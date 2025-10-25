Давай по чесноку. Обвешивают ли нас в супермаркетах?

Все весы показывают разный вес. Почему? Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В редакцию «Фонтанки» поступил тревожный звоночек от читательницы. Она взвесила две головки чеснока на разных кассах самообслуживания в популярном супермаркете. И получила результаты с разницей почти в 300 граммов. «Фонтанка» разбиралась, как такое возможно.

Согласно кулинарному — и ботаническому — опыту человечества, одна среднестатистическая, беленькая и подсушенная головка магазинного чеснока весит от 30 до 50 граммов. Неприлично фиолетовые чесночные булавы «нового урожая» могут весить и больше, но эта история не о них, а об относительности мира, в котором мы живем.

Кило чеснока стоит около 300 рублей. То есть пара головок (среднестатистических, беленьких) тянет рублей на 30–40.

Читательница «Фонтанки» Анна взвесила две головки чеснока в супермаркете. Касса самообслуживания предложила ей заплатить за покупку 143 рубля и 16 копеек. Потому что, по мнению кассы, чеснок потянул на 358 граммов.

Читательница утверждает, что такой удивительный результат выдали две кассы самообслуживания из трех. Своим открытием Анна поделилась с продавцами.

«Мне сказали, идти к кассиру и там взвешивать-оплачивать, — говорит Анна. — Книгу жалоб отказались дать, сказали, пишите на сайте обращение. Я написала, фото весов приложила. На фото видно, что я эти две головки чеснока взвешивала дважды. Две недели прошло, до сих пор тишина, нет ответа».

«Фонтанка» решила провести эксперимент в трех популярных сетях супермаркетов в шаговой доступности и выяснить, что за тайную метрологическую жизнь ведут весы. Может быть, мы напрасно слепо им доверяем?

Некоторые из нас, между прочим, еще помнят времена, когда в универсаме у дома могли обвесить. Злодеи высверливали полости в гирьках, которыми измерялся вес товара. И получалось, что на гирьке написано «1 кг», а там этим кг и не пахло. Обман был груб, но его можно было заметить и разоблачить. А как разоблачить кассу самообслуживания?

Итак, в первом супермаркете мы купили две головки чеснока. Касс самообслуживания там не было, но весы на обычной кассе показали 98 граммов. Результат мы перепроверили с помощью карманных электронных весов. Получилось 96 граммов — разница на уровне допустимой погрешности. В двух других супермаркетах кассы самообслуживания выдали те же цифры — 96 и 98 граммов. А вот в четвертом магазине те же самые две головки чеснока на одной кассе потянули на 96, а на второй — на 124 грамма. Это же целых 28 граммов из ниоткуда. Допустим, если речь о чесноке по 300 рублей за килограмм, мы переплатили бы всего лишь 8 рублей и 40 копеек. А если бы покупали корень имбиря по 565 рублей за кило, то уже 15 рублей и 82 копейки. А если таких простачков наберется хотя бы десяток за день, то это уже 158 рублей. Такими темпами за месяц можно обвесить на одних только имбирных рожках тысяч на пять. И это только на одних весах в одном супермаркете. А сколько может набежать в масштабах города? Страшно представить.

В первом супермаркете с которого все началось, установлены три кассы самообслуживания. После визита Анны с ними, очевидно, поработали. Две ничем себя не выдали, показав ожидаемые 96 и 98 граммов. А третья-то прокололась — 122 грамма как с куста!

Сразу оговоримся, далеко не во всех супермаркетах персонал смотрел на манипуляции корреспондента сквозь пальцы. Подходили охранники. Кассирши делали замечания. Вы, мол, этот чеснок уже взвешивали, а оплачивать собираетесь? Но по морде ни разу не дали. И на том, как говорится, спасибо.

Поэтому мы решили усложнить себе жизнь и выяснить, какова будет погрешность, если взвешивать не только наши пресловутые две головки чеснока, но еще и что-нибудь потяжелее. Например, кило сахара в полиэтиленовом пакете с пометкой «ГОСТ».

Итак, первый супермаркет. Чеснок — 96 граммов, кило сахара — 1 кило и 22 грамма. Но про чеснок-то мы точно знаем, что он 96. Выходит, нам подарили три-четыре чайные ложки сахара просто так? Мир, получается, добрее, чем мы думали? Но на двух соседних кассах самообслуживания те же чесночины весят 98 граммов. А тот же килограмм сахара — опять кило и двадцать два. Но по идее, если чеснок тут тяжелее на 2 грамма, то и сахар должен быть пропорционально тяжелее — граммов эдак на 20. То есть тут у нас уже умыкнули три-четыре ложки сахара. Как после такого верить электронным приборам? Словом, не пытайтесь это повторить, трюк выполнен профессионалом, устойчивым к стрессу и дурным новостям.

Едем дальше.

Еще один магазин: на одной кассе чеснок — 96 граммов, сахар — кило и четыре грамма, на второй — 98 граммов и… опять кило и четыре грамма.

Следующий супермаркет. Чеснок на обеих кассах весит 98 граммов. А сахар — 990 граммов! Даже не килограмм. Две чайные ложки сахара растворились в неизвестно чьей чашке чая.

Следующие два супермаркета разных сетей: работают впритирку друг к другу. В первом подозрительно похожая картина: чеснок — 98, а сахар — 966, на обеих кассах. На которых, кстати, стоят лукавые таблички: «На весы штучный товар не ставить». Тут, конечно, возникают вопросики и к производителю сахара. Если пишешь на пакете 1 кг и «ГОСТ», так будь добр, сделай 1 кг и не морочь населению голову. Во втором чеснок — те же 98 граммов. А эталонный килограммовый сахар в пакетах разобрали. Килограммовый в картоне весит кило и тридцать граммов — но тут вопросов нет, картонная коробка примерно такой привес и дает.

Допустимые погрешности при измерении практически всего — от температуры тела человека до массы драгоценных камней — регулируются постановлением Правительства № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». При определении массы товаров, продающихся на вес, допустимые погрешности — при весе от 10 до 100 граммов включительно — 0,2 грамма (а не 26–28 граммов, как получилось у нас), а свыше 500 граммов и до 2 кг — 1 грамм. При расфасовке товаров весом свыше 500 и до 1000 граммов допустимая погрешность — всего 3 грамма (а не от 22 до 34 граммов, как показали нам весы на кассах самообслуживания).