия используют несколько технологий добычи кристаллов:

— Предприятия добывают вмещающие породы и через обогатительное производство добывают из них кристаллы алмазов. Содержание там очень небольшое, поэтому для того, чтобы добыть один кристалл алмаза, приходится переработать очень много руды самыми разными методами . Это измельчение, рентгеноскопические методы, когда уже, собственно, отфильтровываются сами вот эти кристаллы алмаза.

Что касается запасов драгоценных камней, то на каждом месторождении оно имеет свою специфику.

— Содержание алмазов ювелирного качества в месторождениях разное. Если на месторождении им. М. В. Ломоносова меньше ювелирных алмазов и больше технических , то на месторождении им. В. Гриба, наоборот, преобладающий процент алмазов ювелирного качества , — отметила Анна Шевелева.

И у нас на месторождениях есть редкие цветные алмазы благодаря включениям розоватого, зеленоватого, желтоватого оттенка. Тоже такая особенность алмазных месторождений нашего региона. Анна Шевелева министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

В июле этого года областное Министерство природных ресурсов и ЛПК также заявило о планах на разработку новых месторождений алмазов:

— Геологические условия Архангельской области свидетельствуют о наличии большего числа алмазных трубок, что подтверждается не только открытыми месторождениями, но и экспертными оценками, согласно которым, вероятные запасы региона составляют 750 млн каратов — втрое больше запасов существующих месторождений.

По данным правительства, алмазодобывающие компании региона за свой счет ведут поиски новых месторождений на 12 участках:

— Ежегодно на эти цели выделяется не менее полумиллиарда рублей. На сегодня выделены и полностью обоснованы для поисков новых месторождений 4 участка.

Поиски алмазов в Архангельской области осуществляются при поддержке Федерального агентства по недропользованию. Соглашение о взаимодействии между правительством и Роснедрами заключили в 2024 году на выставке-форуме «Россия». Также в 2023 году была создана рабочая группа по воспроизводству алмазов на территории Поморья. По результатам ее деятельности в регионе начала работу геологоразведочная экспедиция Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов. Полевые изыскания специалисты ведут в Онежском округе между поселками Мудьюга и Кодино.

Что делают с уникальными камнями

Один из пяти крупнейших алмазов в России добыли на месторождении им. В. Гриба в конце сентября. Его вес — 340 карат, или 68 граммов, длина — 5 сантиметров. По размеру он сопоставим со спичечным коробком.

— Этот алмаз стал самым крупным за всю историю промышленной отработки месторождения и вошел в пятерку крупнейших алмазов, добытых в современной России. По результатам предварительной классификации специалисты отнесли кристалл к редкой категории алмазов, которую отличают исключительная чистота и высокая прозрачность . Доля таких алмазов составляет 2% от общего числа природных камней , — отметили в АО «АГД Даймондс», которому принадлежит находка.

В компании также сообщили, что камень может пополнить Алмазный фонд России после оценки Гохрана. Как позже рассказал 29.RU генеральный директор «АГД Даймондс» Михаил Баков, все алмазы перед продажей проходят классификацию и первичную оценку в Гохране.

— Но скоро мы запустим эти процессы у себя, в Архангельске, — отметил глава компании.

За всю историю алмазодобычи на месторождении им. В. Гриба было найдено 49 редких алмазов. Второй по размеру алмаз — «Владимир Гриб» — весит 222,09 карат. Всего в Архангельской области было переработано около 80 млн тонн руды и добыто 80 млн карат алмазов, среди них 54 кристалла уникальные. Редким алмазам весом больше 50 карат присваиваются имена в честь выдающихся деятелей или значимых дат. Так, есть кристаллы, названные в честь Петра I, Федора Абрамова, Степана Писахова, Розы Шаниной, Федота Шубина, Павла Балакшина и других исторических личностей.

