«В 2026-м рассчитываем только на себя». Почему ЦБ сохранит ключевую ставку в 17%

Подождем подарка к Новому году? Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Банк России на заседании совета директоров 24 октября с наибольшей вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 17%, считают аналитики. Банки солидарны, так что уже начали повышать проценты по вкладам на короткий срок.

Среди основных причин паузы — ускорившийся рост цен после его сезонного замедления и увеличение инфляционных ожиданий у людей на фоне новых налогов и тарифов ЖКХ. Снизить показатель до 16% регулятор может только к Новому году. Подробности — в материале «Фонтанки».

Вкладам снова 16%

Сбербанк с 21 октября обратно повысил ставки по вкладам — на 0,5–2,1 процентного пункта в зависимости от срока. Теперь максимальная ставка на 3 месяца для «новых денег» (то есть тех, которые не лежали на вкладах и накопительных счетах в Сбере последние месяцы) со всеми надбавками увеличилась до 16%. Для пользователей премиальных пакетов услуг — до 16,1 и 16,2%.

На прошлой неделе ставки по вкладам поднял ВТБ: максимальная ставка на 3 месяца составит 16%, на срок от 6 месяцев до полутора лет — 15%. Также «Дом.РФ» теперь обещает по трехмесячному вкладу до 17% годовых, если положить на него 1,5 миллиона рублей, и до 16,8%, если меньше. Т-банк давал возможность положить деньги под 17% на месяц до 19 октября, а с понедельника, наоборот, заметно снизил ставки. Исключениями стали продукты, рассчитанные на 13–17 месяцев (+1,5 п. п.) и полтора-два года (+2 п. п.).

Так банки транслируют свои ожидания, что на ближайшем заседании в пятницу, 24 октября, Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 17%. Это тот случай, когда кредитные организации и эксперты практически единодушны.

Почему ключевую ставку не снизят

По мнению аналитиков, с последнего заседания ЦБ коридор для снижения показателя заметно сузился.

Цены. Несмотря на позитивную летнюю динамику, в октябре инфляция ускорилась, превысив 8% в годовом выражении. В первую очередь это связано с ростом цен на бензин и грядущим увеличением НДС с 20 до 22%, говорит директор финансового департамента банка «Александровский» Вадим Федотов.

НДС и другие налоговые изменения. Несмотря на то что поправки в Налоговый кодекс формально вступят в силу с начала 2026 года, значительный эффект они окажут уже сейчас. «Краткосрочно рост инфляции, вероятно, ускорится: во-первых, за счет переноса налога в цены, во-вторых — через возможный рост инфляционных ожиданий. Аналитики ЦБ, например, оценили перенос повышенного НДС в пределах 0,8 п. п. к инфляции», — отмечает Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал».

Дефицит бюджета. Госдума 21 октября приняла обновленный бюджет 2025 года, предусматривающий расширение дефицита с 1,7 до 2,6% ВВП. Покрыть его планируют за счет заимствований на внутреннем рынке, то есть выпуска ОФЗ. Их основными покупателями выступают крупные банки, а именно банки ответственны за появление в экономике новых денег, которые ведут к обесцениванию старых.

Ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева называет увеличение дефицита одним из самых весомых негативных проинфляционных факторов и напоминает, что бюджет в этом году правили два раза. Сначала дефицит вырос с 1,17 до 3,79 триллиона рублей, затем — до 5,74 триллиона.

Это будет сложный год

Аналитики полагают, что на последнем в этом году заседании 19 декабря ЦБ снизит ставку до 16%, но это будет зависеть от данных о ситуации в экономике, которые регулятор получит ближе к дате. В целом 2026 год обещает быть тяжелым — при высокой средней ставке и рисках эскалации в геополитике, отмечалось в презентации, которую в конце прошлой недели показали гостям конференции Сбера для застройщиков в Петербурге. По прогнозу аналитического управления банка, в следующем году бюджетный баланс еще сильнее уйдет в минус, чем в 2025 году (6 против 5,8 триллиона), а это может свидетельствовать о том, что государство будет сворачивать программы поддержки неприоритетных секторов.

«У бюджета недостаточно для этого ресурсов. Есть другие, более насущные, первостепенные задачи в экономике, куда будут эти средства направлены. Поэтому рассчитываем в 2026 году только на себя», — резюмировала директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина.

Источник: «Фонтанка.ру»

Что будет дальше

В более далекое будущее эксперты смотрят в целом позитивно: на дальнем горизонте дефицит бюджета должен сократиться, а рост налогов — ослабить инфляционное давление за счет более сдержанного спроса. Рубль в перспективе ослабеет примерно до 100 рублей за доллар, что поддержит попавших в «идеальный шторм» экспортеров и бюджет, в то время как Банк России продолжит снижать ключевую ставку.