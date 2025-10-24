Новые санкции не очень страшны? Как отразится на экономике России ограничение доходов от продажи нефти и газа

Доходы от нефти начнут падать? Источник: Сергей Михайличенко/ FONTANKA.RU

Евросоюз и США объявили о скоординированных шагах по ужесточению санкций в отношении российского ТЭК. Новые меры направлены на ограничение доходов России от продажи нефти и газа. Они уже вызвали резкий скачок цен на нефть на мировых рынках.

MSK1.RU выяснил, что уже конкретно известно о санкционных ограничениях.

Евросоюз официально принял 19-й пакет санкций. Он включает запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, ужесточение запретов на сделки с «Роснефтью» и «Лукойлом», введение ограничений на 117 судов «теневого флота». В санкционный список включили 45 организаций, включая 12 компаний в Китае и Гонконге. Полный запрет на операции с 5 российскими банками, ограничения для платежных систем и банков третьих стран в Белоруссии и Казахстане. Кроме того, введено ограничение передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза.

США одновременно с принятием европейских санкций объявило о введении санкций против «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних компаний. Американские власти заявили о готовности и далее ужесточать санкционное давление в случае необходимости.

Под ограничения попадают все активы корпораций на территории США и структуры, в которых они владеют 50% и более. Вашингтон призвал своих союзников поддержать принятые меры и заявил о готовности при необходимости их усилить. Аналогичные ограничения ранее ввела, напомним, Великобритания.

Влияние новых санкций уже ощущается на мировом нефтяном рынке. Цены на нефть марки Brent подскочили более чем на 3%, продолжив рост предыдущей сессии. Это свидетельствует о том, что рынок опасается перебоев в поставках и дефицита нефти в будущем. Об этом мы поговорили с известным экономистом, инвестиционным банкиром Евгением Коганом.

— Естественно, всех волнует вопрос, как новые санкции повлияют на экономическую стабильность российского ТЭК и на бюджет.

— Вы знаете, дело в том, что окончательный пакет санкций еще не оглашен. Пока всё, что мы знаем, — это некие прикидочные данные. Как уже очень часто оказывалось, гора рождала мышь, — говорит Евгений Коган. — Мы видим, что российский бизнес с 2022 года находит различные варианты. И оказывается, что некий «ужас-ужас» превращается в некую рабочую ситуацию. Хотя мы и видим обратное, что наши «добрые коллеги» из-за границы тоже умнеют. Они тоже набираются опыта и находят варианты сделать нам всё больнее и больнее. Поэтому я не могу исключить, что этот пакет будет неприятным. Самое главное, здесь именно могут быть неприятными блокирующие санкции от Америки.

Пока что это некие, скажем так, оповещения. Например, будут конкретные санкции против, например, банков из Белоруссии и Казахстана. Хорошо, но какие именно? Им будут закрыты корсчета, их отключат от SWIFT?

— А в чем на этот раз может выражаться адаптация российского бизнеса?