О судьбе уникальных природных алмазов 29.RU подробнее рассказал исполнительный директор Геммологического Центра МГУ Юрий Шелементьев:

— Большинство кристаллов алмаза, которые добываются в земле, как в России, так и за рубежом, не относятся к уникальным: они не такие крупные, не такие чистые. Но, когда находят крупный и чистый камень, к нему сразу возникает особое внимание. Есть закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях, из него следует, что добытые в недрах России уникальные алмазы сначала предлагаются государству , то есть этот конкретный алмаз может купить Гохран России. В ряде случаев создается комиссия, которая может признать алмаз уникальным, для этого есть специальные критерии.

То есть существуют юридические процедуры, и просто так продать такой алмаз ограночному предприятию нельзя. Юрий Шелементьев исполнительный директор Геммологического Центра МГУ, кандидат геолого-минералогических наук, президент Национальной Геммологической Ассоциации

Как добавил Юрий Шелементьев, алмазоносные месторождения Архангельской области хоть и не сравнятся с якутскими, но имеют свою ценность:

— Архангельская область интересна тем, что кроме нее больше на территории Европы нет месторождений алмазов. В Якутии добывается больше. Но тот факт, что в Архангельске есть эти алмазы, — это повод, скажем, хотя бы осознать этот факт.

Что происходит на мировом рынке алмазов

Россия стоит на первом месте по производству алмазов в мире. По данным Кимберлийского процесса, в 2024 году Российская Федерация обеспечила 35% мировой добычи алмазов с показателем 37,32 млн карат. В тройке стран-лидеров также находятся африканские Ботсвана (17%) и Ангола (13%).

Кимберлийский процесс — утвержденная в 2003 году ООН международная система сертификации для предотвращения торговли «кровавыми алмазами», то есть необработанными алмазами, которые используются повстанческими группировками или их союзниками для финансирования конфликтов. Страны, входящие в Кимберлийский процесс, делятся данными по добыче, импорту и экспорту алмазов.

В мировом экспорте алмазов Россия уступает ОАЭ и Европейском союзу. В прошлом году из страны вывезли 30,37 млн карат (2,6 млн долларов в денежном эквиваленте). В 2023-м — 32,4 млн карат (3,7 млн долларов).

Глобальный экспорт алмазов по итогам 2024 года снизился на 7,21%, до 284,9 млн карат, стоимость поставок упала на 16,8%, до 30 млрд долларов.

Как писал прошедшим летом Коммерсантъ, ссылаясь на слова начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, снижение экспорта алмазов в денежном выражении связано с увеличением продаж «АЛРОСА» более мелких камней : вывоз крупных алмазов сейчас ограничен санкциями. Также снижение экспорта объясняется общим снижением цен на алмазы.

В начале сентября в интервью ТАСС гендиректор «АЛРОСА» Павел Маринычев рассказывал, что компания «переживет кризис в алмазной отрасли», так как является «единственной сейчас прибыльной алмазодобывающей компанией в мире».

«АЛРОСА» добывает около 90% алмазов в России.

По словам Маринычева, рынок нормализуется после «небольшой паузы, необходимой для адаптации к новым тарифным реалиям». Он отметил, что в начале 2025 года на рынке появились «признаки разворота», а цены на бриллианты сегодня «менее волатильны, чем в прошлом или позапрошлом годах». Глава компании также не исключает двухзначных темпов роста цен в ближайшие годы, в первую очередь на дефицитные крупные камни . При этом он отмечает «неопределенность, связанную с тарифами США на продукцию из Индии».

90% всей алмазной продукции мира превращаются в бриллианты в Индии. А треть индийского экспорта ограненных камней приходится на Соединенные Штаты Америки. Однако в августе США ввели пошлины на индийские товары в размере 50%, поэтому индийские огранщики снизили закупку алмазов. По итогам августа в страну импортировали 6,4 млн карат, что стало самым низким показателем за 2025 год.

Также в прошлом месяце Коммерсантъ со ссылкой на данные аналитиков и Мосбиржи писал, что перспективы на алмазном рынке остаются слабыми.

По словам исполнительного директора Геммологического Центра МГУ Юрия Шелементьева, сейчас также развивается рынок синтетических алмазов , которые конкурируют с природными, что создает трудности на мировом рынке природных алмазов.

— На ювелирном рынке одновременно клиентам предлагают изделия и с природными, и с синтетическими бриллиантами. Это все началось с 2011 года и происходит во всем мире, мы это видим, и это значит, что мировые цены на бриллианты сейчас в лучшем случае не растут, иногда даже снижаются , — пояснил 29.RU геммолог.

Но это не значит, что в будущем синтетические бриллианты как-то вытеснят природу. Потому что природные покупают за то, что они природные. А синтетические бриллианты не обладают их признаками. Юрий Шелементьев исполнительный директор Геммологического Центра МГУ, кандидат геолого-минералогических наук, президент Национальной Геммологической Ассоциации

Мы поинтересовались у эксперта, может ли общее падение цен на алмазы повлиять на добычу природных камней.

— Если цены на мировом рынке падают, то на некоторых месторождениях добыча алмазов может приостановиться, стать нерентабельной. Но, чтобы нам понять, в какой момент и какие именно месторождения могут приостановить добычу, нам надо владеть внутренней информацией добывающих компаний, — ответил Юрий Шелементьев.

Как добавил геммолог, из-за санкций алмазодобывающие компании также начали засекречивать информацию , поэтому данные Кимберлийского процесса могут быть не совсем точны и о реальной динамике цен рассуждать довольно сложно.

— В какой-то момент эта статистика вошла в противоречие с тем, что надо санкции обходить. Мы не можем ее принимать за чистую монету. И более того, мы видим, что у нас та же главная алмазодобывающая компания «АЛРОСА», видя, что санкционное давление растет, начала засекречивать разного рода информацию, в том числе по производству.

Но, по словам Юрия Шелементьева, Россия сохраняет лидирующие позиции на рынке алмазов и бизнес смог перестроиться на работу в условиях санкционного давления.

— Каждый третий алмаз на планете российский. С момента начала спецоперации СМИ активно публикуют информацию, что санкции будут блокировать поставки российских алмазов на мировой рынок. Тем не менее добыча алмазов продолжается и алмазодобывающие компании России научились работать в эпоху санкций.

Министр природных ресурсов и ЛПК региона Анна Шевелева рассказала, что предприятиям Архангельской области удалось наладить экспорт:

— Наши алмазодобывающие предприятия действительно столкнулись с закрытием определенных рынков, с трудностями вывоза и продаж на международных аукционах, но тем не менее выходы для себя они находили, продолжали продавать алмазы, в том числе крупные .

Выгодны ли алмазы для экономики

По данным правительства Архангельской области, добыча алмазов играет заметную роль в экономике региона.

— Алмазодобывающие предприятия вносят достаточно существенный вклад в экономику региона и внутренний валовый продукт. Уже больше 3000 человек у нас работает на них. Мы от них эффект, конечно, большой видим. И считаем геологодобывающую отрасль во главе с алмазодобывающими предприятиями значимой и существенной, — прокомментировала Анна Шевелева.

Алмазы приносят существенные доходы, поэтому очень важно, чтобы у предприятий была возможность выходить на рынки и эти алмазы продавать по конкурентоспособным ценам. Анна Шевелева министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

О том, как отрасль влияет на экономические показатели, мы до этого говорили и с гендиректором «АГД Даймондс» Михаилом Баковым.

По его словам, в комментариях к новостям про добытые алмазы уникальных размеров часто встречается мнение, что регион с этого ничего не получает:

— Люди с обидой пишут: «Добыли и вывезли наше архангельское сокровище к себе в Москву, а нам что?» Внешне все так и выглядит, но, согласитесь, было бы странно добывать что-либо и, не имея собственного соразмерного потребления, накапливать. Это можно сказать про любой тип полезных ископаемых — нефть, золото, металлы, алмазы.

