НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 752мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
К нам едет «Ревизор»
Продают дом на набережной
«Умные решения» в недвижимости
Умерла 12-летняя
Где подготовить авто к холодам
Расписание матчей «Локомотива»
Бизнес по-женски
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
Поднимут налоги
Экономика Кризис-2025 Эксперт Новые санкции не очень страшны? Как отразится на экономике России ограничение доходов от продажи нефти и газа

Новые санкции не очень страшны? Как отразится на экономике России ограничение доходов от продажи нефти и газа

Евросоюз официально принял 19-й пакет. Что это значит для нас?

119
Доходы от нефти начнут падать? | Источник: Сергей Михайличенко/ FONTANKA.RUДоходы от нефти начнут падать? | Источник: Сергей Михайличенко/ FONTANKA.RU

Доходы от нефти начнут падать?

Источник:

Сергей Михайличенко/ FONTANKA.RU

Евросоюз и США объявили о скоординированных шагах по ужесточению санкций в отношении российского ТЭК. Новые меры направлены на ограничение доходов России от продажи нефти и газа. Они уже вызвали резкий скачок цен на нефть на мировых рынках.

MSK1.RU выяснил, что уже конкретно известно о санкционных ограничениях.

Евросоюз официально принял 19-й пакет санкций. Он включает запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, ужесточение запретов на сделки с «Роснефтью» и «Лукойлом», введение ограничений на 117 судов «теневого флота». В санкционный список включили 45 организаций, включая 12 компаний в Китае и Гонконге. Полный запрет на операции с 5 российскими банками, ограничения для платежных систем и банков третьих стран в Белоруссии и Казахстане. Кроме того, введено ограничение передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза.

США одновременно с принятием европейских санкций объявило о введении санкций против «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних компаний. Американские власти заявили о готовности и далее ужесточать санкционное давление в случае необходимости.

Под ограничения попадают все активы корпораций на территории США и структуры, в которых они владеют 50% и более. Вашингтон призвал своих союзников поддержать принятые меры и заявил о готовности при необходимости их усилить. Аналогичные ограничения ранее ввела, напомним, Великобритания.

Влияние новых санкций уже ощущается на мировом нефтяном рынке. Цены на нефть марки Brent подскочили более чем на 3%, продолжив рост предыдущей сессии. Это свидетельствует о том, что рынок опасается перебоев в поставках и дефицита нефти в будущем. Об этом мы поговорили с известным экономистом, инвестиционным банкиром Евгением Коганом.

— Естественно, всех волнует вопрос, как новые санкции повлияют на экономическую стабильность российского ТЭК и на бюджет.

— Вы знаете, дело в том, что окончательный пакет санкций еще не оглашен. Пока всё, что мы знаем, — это некие прикидочные данные. Как уже очень часто оказывалось, гора рождала мышь, — говорит Евгений Коган. — Мы видим, что российский бизнес с 2022 года находит различные варианты. И оказывается, что некий «ужас-ужас» превращается в некую рабочую ситуацию. Хотя мы и видим обратное, что наши «добрые коллеги» из-за границы тоже умнеют. Они тоже набираются опыта и находят варианты сделать нам всё больнее и больнее. Поэтому я не могу исключить, что этот пакет будет неприятным. Самое главное, здесь именно могут быть неприятными блокирующие санкции от Америки.

Пока что это некие, скажем так, оповещения. Например, будут конкретные санкции против, например, банков из Белоруссии и Казахстана. Хорошо, но какие именно? Им будут закрыты корсчета, их отключат от SWIFT?

— А в чем на этот раз может выражаться адаптация российского бизнеса?

— Начну с того, что новые санкции не окажут существенного влияния на экономическую стабильность, — согласен с Коганом вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. — Они не несут реальной угрозы ни логистике, ни финансовому сектору, поскольку государство и бизнес уже выработали устойчивые механизмы адаптации. Мы видим, что именно в период внешнего давления формируются новые производственные цепочки, развиваются отрасли, ранее зависимые от импорта, повышается деловая активность и инвестиционная готовность бизнеса. Этот эффект «вынужденной мобилизации» стал мощным драйвером роста отечественных секторов. В частности, наблюдается рост несырьевого и неэнергетического экспорта, что подтверждает эффективность стратегии диверсификации.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Санкции США Санкции против России Нефть и газ Санкции Евросоюза
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
25 минут
Падение доходов от продажи нефти, да и всего прочего на внешний рынок всегда отражалось ростом цен на товары внутреннего потребления и другими финансовыми нагрузками на граждан страны. Кто-то считает, что в этот раз будет по-другому? И какие есть предпосылки для таких нелепых мыслей?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление