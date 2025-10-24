Главное — успеть. Какие выплаты пенсионерам надо оформить до конца года

Многие выплаты получаются по заявлениям Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Пенсионеры в России могут получить многие выплаты, если вовремя предоставят на них заявления. Три таких примера назвала Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она рассказала подробности агентству «Прайм».

Во-первых, для федеральных льготников положены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ). В НСУ входят самые разные расходы: приобретение лекарств по рецепту, оплата транспорта к месту лечения, оплата санаториев и курортов.

«Для того чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 руб/мес), необходимо подать соответствующее заявление», — напомнила эксперт.

Во-вторых, пенсионеры регулярно освобождаются от уплаты налога на имущество. Это касается одного объекта недвижимости. Также у пенсионеров есть возможность получить налоговый вычет по имущественному налогу.

«Для получения налоговых льгот необходимо до 1 ноября текущего года подать заявление в ФНС с указанием объекта. Если заявления нет, то льгота будет предоставлена автоматически на самый дорогой объект недвижимости», — пишет агентство.

Пенсионеры в возрасте старше 70 лет также могут получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капремонт. Если пенсионеру уже исполнилось 70 лет, то размер компенсации составляет 50% от взноса, если 80 лет, то 100%. Для того чтобы получить субсидию, необходимо, помимо возраста, выполнение одного и двух условий: отсутствие работы и одинокое проживание; проживание с неработающими родственниками-пенсионерами; наличие у неработающих родственников, с которыми проживает пенсионер, инвалидности I или II группы.

Для получения компенсации пенсионеру необходимо сначала уплатить взнос, а потом подать заявление и приложить документы, доказывающие его уплату. Тогда понесенные расходы будут возмещены.