Упреки, что жителям области ничего не досталось, рождаются из-за того, что люди не видят всей картины или не обладают специфическими знаниями законов экономики, не знают нормативной базы, и тут путь один — объяснять, как это работает. Михаил Баков генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС»

На основании закона «О недрах», сами недра и все полезные ископаемые, находящиеся там, принадлежат государству. В рамках полученной лицензии алмазодобывающе предприятия ведут разработку месторождения и платят государству НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

— Этот налог выплачивается не в федеральный, а в областной бюджет, то есть это деньги Архангельской области , — объясняет гендиректор компании. — Это еще не всё. Цель любого бизнеса — произвести и продать продукцию или услугу, получив прибыль. Этим мы день и ночь и занимаемся, и невозможно решить эту задачу, не «увезя алмазы в Москву». Мы платим государству налог на прибыль, и, в основном, он тоже поступает в бюджет региона. Есть еще транспортный налог, налог на имущество, прямая поддержка социальной сферы и многое другое.

Как добавил Михаил Баков, на этом «волшебное действие» алмазов не заканчивается.

— Люди, которые трудятся на предприятии, — это жители города и области, это 1400 человек. Прибавьте сюда смежников, подрядные организации, местных производителей и поставщиков, которые активно помогают нам строить и развивать предприятие — в общем и целом, это 2500–3000 человек, которые прямо или косвенно получают доход от работы в «АГД ДАЙМОНДС» или с «АГД ДАЙМОНДС» и тратят эти деньги в городе и области. Год на год не приходится, но в среднем могу оценить сумму, которую алмазы приносят Архангельской области и ее жителям, в 8–10 миллиардов рублей в год.

По данным областного правительства, объем налоговых отчислений «АГД Даймондс» в консолидированный бюджет Архангельской области, федеральный бюджет и бюджеты других регионов России в 2024 году составил почти 6,4 млрд рублей, а план на 2025 год — 8 млрд рублей.

Как отметил исполнительный директор Геммологического Центра МГУ Юрий Шелементьев, слово «алмазы» звучит громко, но для экономики нашей страны это «не самая важная отрасль» .

— Месторождения алмазов открыты и разрабатываются, они прибыльны. Создаются рабочие места, это стабильный добывающий бизнес. Но большее значение для экономики имеют другие отрасли. Например, посмотрите, сколько добывается газа или нефти. Там вы увидите большие цифры. Вы можете посмотреть транспорт, строительство, там вы тоже увидите большие цифры. И если эти отрасли сравнить с объемами добычи и продаж алмазов, вы увидите более скромные цифры.

Американские ювелиры зарабатывают на российских алмазах больше, чем российские добывающие компании. Юрий Шелементьев исполнительный директор Геммологического Центра МГУ, кандидат геолого-минералогических наук, президент Национальной Геммологической Ассоциации

— Потому что стоимость алмаза, когда мы его добыли, одна, стоимость бриллианта, когда его огранили, другая, стоимость ювелирного изделия третья, а уже в ювелирном бутике стоимость четвертая, — объясняет эксперт. — Пока алмаз движется до потребителя, каждый следующий шаг становится дороже. Маржа при ювелирной торговле выше, чем маржа при огранке. Анекдотичная ситуация в том, что если санкции вдруг бы заработали, то тогда, конечно же, и российским добывающим компаниям пришлось бы несладко, и индийским ограночным предприятиям пришлось бы несладко, но хуже всего пришлось бы ювелирам США .

Маржа — это разница между ценой продажи и себестоимостью товара или услуги.

При этом Юрий Шелементьев отмечает, что алмазодобыча в России важна для мировой экономики.

— В нашей стране еще с советских времен существует сильная геология. Геологи находят полезные ископаемые, и далее идет их добыча. И наша страна этим сильна. Россия не просто большая территория, а территория, богатая полезными ископаемыми. И эти полезные ископаемые влияют на роль нашей страны в мире.

Тот факт, что у нас много разных ископаемых, он обуславливает место нашей страны в мире как глобального поставщика ресурсов. Юрий Шелементьев исполнительный директор Геммологического Центра МГУ, кандидат геолого-минералогических наук, президент Национальной Геммологической Ассоциации