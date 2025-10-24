В Центробанке раскрыли план дальнейшего снижения ключевой ставки: каким он будет

Эльвира Набиуллина считает, что резкое понижение ключевой ставки повлекло бы за собой рост спроса при недостаточном предложении Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Центробанк считает, что может продолжить снижать ключевую ставку, однако более аккуратно. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы считаем, что можно двигаться вперед, но более аккуратно из-за большого числа временных проинфляционных факторов, которые могут иметь большие вторичные эффекты. И, конечно, ситуация на рынке труда. Почему аккуратно? Потому что напряженность на рынке труда сохраняется. Но почему можно смягчать? Потому что напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, ЦБ предполагает возможность как снижения, так и сохранения ключевой ставки в декабре.

«Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки», — сказала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что резкое понижение ключевой ставки повлекло бы за собой рост спроса при недостаточном предложении. По ее словам, в такой ситуации инфляция очень быстро повысится и начнется «лавинообразный процесс», который приведет к значительному росту цен.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ принципиально важно продолжать снижать инфляцию. Однако для устойчивого достижения цели по инфляции понадобится более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось ранее.

О чем еще сказала глава ЦБ

Банк России учитывает ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке;

ЦБ повысил диапазон ставки на следующий год до 13–15%, что даст возможность достичь цели по инфляции в 4% и удержать ее на этом уровне в дальнейшем;

экономика в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики ЦБ снизил прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5–1%;

укрепление рубля связано во многом с жесткой денежно-кредитной политикой, но на этом также сказались и разовые факторы.