Беременных в России занесут в специальный список: зачем это нужно

Беременность в этом списке выделят, как отдельное важное направление Источник: Лина Саитова / 116.RU

Будущих мам начнут вносить в специальный список, содержащий данные о всех беременностях и их исходах. Федеральный регистр заработает с марта 2026 года. Подробности об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по демографической политике.

«Для мониторинга ситуации с 1 марта 2026 года стартует единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей», — сообщила Голикова.

Этот регистр станет частью более крупной системы, предназначенной для мониторинга пациентов с различными заболеваниями. Беременность, хотя и не является болезнью, будет выделена в этом регистре как отдельное важное направление.

Для чего нужен регистр

В первую очередь — это мониторинг ситуации, влияющей на показатели по демографии. Программа позволит собирать и анализировать единый массив данных обо всех беременных, количестве рождений и состоянии здоровья новорожденных. Это поможет властям получить полное и точное представление, чтобы принимать решения.

Еще он даст базовую информацию для улучшения качества медицинской помощи. Например, в Москве уже есть похожий сервис. Он автоматически рассчитывает вероятность осложнений для каждой пациентки на основе ее истории болезни и результатов анализов. Это помогает врачам заранее замечать проблемы и быстрее принимать решения.

Благодаря этой системе можно будет лучше распределить финансовое планирование. Как часть государственной информационной системы, она поможет точнее посчитать, сколько денег нужно на медицинскую помощь, включая лечение в больнице, регулярные осмотры и лекарства.